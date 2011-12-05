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Вопросы эффективного использования природных ресурсов Дальнего Востока рассмотрит Совет при полпреде
ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря, ZRPRESS. Виктор Ишаев принял решение об очередном проведении заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Заседание совета при полпреде пройдет 8 декабря в Хабаровске. В повестку дня Совета включен вопрос «Об эффективности использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов в Дальневосточном федеральном округе».
Планируется, что в работе Совета при полпреде примут участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, заместители руководителей Федерального агентства по недропользованию и Федерального агентства по лесному хозяйству, руководители территориальных органов Рослесхоза, Росприроднадзора, Роснедр, Росрыболовства.
Приглашены для участия в заседании представители различных компаний, работающих в сфере природных ресурсов - ОАО «Полюс Золото», «Эксон Нефтегаз Лимитед», ЗАО «Полюс», ОАО АК «АЛРОСА», ЗАО «Управляющая компания «Петропавловск», ОАО «Полиметалл», «Римбунан Хиджау», другие угледобывающие, рыболовецкие компании.
Совет при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе является главным совещательным органом Дальнего Востока. Его работа регламентируется Указом Президента Российской Федерации.
Согласно распоряжению руководителя администрации Президента Российской Федерации в состав Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО входят полпред Виктор Ишаев, высшие должностные лица субъектов федерации Дальнего Востока, заместитель Генерального прокурора РФ, заместитель Министра регионального развития РФ, начальники управлений МВД РФ по ДФО и ДВРЦ МЧС РФ, начальник управления ФСБ по Хабаровскому краю, командующий войсками Восточного военного округа, председатель Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Заседания Совета проходят 4 раза в год, сообщает Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
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