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В АТР вышел сборник "провидческих" речей Владимира Путина
Индонезийский библиотечный фонд «Факел» выпустил сборник речей президента России Владимира Путина, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». В книгу вошли, на взгляд составителей, самые яркие и значимые с точки зрения международных отношений выступления. Так, книга открывается «мюнхенской речью» 2007 года, за ней идет «валдайская», «крымская» и «сочинская» речи главы российского государства. Книгу уже можно купить в магазинах и интернет-магазинах Индонезии.
В интернете один экземпляр можно приобрести за 65 тыс. рупий (примерно 300 рублей). Книга выпущена в мягком переплете и рассчитана на массового читателя.
«Мюнхенская речь» была произнесена Владимиром Путиным 10 февраля 2007 года на конференции по вопросам безопасности. Основными тезисами речи стали — неприемлемость и невозможность однополярной модели для современного мира; единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы как последнего довода может быть только Устав Организации Объединенных Наций; экономическая политика Запада в отношении стран третьего мира является не благотворительной, а разрушительной, так как консервируется экономическая отсталость и собирается прибыль.
Далее в книге идет «валдайская речь» Владимира Путина от 19 сентября 2013 года, ставшая в какой-то степени эпохальной. Главный посыл в ней — Евразийский союз будет существовать не только как экономическая организация, но и идеологическая платформа по борьбе с нравственным спадом в мире. «Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность — национальная, культурная, религиозная или даже правовая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога и веру в сатану», — сказал тогда Владимир Путин.
Третьим выступлением, включенным в сборник, стало обращение президента 18 марта 2014 года к обеим палатам российского парламента в связи с предложением Госсовета Республики Крым о принятии в состав нашей страны. Речь носит название «крымская» в связи с ее содержанием, оглашена она была в Георгиевском зале в Кремле. Выступая перед собравшимися, глава государства особо подчеркнул тогда, что общекрымский референдум прошел в соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. Опять же прозвучали отсылки к ООН — по словам Владимира Путина, назначая референдум о независимости, Верховный совет Крыма основывался на ту же статью ООН, что и Украина в 1991 году. Также был сделан акцент и на косовский прецедент, когда мировое сообщество признало законным отделение Косово от Сербии.
Заключительной, четвертой, речью в сборнике выступает «сочинская речь» Владимира Путина, произнесенная на дискуссионном клубе «Валдай» 24 октября 2014 года. Многие ее считают продолжением «мюнхенской речи». Правда, если в 2007 году это было неприятие поведения западных партнеров, то в 2014-м Владимир Путин четко обозначил, что если Запад не способен договориться, то Россия будет сама без оглядки на кого-либо устанавливать правила игры.
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