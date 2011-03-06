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Виктор Ишаев поздравил дальневосточниц с Международным женским днем

06 Марта 2011, 17:34 | Дальний Восток

Дорогие дальневосточницы!

Поздравляю вас с самым теплым и душевным праздником – Международным женским днем!

Сегодня государство проводит последовательную целенаправленную политику в области защиты материнства и детства, решает демографические проблемы. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев поручил органам власти уже в этом году повысить доступность и качество медицинской, а также социальной помощи матерям и детям, развивать программу родового сертификата и систему восстановительного лечения для детей.

В 2011 году аппарат полпреда проведет проверку домов ребенка, детских домов и коррекционных образовательных учреждений всех регионов Дальнего Востока на наличие при этих организациях попечительских советов. Полпредство изучит, как региональные власти выполняют федеральное законодательство по обеспечению жильем детей- сирот в рамках программ их социальной адаптации. Уже в первом квартале текущего года мы должны получить предложения от регионов о порядке представления бесплатных земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего и последующего ребенка.

В 2010 году на территориях Дальневосточного федерального округа появилось 7 новых детских садов, 17 общеобразовательных школ, 17 учреждений здравоохранения, 11 учреждений социальной защиты. Сохранены темпы ввода жилья и предоставления социальных квартир, действуют программы льготных авиаперелетов, успешно решаются вопросы трудоустройства женщин, увеличиваются социальные выплаты.

Дальневосточницы добиваются впечатляющих результатов во всех сферах деятельности: они преуспевают в бизнесе и государственном управлении, в политике и науке. Порой на протяжении многих лет они трудятся там, где мужчины не выдерживают и месяца. Вы – хранительницы домашнего очага и заботливые мамы наших детей.

Дорогие женщины! Природа наделила вас красотой, терпением, умом и нежностью. Именно вы наполняете нашу жизнь радостью и счастьем!

В этот день мы, мужчины, признаёмся, что готовы одаривать вас цветами, заботой и теплом, делать всё для того, чтобы ваша жизнь стала легче.

От всей души поздравлю вас с первым весенним праздником! Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, оставайтесь всегда красивыми, жизнерадостными, любимыми!

Виктор Ишаев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

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