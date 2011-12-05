На Дальнем Востоке появится новый поселок

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря, ZRPRESS. На планерном совещании с руководством Администрации Президента и Правительства РС(Я) президент республики Егор БОРИСОВ дал поручение начать работу по созданию на территории республики нового административного образования – поселка Эльга.

До настоящего времени поселок Эльга существует как вахтовый, но уже сегодня там проживает более 1 тысячи человек, притом количество приезжающих туда людей неуклонно увеличивается. По некоторым оценкам в будущем, с учетом широких горизонтов освоения Эльгинского угольного месторождения, численность населения поселка может вырасти до 30 тысяч человек. О назревшей необходимости придания Эльге статуса самостоятельного муниципального образования Егор Борисов на днях подробно разговаривал с председателем совета директоров горно-металлургического холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным. Стороны пришли к обоюдному мнению, что откладывать решение данного вопроса нельзя. Жители Эльги уже сегодня нуждаются в своем собственном отделении связи, отделении полиции, объектах социального назначения. Таким образом, на карте Якутии скоро появится еще одна полноценная административно-территориальная единица.