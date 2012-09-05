Почему Россия гордится членством в АТЭС?

Выбор в качестве места проведения саммита АТЭС 2012 года Владивостока заставил многих в нашей стране более пристально взглянуть на эту региональную структуру. В самом деле, что это за организация, которой прочат роль главного «управленца» основными экономическими процессами в самом динамично развивающемся регионе мира и членством в которой так гордится российская власть? И что Россия и регионы Дальнего Востока в частности имеют от сотрудничества со странами АТЭС?

Внешнеэкономическая четвертина России

Для начала посмотрим на экономическую значимость стран, входящих в АТЭС, для России. Итак, на их долю сегодня приходится 23,9% всей внешней торговли России, в том числе 18% экспорта и 33,9% импорта. По итогам 2011 г. основные страны-контрагенты АТЭС во внешней торговле с Россией - КНР (42,4%), США (15,9%), Япония (15,1%), Республика Корея (12,7%). На эти страны приходится 86% внешнеторгового оборота России с АТЭС. Правда, в торговле с этими странами наблюдается редкое для России явление, когда суммарная доля экспорта уступает импорту, вследствие чего наблюдается отрицательное внешнеторговое сальдо почти в один миллиард долларов.

А вот торговое сотрудничество регионов ДФО со странами АТЭС играет более существенную роль в экономике округа: в 2011 году удельный вес торговых операций со странами АТЭС - более 81% от общего внешнеторгового оборота территории. Правда, совокупные позиции регионов Дальнего Востока во внешнеэкономическом сотрудничестве России со странами АТЭС незначительны - доля внешнеторгового оборота ДФО здесь составляет лишь 14,3%.

Если в целом по России из стран АТЭС на первом месте в торговых операциях стоит КНР, то в ДФО крупнейшей страной-контрагентом является Республика Корея - в 2011 году на ее долю пришлось 34,7% стоимости общего внешнего товарооборота. Китай держит второе место - 30%, далее идет Япония - 27,5% стоимости товарооборота. Замыкают четверку лидеров США - 2,6%.

Хорошо идет сырье…

Если быть точным, то на страны АТЭС в 2011 г. приходится 81,3% от общей стоимости экспорта регионов ДФО. Немаловажно и то, что прошлый год дал рост этого показателя на 33,6%.

Основным торговым партнером при экспорте ДФО в страны АТЭС стала Республика Корея - $8462,6 млн, или 41,3% от общего объема. Главные статьи поставок в эту страну - нефть сырая и нефтепродукты сырые - 76,9%; рыба мороженая - 7,3%; сжиженный природный газ (СПГ) - 5,6% от стоимости экспорта.

Треть экспортных поставок из ДФО идет в Японию (33,5%). Здесь в прошлом году регион наторговал на $6855,4 млн. И опять же главные статьи экспорта - углеводороды: СПГ - 47,7%; нефть сырая и нефтепродукты сырые - 40,2%. Китай на третьем месте - $4169,9, или 20,4% от общего объема экспорта. Но в эту страну помимо сырых нефти и нефтепродуктов (33,7%) регионы ДФО поставляли значительные объемы мороженой рыбы (22,1%) и необработанных лесоматериалов (13,8%). На эти три страны приходится 95,2% всего экспорта ДФО в страны АТЭС.

Приведенный расклад весьма красноречив - товарная структура вывоза продукции с Дальнего Востока России в страны АТЭС характеризуется ярко выраженной ориентацией на экспорт сырья.

Покупаем все: от тапок до бульдозеров

Импорт из стран АТЭС составляет 84% от общей стоимости импорта ДФО, рост этого показателя в 2011 году составил 18,4%. В «импортных» лидерах у ДФО ходит Китай - $4287,1 млн, или 55,6% от общего объема импорта региона из стран АТЭС. Таможенная статистика показывает главную статью: 12,6% - составляет импорт обуви. Для строек Владивостока и других крупных проектов региона на Дальний Восток везли бульдозеры и экскаваторы, но эта статья составила лишь 3,2% в общей стоимости импорта.

Республика Корея на втором месте - $1318,0 млн, или 17,1% от общего объема импорта. Основные статьи импорта: кузова для автомобилей - 15,3%; части и оборудование автомобилей - 9,0%; двигатели - 7,3%. Как видим, тут свою значительную лепту внес сборочный завод «Соллерс - Дальний Восток», который развернул свою деятельность во Владивостоке.

Автомобильный акцент имел и импорт из Японии, которая занимает третью импортную позицию (11,7% - $905,2 млн). На Дальний Восток везли легковые автомобили (15,1%), бульдозеры и экскаваторы (9,6%), запчасти и оборудование для автомобилей (8,9%).

В пристежку отметим и США (7,6% - $697,8 млн), откуда в регион ввозили высокотехнологичные товары - 15,2% импорта составили вертолеты, самолеты, космические аппараты и ракеты. 7,7% - грузовые автомобили. Заметную долю в импорте из этой страны составила свинина - 6,4%.

Всего на долю Китая, Республики Корея, Японии и США приходится 92% всего импорта ДФО из стран АТЭС.

Как мы увидели выше, в структуре импорта львиную долю занимают машины, оборудование и транспортные средства (43,8%). Второй статьей импорта являются текстиль, текстильные изделия и обувь (17,6%), в основном данные товары завозятся из Китая (98%). Кстати, по сравнению с 2010 годом импорт машин и оборудования увеличился в 1,5 раза, а текстильных изделий и обуви - снизился на 26,6%.

Что касается регионального среза, то из всех субъектов ДФО наибольшее развитие внешней торговли со странами АТЭС наблюдается в Сахалинской области (58,6%), Приморском крае (24,9%) и Хабаровском крае (8%). На эти регионы приходится 91,5% всей торговли ДФО со странами АТЭС. Островная территория занимает лидирующие позиции благодаря реализации проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». На нее приходится 78% всего экспорта ДФО в страны АТЭС.

Инвесторы нацелены на углеводороды

Что касается внешних инвестиций, то страны АТЭС принимают активное участие в этом сегменте деятельности на Дальнем Востоке России. Если по стране годовой объем инвестиций из стран АТЭС в 2011 году составил $7018,6, или 3,7% от всех иностранных инвестиций, то на Дальнем Востоке - $1136 млн, или 11,5% от всех иностранных инвестиций.

В целом за период 2000-2011 гг. рост годовых инвестиций из стран АТЭС в ДФО составил 17,2 раза, а в абсолютном выражении инвестировано $7198,8 млн. Доля годовых инвестиций из стран АТЭС в общем объеме инвестиций колебалась от 9,2% в 2006 г. до 50% в 2000 г.

Как показывает статистика, в структуре иностранных вливаний наибольший удельный вес (67,8%) занимают прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (торговые кредиты и кредиты международных финансовых организаций). На долю прямых инвестиций (в основном это взносы в уставный фонд и инвестиционные кредиты) приходится 32,2%. Наиболее привлекательным видом экономической деятельности в ДФО является добыча полезных ископаемых (93,4% от всех поступлений). Процентное соотношение инвестиций в ДФО по странам АТЭС и регионам можно увидеть на прилагаемых к тексту диаграммах.

Основная сфера вложения капитала из стран АТЭС - эксплуатация топливно-энергетических и биологических ресурсов. И самыми крупными проектами инвестиционного сотрудничества в регионе являются «Сахалин-1» и «Сахалин-2» по добыче углеводородного сырья на морском шельфе. Еще одним инфраструктурным энергетическим проектом глобального масштаба стало строительство нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО). В конце 2009 г. введены в эксплуатацию первая очередь нефтепровода ВСТО и нефтепорт в бухте Козьмино (Приморский край).

И хотя ВСТО окончательно будет введен в эксплуатацию только в этом году, экспорт нефти из Козьмино уже в 2011 году превысил 12 млн т. В рамках этого проекта предусматривается не просто экспорт нефти, а ее переработка и поставки на внешние рынки нефтепродуктов и нефтехимикатов. За этим будущее и в инвестиционном, и в кооперационном сотрудничестве России со странами АТЭС. И первая ласточка здесь Восточный нефтехимический комбинат (ВНКХ), к строительству которого готовится ОАО «Роснефть». Россия рассчитывает на активное участие стран АТЭС в этом проекте.

В рамках долгосрочной программы освоения газовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока предусматривается строительство магистрального газопровода в Южную Корею через территорию КНДР. ОАО «Газпром» и ряд компаний Республики Корея намерены осваивать Западно-Камчатский шельф. Рассматривается возможность использования южнокорейских и японских технологий в газохимии (строительство еще нескольких заводов по производству СПГ, а также диметилэфира и пропилена).

В 2011 году в регионе состоялся пуск газотранспортной системы «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». Этот энергетический и инфраструктурный проект способен дать мультипликативный эффект развитию как Дальнего Востока, так и двустороннего сотрудничества России со странами АТЭС.

Есть где покопаться

Помимо углеводородов инвесторов из стран АТЭС привлекают проекты по разработке полезных ископаемых, прежде всего золота. Крупные канадские компании инвестируют в освоение Березитового золоторудного месторождения на территории Амурской области, Нежданинского месторождения золота в Якутии, а также золотосеребряных месторождений Купол и Двойное в Чукотском автономном округе. Южнокорейская компания LG проявляет интерес к реализации мегапроекта «Комплексное развитие Южной Якутии», нацеленного на вовлечение в экономический оборот богатейших месторождений железной руды, урана и т. д.

Китайская компания «Хэмэн - Дальний Восток» занимается разработкой Южно-Хинганского марганцеворудного месторождения на территории Еврейской автономной области. На территории автономии началось строительство Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината (предусматриваются все переделы для более полного извлечения железа), который должен стать частью масштабного проекта по созданию горно-металлургического кластера в Приамурье. Учитывая, что Поднебесная должна стать емким рынком сбыта для продукции комбината, китайские инвесторы проявляют к нему особый интерес. Более того, уже разработан проект строительства моста через реку Амур в Еврейской автономии. Этот проект будет первым инфраструктурным проектом с участием частного капитала двух стран.

Китайские компании зашли в ресурсные проекты Колымы. ОАО «Геоцентр» осваивает золоторудное месторождение Игуменовское, а другая китайская компания ООО «Горнопромышленная Южная» получила лицензию на геологическое изучение, разведку, добычу рудного серебра и золота на месторождениях Сенон и Серебряное, а также сурьмы на месторождении Утро в Магаданской области.

Со стороны японской корпорации Mitsui проявляется большой интерес в совместном освоении Эльконского уранового месторождения на территории Якутии. Республика Корея, которая уже давно импортирует коксующийся уголь из этого региона, проявляет интерес к освоению крупного Эльгинского угольного месторождения в связи с исчерпанием мощностей Нерюнгринского месторождения. Российская компания ОАО «Мечел», которая владеет лицензией на освоение Эльгинского угольного месторождения, подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с южнокорейской компанией «Хёндай стил».

Планы развития горнодобывающей промышленности Дальнего Востока включают расширение номенклатуры добываемых минерально-сырьевых ресурсов. В частности, регион может выйти на международные рынки с новой продукцией. Такими товарами могут стать изделия, изготовленные на основе базальтового волокна, из полимербетона, основным компонентом которого является вулканический пепел. По оценкам экспертов, оба вида продукции могут найти широкое применение в строительной индустрии стран АТЭС.

Стружки летят. Понемногу…

Для регионов Дальнего Востока, имеющих значительные лесные площади, большое значение имеет внедрение передовых технологий в области лесопереработки. В Хабаровском крае реализован проект строительства первого на Дальнем Востоке завода по производству древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ с участием капитала из Малайзии (малазийская компания «Римбунан Хиджау»). В 2011 году состоялся запуск производства. Выход на проектную мощность запланирован на 2013 год.

Большой интерес к использованию лесных ресурсов Дальнего Востока есть у КНР, о чем говорит намерение российской и китайской сторон по реализации десяти инвестиционных проектов по лесопереработке в рамках Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока КНР (на 2009-2018 гг.). В настоящее время с помощью китайского капитала осуществляется создание комплекса глубокой переработки древесины на территории сел Нижнеленинского и Пашково в Еврейской автономной области. На территории Приморского края торговая китайская компания Яньбяньского лесного хозяйства «Синьчин» реализует проект строительства лесоперерабатывающего завода по производству шпона.

Наибольшую историю сотрудничества в лесопереработке имеет приморская компания ОАО «Тернейлес». В 2009-2010 годы в Тернейском муниципальном районе Приморского края при участии японской компании «Сумитомо Корпорэйшн» введены заводы для обеспечения поставки на японский рынок отделочных и клееных пиломатериалов для домостроения. Общая стоимость проектов - $177 млн.

На земле, в небесах и на море

В последние годы в регионе активно развивается автосборочное производство, партнерами в котором выступают именно страны, представляющие АТЭС, прежде всего Япония и Республика Корея. С конца 2009 года с привлечением корейских инвестиций реализуется проект организации автосборочного производства во Владивостоке. Автомобилестроительным заводом «Соллерс - Дальний Восток» осуществляется сборка внедорожников корейской марки Ssang Yong.

В 2011 году японскими компаниями был сформирован «Дальневосточный японский автопромышленный кластер»: в Приморском крае «Тойота» намерена организовать сборочное производство, аналогичное решение приняла «Мазда» (на первом этапе - 30 тыс. автомобилей в год), подобный вариант рассматривает «Хонда».

В Приморье силами ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» совместно с корейской компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. началось строительство современной крупнотоннажной верфи в г. Большом Камне. На предприятии планируется строить суда-газовозы, крупнотоннажные наливные суда типа «Суэцмакс» (нефтеналивные танкеры), нефтепромысловые сооружения для российской промышленности.

Перспективными проектами интеграционного сотрудничества Дальнего Востока России со странами АТЭС является производство конкурентоспособной авиапродукции, и, в первую очередь, в рамках серийного производства регионального самолета Superjet 100 на ОАО «КнААПО» (Хабаровский край). Открывает перспективы совместной деятельности и создание комплекса космодрома Восточный (Амурская область), включая строительство аэродромного комплекса, завода по производству жидкого водорода и соответствующей инфраструктуры с их последующей эксплуатацией, а также по запуску космических спутников.

Связанные одной цепью

В расширении сотрудничества России со странами АТЭС огромное значение имеет транспортный комплекс. И ключевую роль здесь играют железные дороги, способные эффективно осуществлять поставку товаров из Азии в Европу. В связи с этим идут работы по реконструкции Транссибирской магистрали, расширению провозной способности БАМа и изучаются возможности включения Северного морского пути в единую схему поставок товаров из Азии в Европу и обратно. Рассматривается реализация совместного проекта с Республикой Корея - соединения Транссибирской и Транскорейской магистралей. Ведутся переговоры об участии КНР и других стран АТЭС в расширении грузовых железнодорожных перевозок с Северо-Востока КНР в Россию с перевалкой грузов в порту Восточный с последующим отправлением морским транспортом на американский континент.

Дальнейшей диверсификации российского экспорта послужит реализация проектов соединения линий электропередач по направлению Дальний Восток - КНР, Дальний Восток - КНДР - Республика Корея, которые позволят увеличить экспорт электроэнергии. Экспертам представляется перспективным создание энергомоста «Россия - Япония», предусматривающего сооружение на Сахалине ТЭС мощностью в 4500 мВт с последующей переброской электроэнергии в размере 10-30 млрд кВт/ч по подводному кабелю через пролив Лаперуза на о. Хоккайдо.

Начало крупномасштабному сотрудничеству в области связи положено подписанием в 2007 г. меморандума о совместной прокладке кабельной системы Хоккайдо - Сахалин между японской компанией NTT Communications и ЗАО «Компания Транс-ТелеКом». В настоящее время с привлечением технологических возможностей Японии через российский Дальний Восток уже проложен альтернативный маршрут информационного трафика в Европу. Коммуникационное соединение стран АТР и Европы посредством оптико-волоконной связи предоставляет стратегические выгоды как для России, так и для стран АТЭС.

Делать деньги на бобах

Новым направлением сотрудничества Дальнего Востока со странами АТЭС является сельское хозяйство. Россия может занять лидирующие позиции в АТЭС по экспорту экологически чистых сельскохозяйственного сырья и готовых продовольственных товаров.

Возможности для начала диалога открылись здесь в связи с обострением ситуации на мировых сельскохозяйственных рынках, появлением генетически модифицированных продуктов и сокращением в целом продовольственного экспорта (потребность только одной Японии в импорте пшеницы оценивается в 6 млн т).

Японские компании («Содзицу» и «Итотю») предложили конкретные планы организации на российском Дальнем Востоке схем транспортировки и экспорта зерна, включая строительство элеваторов и оборудования для производства комбикормов. В настоящее время еще одна японская компания - «Асахи секухин коге» - заинтересовалась инвестиционным проектом по выращиванию в Амурской области генетически немодифицированных соевых бобов с дальнейшей поставкой их на экспорт в Японию для переработки.

Япония заинтересована в поставках из регионов Дальнего Востока также сои и гречихи, корейские компании готовы принять участие в формировании на территории Амурской области и Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев соевого кластера с созданием полной цепочки от семеноводства до производства продуктов питания и их поставки как на внутренний рынок России, так и на экспорт.

Стройки «чужими» руками

Положительно зарекомендовал себя опыт сотрудничества дальневосточных регионов со странами АТЭС в области жилищного строительства. Так, например, за период 1992-2000 годы канадская компания «Фергюссон Симек Кларк» по передовым северным технологиям строительства на условиях «под ключ» возвела в Республике Саха (Якутия) высшую школу музыки, международный аэропорт, один из корпусов Якутского госуниверситета и два жилых микрорайона. В Хабаровском крае в 2010 г. южнокорейская компания «Куренг Констракшн» построила жилой комплекс повышенной комфортности. В настоящее время компания приступила к строительству второго жилого комплекса в Хабаровске.

Известная корейская государственная корпорация «Международный аэропорт Инчхон» в 2011 году приобрела 10% акций ОАО «Хабаровский аэропорт» и участвует в реализации проекта реконструкции здесь международного аэропорта.

В Амурской области с успехом идет строительство микрорайонов города Благовещенска, в Приморском крае - микрорайонов Владивостока при участии ряда китайских компаний. С помощью японских, канадских, корейских и китайских технологий возводились крупномасштабные строительные объекты во Владивостоке.

Туризм с баулами наперевес

Взаимодействие Дальнего Востока со странами АТЭС в сфере туризма традиционно занимает лидирующее положение в международном туристском потоке региона (до 94,6%). Общее количество туристического обмена со странами АТЭС в 2011 году составило 1208,2 тыс. человек, но и эта не очень большая цифра все-таки в 1,8 раза превосходит показатель десятилетней давности. Однако рядом с этой положительной тенденцией нельзя не заметить и не особенно выгодную для региона. Растет главным образом выездной туризм, что, собственно, отражает общероссийскую ситуацию.

Главное направление поездок наших соотечественников - Китай. Хотя нужно отметить, что структура выездного туризма постепенно меняется: если в 2000 году на КНР приходилось 95,2% выездов, то в 2011 году этот показатель снизился до 85,1%. Одной из причин этого, по мнению экспертов, стала отмена в 2005 году выдачи разовых туристских паспортов гражданам КНР для въезда в Российскую Федерацию. Но есть и другие причины - жителей Дальнего Востока стали интересовать такие страны, как Таиланд (7,7%), Республика Корея (5,3%), Япония (0,8%) Вьетнам (0,7%) и Сингапур (0,4%).

Лишь в последние годы в Поднебесную жители региона стали больше ездить именно с туристическими целями, приоритетным же поводом остаются краткосрочные «шоп-туры» в приграничные города (Фуюань, Суйфэньхэ, Жаохэ и Тунцзян), на долю которых в прошлом году пришлось более 76% от общего объема выезда в китайском направлении.

Самое неприятное, что отмечается устойчивая тенденция снижения въезда на Дальний Восток туристов из стран АТЭС. Если в 2000 году их побывало в регионе 273,2 тыс. чел., то в 2011 году лишь 127,8 тыс. чел. (снижение более чем в 2 раза). Наблюдается также снижение доли стран АТЭС в общем потоке въезда туристов - с 95,4% в 2000 году до 73,4% в 2011 году.

Саммит как задел на будущее

Известно, что российская сторона готовит для саммита АТЭС целый список крупнейших инвестиционных предложений. Предполагается, что некоторые из них будут по-настоящему прорывными.

Нет сомнений, что Россия сегодня видит в ряде стран - участниц АТЭС, как и в самой организации, стратегического партнера, гораздо более перспективного и незашоренного, нежели страны той же старушки-Европы, экономические взаимоотношения с которой нашими европейскими партнерами постоянно увязываются с какими-то политическими целями и задачами. Поэтому бизнесу из стран АТР могут быть предложены весьма привлекательные проекты и лакомые активы.

Однако проведение саммита во Владивостоке - это всего лишь малая толика того, что Россия должна сделать, чтобы инвесторы из тех же стран - участниц АТЭС остались здесь. Вся основная работа впереди.

«ДК» благодарит аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО за предоставление информации.

Евгений Итаров, «Дальневосточный капитал».