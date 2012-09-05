Магаданская область: Золотые инвестиции

Самые масштабные инвестиционные проекты Магаданской области естественным образом связаны с разработкой полезных ископаемых, которыми богата территория. И это не только золото, но и полиметаллы, угли, в перспективе углеводородное сырье по проектам «Магадан-1, 2, 3, 4».

Инвестиционный проект, который призван изменить экономику области, обеспечить ей мощное развитие, связан с освоением Яно-Колымской золоторудной провинции, расположенной в границах Магаданской области и Республики Саха (Якутия). Прогнозные ресурсы золота в пределах провинции составляют 4750 тыс. тонн. 1266,6 тонн золота разведанных запасов сконцентрировано на Наталкинском месторождении, которое разрабатывает ОАО «Рудник им. Матросова». В состав Яно-Колымской золоторудной провинции входят 14 месторождений, 9 из которых находятся на территории Магаданской области. Добыча золота из рудных месторождений Яно-Колымской провинции в 2014 году составит 15 тонн, в 2018 году - 30 тонн и с выходом на полную мощность с 2023 года - 60 тонн.

Освоение минерально-сырьевой базы региона определяет и развитие энергетической и транспортной системы Магаданской области. По прогнозам, рост энергопотребления в регионе в ближайшие десять лет может вырасти в два раза. В связи с этим на первый план выходит инвестиционный проект «Внешнее электроснабжение Яно-Колымской золоторудной провинции», который оценивается в 29,7 млрд рублей. По времени он разделен на два этапа, учитывающих последовательность развития рудника им. Матросова.

Данный проект тесно связан с ключевым инфраструктурным проектом - строительство в Среднеканском районе Усть-Среднеканской ГЭС мощностью 570 МВт. Ввод первого пускового комплекса ГЭС мощностью 169 МВт запланирован на IV квартал 2012 года.

Параллельно с созданием новой энергетической инфраструктуры в регионе уже идет и планируется в ближайшие годы строительство сети федеральных и региональных дорог. Один из крупнейших проектов здесь - автодорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Билибино - Комсомольский - Анадырь, что позволит завершить формирование нового автотранспортного коридора, соединяющего дальневосточные территории и Восточную Сибирь. Продолжается реконструкция федеральной автодороги «Колыма», которая является ключевым звеном между Магаданом и Якутией, а для северо-восточных районов Республики Саха эта трасса - единственный путь выхода к Охотскому морю.

Общий объем финансирования этих и других проектов, предусмотренных ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», составляет более 13 млрд рублей. В 2011 году на реализацию программных мероприятий было направлено 5,718 млрд рублей, бюджетные назначения на 2012 год составляют 8,5 млрд рублей.

На рассмотрение потенциальных инвесторов предлагается проект «Комплексная переработка бурых углей примагаданских месторождений». На территории области расположены два крупных месторождения бурых углей Мелководненское и Ланковское. Примагаданские бурые угли являются ценным сырьем для промышленной переработки (производство энергетического газа, автомобильного бензина и дизельного топлива, битумов, углеводородных сорбентов, высококачественного брикетного топлива). Ресурсный потенциал месторождений: детально разведанные запасы карьерных полей - 124 млн т, прогнозные ресурсы - 2765 млн т, запасы под открытую добычу - 1661 млн т. Стоимость проекта оценивается в 25,7 млрд руб.

В числе проектов, инициатором которых выступает администрация Магаданской области, - проект «Освоение Ороекской металлогенической зоны», предполагающий геологоразведочные работы по оценке запасов месторождения Ороекское и строительство медеплавильного завода. Проект капиталоемкий - оценивается в 32,8 млрд рублей с учетом создания транспортной и энергетической инфраструктуры.

Инициатором ряда инвестиционных проектов в Магаданской области выступает Северо-Восточный комплексный НИИ ДВО РАН. В частности, это проект «Промышленное освоение крупных месторождений торфа и создание предприятия по производству торфяной продукции». Разнообразие свойств криогенного торфа предопределяет возможность его использования в качестве топлива, сопоставимого по теплотворной способности с бурым углем, для производства синтетических нефтепродуктов, органоминеральных и органических удобрений, лекарственных препаратов и т. д.

Перспективные запасы торфа в целом по Магаданской области составляют около 6 млрд т. Для освоения месторождений, по расчетам, необходимо 12,3 млн рублей.

Ученые ищут инвестора для реализации проекта «Комплексная переработка отвального комплекса россыпной добычи Центральной Колымы с применением современных технологических модулей». Гидроударная установка ГДУ - 1 позволяет увеличить возможности гравитационного обогащения и повышает эффективность переработки технологических образований рудодобычи на 15-20%. Потребность в инвестициях - 104,0 млн руб.

ФГУП «МагаданНИРО» выступает инициатором проекта «Формирование и эксплуатация новых популяций тихоокеанских лососей на малых водоемах Магаданской области», который оценивается в 416 млн рублей и предполагает строительство центрального инкубационно-питомного рыбоводного комплекса проектной мощностью до 40 млн шт. молоди лососей в год, включающего возведение на 11 малых реках «дочерних» стационарных рыбоводных баз подращивания молоди лососей. Новые популяции лососей будут формироваться путем зарыбления молодью малых водоемов. При дальнейшей эксплуатации комплекса возможно получение рыбопродукции.

И в заключение: в ближайшем будущем в Магаданской области начнется реализация проекта по освоению нефтегазовых месторождений на шельфе Охотского моря «Магадан-1» и «Магадан-2». Это будет один из самых масштабных проектов, потребность в инвестициях для которого оценивается в 416,5 млрд рублей. И эта уже следующая страница экономического развития Колымы.

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