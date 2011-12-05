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ЦИК признал недействительными около 1% протоколов по выборам в Госдуму

05 Декабря 2011, 14:42 | Дальний Восток

Около 1% протоколов по выборам депутатов Госдумы, по данным на 04.00 понедельника, признано недействительными, сообщили в Центризбиркоме.

"Примерно 1% недействительных протоколов, это меньше нормы", - сообщил представитель ЦИК.

По его словам, ожидалось, что таких протоколов будет около 1,7%.

Выборы прошли в воскресенье. После обработки трех четвертей протоколов, партия "Единая Россия" набирает 49,98% голосов избирателей. КПРФ получает 19,35%, "Справедливая Россия" - 12,98%, ЛДПР - 11,80%.

Другие три партии не проходят в парламент. "Яблоко" набирает 2,87% голосов, а "Патриоты России" и "Правое дело" менее одного процента - 0,96% и 0,57% голосов соответственно, пишет РИА Новости.
Автор: РИА "Новости"
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