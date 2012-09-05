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Почему Россия гордится членством в АТЭС?

05 Сентября 2012, 15:03 | Дальний Восток

Выбор в качестве места проведения саммита АТЭС 2012 года Владивостока заставил многих в нашей стране более пристально взглянуть на эту региональную структуру. В самом деле, что это за организация, которой прочат роль главного «управленца» основными экономическими процессами в самом динамично развивающемся регионе мира и членством в которой так гордится российская власть? И что Россия и регионы Дальнего Востока в частности имеют от сотрудничества со странами АТЭС?

Внешнеэкономическая четвертина России

Для начала посмотрим на экономическую значимость стран, входящих в АТЭС, для России. Итак, на их долю сегодня приходится 23,9% всей внешней торговли России, в том числе 18% экспорта и 33,9% импорта. По итогам 2011 г. основные страны-контрагенты АТЭС во внешней торговле с Россией - КНР (42,4%), США (15,9%), Япония (15,1%), Республика Корея (12,7%). На эти страны приходится 86% внешнеторгового оборота России с АТЭС. Правда, в торговле с этими странами наблюдается редкое для России явление, когда суммарная доля экспорта уступает импорту, вследствие чего наблюдается отрицательное внешнеторговое сальдо почти в один миллиард долларов.

А вот торговое сотрудничество регионов ДФО со странами АТЭС играет более существенную роль в экономике округа: в 2011 году удельный вес торговых операций со странами АТЭС - более 81% от общего внешнеторгового оборота территории. Правда, совокупные позиции регионов Дальнего Востока во внешнеэкономическом сотрудничестве России со странами АТЭС незначительны - доля внешнеторгового оборота ДФО здесь составляет лишь 14,3%.

Если в целом по России из стран АТЭС на первом месте в торговых операциях стоит КНР, то в ДФО крупнейшей страной-контрагентом является Республика Корея - в 2011 году на ее долю пришлось 34,7% стоимости общего внешнего товарооборота. Китай держит второе место - 30%, далее идет Япония - 27,5% стоимости товарооборота. Замыкают четверку лидеров США - 2,6%.

Хорошо идет сырье…

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Если быть точным, то на страны АТЭС в 2011 г. приходится 81,3% от общей стоимости экспорта регионов ДФО. Немаловажно и то, что прошлый год дал рост этого показателя на 33,6%.

Основным торговым партнером при экспорте ДФО в страны АТЭС стала Республика Корея - $8462,6 млн, или 41,3% от общего объема. Главные статьи поставок в эту страну - нефть сырая и нефтепродукты сырые - 76,9%; рыба мороженая - 7,3%; сжиженный природный газ (СПГ) - 5,6% от стоимости экспорта.

Треть экспортных поставок из ДФО идет в Японию (33,5%). Здесь в прошлом году регион наторговал на $6855,4 млн. И опять же главные статьи экспорта - углеводороды: СПГ - 47,7%; нефть сырая и нефтепродукты сырые - 40,2%. Китай на третьем месте - $4169,9, или 20,4% от общего объема экспорта. Но в эту страну помимо сырых нефти и нефтепродуктов (33,7%) регионы ДФО поставляли значительные объемы мороженой рыбы (22,1%) и необработанных лесоматериалов (13,8%). На эти три страны приходится 95,2% всего экспорта ДФО в страны АТЭС.

Приведенный расклад весьма красноречив - товарная структура вывоза продукции с Дальнего Востока России в страны АТЭС характеризуется ярко выраженной ориентацией на экспорт сырья.

Покупаем все: от тапок до бульдозеров

Импорт из стран АТЭС составляет 84% от общей стоимости импорта ДФО, рост этого показателя в 2011 году составил 18,4%. В «импортных» лидерах у ДФО ходит Китай - $4287,1 млн, или 55,6% от общего объема импорта региона из стран АТЭС. Таможенная статистика показывает главную статью: 12,6% - составляет импорт обуви. Для строек Владивостока и других крупных проектов региона на Дальний Восток везли бульдозеры и экскаваторы, но эта статья составила лишь 3,2% в общей стоимости импорта.

Республика Корея на втором месте - $1318,0 млн, или 17,1% от общего объема импорта. Основные статьи импорта: кузова для автомобилей - 15,3%; части и оборудование автомобилей - 9,0%; двигатели - 7,3%. Как видим, тут свою значительную лепту внес сборочный завод «Соллерс - Дальний Восток», который развернул свою деятельность во Владивостоке.

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

Автомобильный акцент имел и импорт из Японии, которая занимает третью импортную позицию (11,7% - $905,2 млн). На Дальний Восток везли легковые автомобили (15,1%), бульдозеры и экскаваторы (9,6%), запчасти и оборудование для автомобилей (8,9%).

В пристежку отметим и США (7,6% - $697,8 млн), откуда в регион ввозили высокотехнологичные товары - 15,2% импорта составили вертолеты, самолеты, космические аппараты и ракеты. 7,7% - грузовые автомобили. Заметную долю в импорте из этой страны составила свинина - 6,4%.

Всего на долю Китая, Республики Корея, Японии и США приходится 92% всего импорта ДФО из стран АТЭС.

Как мы увидели выше, в структуре импорта львиную долю занимают машины, оборудование и транспортные средства (43,8%). Второй статьей импорта являются текстиль, текстильные изделия и обувь (17,6%), в основном данные товары завозятся из Китая (98%). Кстати, по сравнению с 2010 годом импорт машин и оборудования увеличился в 1,5 раза, а текстильных изделий и обуви - снизился на 26,6%.

Что касается регионального среза, то из всех субъектов ДФО наибольшее развитие внешней торговли со странами АТЭС наблюдается в Сахалинской области (58,6%), Приморском крае (24,9%) и Хабаровском крае (8%). На эти регионы приходится 91,5% всей торговли ДФО со странами АТЭС. Островная территория занимает лидирующие позиции благодаря реализации проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». На нее приходится 78% всего экспорта ДФО в страны АТЭС.

Инвесторы нацелены на углеводороды

Что касается внешних инвестиций, то страны АТЭС принимают активное участие в этом сегменте деятельности на Дальнем Востоке России. Если по стране годовой объем инвестиций из стран АТЭС в 2011 году составил $7018,6, или 3,7% от всех иностранных инвестиций, то на Дальнем Востоке - $1136 млн, или 11,5% от всех иностранных инвестиций.

В целом за период 2000-2011 гг. рост годовых инвестиций из стран АТЭС в ДФО составил 17,2 раза, а в абсолютном выражении инвестировано $7198,8 млн. Доля годовых инвестиций из стран АТЭС в общем объеме инвестиций колебалась от 9,2% в 2006 г. до 50% в 2000 г.

Как показывает статистика, в структуре иностранных вливаний наибольший удельный вес (67,8%) занимают прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (торговые кредиты и кредиты международных финансовых организаций). На долю прямых инвестиций (в основном это взносы в уставный фонд и инвестиционные кредиты) приходится 32,2%. Наиболее привлекательным видом экономической деятельности в ДФО является добыча полезных ископаемых (93,4% от всех поступлений). Процентное соотношение инвестиций в ДФО по странам АТЭС и регионам можно увидеть на прилагаемых к тексту диаграммах.

Основная сфера вложения капитала из стран АТЭС - эксплуатация топливно-энергетических и биологических ресурсов. И самыми крупными проектами инвестиционного сотрудничества в регионе являются «Сахалин-1» и «Сахалин-2» по добыче углеводородного сырья на морском шельфе. Еще одним инфраструктурным энергетическим проектом глобального масштаба стало строительство нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО). В конце 2009 г. введены в эксплуатацию первая очередь нефтепровода ВСТО и нефтепорт в бухте Козьмино (Приморский край).

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

И хотя ВСТО окончательно будет введен в эксплуатацию только в этом году, экспорт нефти из Козьмино уже в 2011 году превысил 12 млн т. В рамках этого проекта предусматривается не просто экспорт нефти, а ее переработка и поставки на внешние рынки нефтепродуктов и нефтехимикатов. За этим будущее и в инвестиционном, и в кооперационном сотрудничестве России со странами АТЭС. И первая ласточка здесь Восточный нефтехимический комбинат (ВНКХ), к строительству которого готовится ОАО «Роснефть». Россия рассчитывает на активное участие стран АТЭС в этом проекте.

В рамках долгосрочной программы освоения газовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока предусматривается строительство магистрального газопровода в Южную Корею через территорию КНДР. ОАО «Газпром» и ряд компаний Республики Корея намерены осваивать Западно-Камчатский шельф. Рассматривается возможность использования южнокорейских и японских технологий в газохимии (строительство еще нескольких заводов по производству СПГ, а также диметилэфира и пропилена).

В 2011 году в регионе состоялся пуск газотранспортной системы «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». Этот энергетический и инфраструктурный проект способен дать мультипликативный эффект развитию как Дальнего Востока, так и двустороннего сотрудничества России со странами АТЭС.

Есть где покопаться

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

Помимо углеводородов инвесторов из стран АТЭС привлекают проекты по разработке полезных ископаемых, прежде всего золота. Крупные канадские компании инвестируют в освоение Березитового золоторудного месторождения на территории Амурской области, Нежданинского месторождения золота в Якутии, а также золотосеребряных месторождений Купол и Двойное в Чукотском автономном округе. Южнокорейская компания LG проявляет интерес к реализации мегапроекта «Комплексное развитие Южной Якутии», нацеленного на вовлечение в экономический оборот богатейших месторождений железной руды, урана и т. д.

Китайская компания «Хэмэн - Дальний Восток» занимается разработкой Южно-Хинганского марганцеворудного месторождения на территории Еврейской автономной области. На территории автономии началось строительство Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината (предусматриваются все переделы для более полного извлечения железа), который должен стать частью масштабного проекта по созданию горно-металлургического кластера в Приамурье. Учитывая, что Поднебесная должна стать емким рынком сбыта для продукции комбината, китайские инвесторы проявляют к нему особый интерес. Более того, уже разработан проект строительства моста через реку Амур в Еврейской автономии. Этот проект будет первым инфраструктурным проектом с участием частного капитала двух стран.

Китайские компании зашли в ресурсные проекты Колымы. ОАО «Геоцентр» осваивает золоторудное месторождение Игуменовское, а другая китайская компания ООО «Горнопромышленная Южная» получила лицензию на геологическое изучение, разведку, добычу рудного серебра и золота на месторождениях Сенон и Серебряное, а также сурьмы на месторождении Утро в Магаданской области.

Со стороны японской корпорации Mitsui проявляется большой интерес в совместном освоении Эльконского уранового месторождения на территории Якутии. Республика Корея, которая уже давно импортирует коксующийся уголь из этого региона, проявляет интерес к освоению крупного Эльгинского угольного месторождения в связи с исчерпанием мощностей Нерюнгринского месторождения. Российская компания ОАО «Мечел», которая владеет лицензией на освоение Эльгинского угольного месторождения, подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с южнокорейской компанией «Хёндай стил».

Планы развития горнодобывающей промышленности Дальнего Востока включают расширение номенклатуры добываемых минерально-сырьевых ресурсов. В частности, регион может выйти на международные рынки с новой продукцией. Такими товарами могут стать изделия, изготовленные на основе базальтового волокна, из полимербетона, основным компонентом которого является вулканический пепел. По оценкам экспертов, оба вида продукции могут найти широкое применение в строительной индустрии стран АТЭС.

Стружки летят. Понемногу…

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

Для регионов Дальнего Востока, имеющих значительные лесные площади, большое значение имеет внедрение передовых технологий в области лесопереработки. В Хабаровском крае реализован проект строительства первого на Дальнем Востоке завода по производству древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ с участием капитала из Малайзии (малазийская компания «Римбунан Хиджау»). В 2011 году состоялся запуск производства. Выход на проектную мощность запланирован на 2013 год.

Большой интерес к использованию лесных ресурсов Дальнего Востока есть у КНР, о чем говорит намерение российской и китайской сторон по реализации десяти инвестиционных проектов по лесопереработке в рамках Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока КНР (на 2009-2018 гг.). В настоящее время с помощью китайского капитала осуществляется создание комплекса глубокой переработки древесины на территории сел Нижнеленинского и Пашково в Еврейской автономной области. На территории Приморского края торговая китайская компания Яньбяньского лесного хозяйства «Синьчин» реализует проект строительства лесоперерабатывающего завода по производству шпона.

Наибольшую историю сотрудничества в лесопереработке имеет приморская компания ОАО «Тернейлес». В 2009-2010 годы в Тернейском муниципальном районе Приморского края при участии японской компании «Сумитомо Корпорэйшн» введены заводы для обеспечения поставки на японский рынок отделочных и клееных пиломатериалов для домостроения. Общая стоимость проектов - $177 млн.

На земле, в небесах и на море

В последние годы в регионе активно развивается автосборочное производство, партнерами в котором выступают именно страны, представляющие АТЭС, прежде всего Япония и Республика Корея. С конца 2009 года с привлечением корейских инвестиций реализуется проект организации автосборочного производства во Владивостоке. Автомобилестроительным заводом «Соллерс - Дальний Восток» осуществляется сборка внедорожников корейской марки Ssang Yong.

В 2011 году японскими компаниями был сформирован «Дальневосточный японский автопромышленный кластер»: в Приморском крае «Тойота» намерена организовать сборочное производство, аналогичное решение приняла «Мазда» (на первом этапе - 30 тыс. автомобилей в год), подобный вариант рассматривает «Хонда».

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

В Приморье силами ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» совместно с корейской компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. началось строительство современной крупнотоннажной верфи в г. Большом Камне. На предприятии планируется строить суда-газовозы, крупнотоннажные наливные суда типа «Суэцмакс» (нефтеналивные танкеры), нефтепромысловые сооружения для российской промышленности.

Перспективными проектами интеграционного сотрудничества Дальнего Востока России со странами АТЭС является производство конкурентоспособной авиапродукции, и, в первую очередь, в рамках серийного производства регионального самолета Superjet 100 на ОАО «КнААПО» (Хабаровский край). Открывает перспективы совместной деятельности и создание комплекса космодрома Восточный (Амурская область), включая строительство аэродромного комплекса, завода по производству жидкого водорода и соответствующей инфраструктуры с их последующей эксплуатацией, а также по запуску космических спутников.

Связанные одной цепью

В расширении сотрудничества России со странами АТЭС огромное значение имеет транспортный комплекс. И ключевую роль здесь играют железные дороги, способные эффективно осуществлять поставку товаров из Азии в Европу. В связи с этим идут работы по реконструкции Транссибирской магистрали, расширению провозной способности БАМа и изучаются возможности включения Северного морского пути в единую схему поставок товаров из Азии в Европу и обратно. Рассматривается реализация совместного проекта с Республикой Корея - соединения Транссибирской и Транскорейской магистралей. Ведутся переговоры об участии КНР и других стран АТЭС в расширении грузовых железнодорожных перевозок с Северо-Востока КНР в Россию с перевалкой грузов в порту Восточный с последующим отправлением морским транспортом на американский континент.

Дальнейшей диверсификации российского экспорта послужит реализация проектов соединения линий электропередач по направлению Дальний Восток - КНР, Дальний Восток - КНДР - Республика Корея, которые позволят увеличить экспорт электроэнергии. Экспертам представляется перспективным создание энергомоста «Россия - Япония», предусматривающего сооружение на Сахалине ТЭС мощностью в 4500 мВт с последующей переброской электроэнергии в размере 10-30 млрд кВт/ч по подводному кабелю через пролив Лаперуза на о. Хоккайдо.

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Начало крупномасштабному сотрудничеству в области связи положено подписанием в 2007 г. меморандума о совместной прокладке кабельной системы Хоккайдо - Сахалин между японской компанией NTT Communications и ЗАО «Компания Транс-ТелеКом». В настоящее время с привлечением технологических возможностей Японии через российский Дальний Восток уже проложен альтернативный маршрут информационного трафика в Европу. Коммуникационное соединение стран АТР и Европы посредством оптико-волоконной связи предоставляет стратегические выгоды как для России, так и для стран АТЭС.

Делать деньги на бобах

Новым направлением сотрудничества Дальнего Востока со странами АТЭС является сельское хозяйство. Россия может занять лидирующие позиции в АТЭС по экспорту экологически чистых сельскохозяйственного сырья и готовых продовольственных товаров.

Возможности для начала диалога открылись здесь в связи с обострением ситуации на мировых сельскохозяйственных рынках, появлением генетически модифицированных продуктов и сокращением в целом продовольственного экспорта (потребность только одной Японии в импорте пшеницы оценивается в 6 млн т).

Японские компании («Содзицу» и «Итотю») предложили конкретные планы организации на российском Дальнем Востоке схем транспортировки и экспорта зерна, включая строительство элеваторов и оборудования для производства комбикормов. В настоящее время еще одна японская компания - «Асахи секухин коге» - заинтересовалась инвестиционным проектом по выращиванию в Амурской области генетически немодифицированных соевых бобов с дальнейшей поставкой их на экспорт в Японию для переработки.

Япония заинтересована в поставках из регионов Дальнего Востока также сои и гречихи, корейские компании готовы принять участие в формировании на территории Амурской области и Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев соевого кластера с созданием полной цепочки от семеноводства до производства продуктов питания и их поставки как на внутренний рынок России, так и на экспорт.

Стройки «чужими» руками

Положительно зарекомендовал себя опыт сотрудничества дальневосточных регионов со странами АТЭС в области жилищного строительства. Так, например, за период 1992-2000 годы канадская компания «Фергюссон Симек Кларк» по передовым северным технологиям строительства на условиях «под ключ» возвела в Республике Саха (Якутия) высшую школу музыки, международный аэропорт, один из корпусов Якутского госуниверситета и два жилых микрорайона. В Хабаровском крае в 2010 г. южнокорейская компания «Куренг Констракшн» построила жилой комплекс повышенной комфортности. В настоящее время компания приступила к строительству второго жилого комплекса в Хабаровске.

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

Известная корейская государственная корпорация «Международный аэропорт Инчхон» в 2011 году приобрела 10% акций ОАО «Хабаровский аэропорт» и участвует в реализации проекта реконструкции здесь международного аэропорта.

В Амурской области с успехом идет строительство микрорайонов города Благовещенска, в Приморском крае - микрорайонов Владивостока при участии ряда китайских компаний. С помощью японских, канадских, корейских и китайских технологий возводились крупномасштабные строительные объекты во Владивостоке.

Туризм с баулами наперевес

Взаимодействие Дальнего Востока со странами АТЭС в сфере туризма традиционно занимает лидирующее положение в международном туристском потоке региона (до 94,6%). Общее количество туристического обмена со странами АТЭС в 2011 году составило 1208,2 тыс. человек, но и эта не очень большая цифра все-таки в 1,8 раза превосходит показатель десятилетней давности. Однако рядом с этой положительной тенденцией нельзя не заметить и не особенно выгодную для региона. Растет главным образом выездной туризм, что, собственно, отражает общероссийскую ситуацию.

Главное направление поездок наших соотечественников - Китай. Хотя нужно отметить, что структура выездного туризма постепенно меняется: если в 2000 году на КНР приходилось 95,2% выездов, то в 2011 году этот показатель снизился до 85,1%. Одной из причин этого, по мнению экспертов, стала отмена в 2005 году выдачи разовых туристских паспортов гражданам КНР для въезда в Российскую Федерацию. Но есть и другие причины - жителей Дальнего Востока стали интересовать такие страны, как Таиланд (7,7%), Республика Корея (5,3%), Япония (0,8%) Вьетнам (0,7%) и Сингапур (0,4%).

Лишь в последние годы в Поднебесную жители региона стали больше ездить именно с туристическими целями, приоритетным же поводом остаются краткосрочные «шоп-туры» в приграничные города (Фуюань, Суйфэньхэ, Жаохэ и Тунцзян), на долю которых в прошлом году пришлось более 76% от общего объема выезда в китайском направлении.

Самое неприятное, что отмечается устойчивая тенденция снижения въезда на Дальний Восток туристов из стран АТЭС. Если в 2000 году их побывало в регионе 273,2 тыс. чел., то в 2011 году лишь 127,8 тыс. чел. (снижение более чем в 2 раза). Наблюдается также снижение доли стран АТЭС в общем потоке въезда туристов - с 95,4% в 2000 году до 73,4% в 2011 году.

Саммит как задел на будущее

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

Известно, что российская сторона готовит для саммита АТЭС целый список крупнейших инвестиционных предложений. Предполагается, что некоторые из них будут по-настоящему прорывными.

Нет сомнений, что Россия сегодня видит в ряде стран - участниц АТЭС, как и в самой организации, стратегического партнера, гораздо более перспективного и незашоренного, нежели страны той же старушки-Европы, экономические взаимоотношения с которой нашими европейскими партнерами постоянно увязываются с какими-то политическими целями и задачами. Поэтому бизнесу из стран АТР могут быть предложены весьма привлекательные проекты и лакомые активы.

Однако проведение саммита во Владивостоке - это всего лишь малая толика того, что Россия должна сделать, чтобы инвесторы из тех же стран - участниц АТЭС остались здесь. Вся основная работа впереди.

«ДК» благодарит аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО за предоставление информации.

Евгений Итаров, «Дальневосточный капитал».

Автор: Евгений Итаров
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