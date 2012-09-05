Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Магаданская область: Золотые инвестиции
Самые масштабные инвестиционные проекты Магаданской области естественным образом связаны с разработкой полезных ископаемых, которыми богата территория. И это не только золото, но и полиметаллы, угли, в перспективе углеводородное сырье по проектам «Магадан-1, 2, 3, 4».
Инвестиционный проект, который призван изменить экономику области, обеспечить ей мощное развитие, связан с освоением Яно-Колымской золоторудной провинции, расположенной в границах Магаданской области и Республики Саха (Якутия). Прогнозные ресурсы золота в пределах провинции составляют 4750 тыс. тонн. 1266,6 тонн золота разведанных запасов сконцентрировано на Наталкинском месторождении, которое разрабатывает ОАО «Рудник им. Матросова». В состав Яно-Колымской золоторудной провинции входят 14 месторождений, 9 из которых находятся на территории Магаданской области. Добыча золота из рудных месторождений Яно-Колымской провинции в 2014 году составит 15 тонн, в 2018 году - 30 тонн и с выходом на полную мощность с 2023 года - 60 тонн.
Освоение минерально-сырьевой базы региона определяет и развитие энергетической и транспортной системы Магаданской области. По прогнозам, рост энергопотребления в регионе в ближайшие десять лет может вырасти в два раза. В связи с этим на первый план выходит инвестиционный проект «Внешнее электроснабжение Яно-Колымской золоторудной провинции», который оценивается в 29,7 млрд рублей. По времени он разделен на два этапа, учитывающих последовательность развития рудника им. Матросова.
Данный проект тесно связан с ключевым инфраструктурным проектом - строительство в Среднеканском районе Усть-Среднеканской ГЭС мощностью 570 МВт. Ввод первого пускового комплекса ГЭС мощностью 169 МВт запланирован на IV квартал 2012 года.
Параллельно с созданием новой энергетической инфраструктуры в регионе уже идет и планируется в ближайшие годы строительство сети федеральных и региональных дорог. Один из крупнейших проектов здесь - автодорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Билибино - Комсомольский - Анадырь, что позволит завершить формирование нового автотранспортного коридора, соединяющего дальневосточные территории и Восточную Сибирь. Продолжается реконструкция федеральной автодороги «Колыма», которая является ключевым звеном между Магаданом и Якутией, а для северо-восточных районов Республики Саха эта трасса - единственный путь выхода к Охотскому морю.
Общий объем финансирования этих и других проектов, предусмотренных ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», составляет более 13 млрд рублей. В 2011 году на реализацию программных мероприятий было направлено 5,718 млрд рублей, бюджетные назначения на 2012 год составляют 8,5 млрд рублей.
На рассмотрение потенциальных инвесторов предлагается проект «Комплексная переработка бурых углей примагаданских месторождений». На территории области расположены два крупных месторождения бурых углей Мелководненское и Ланковское. Примагаданские бурые угли являются ценным сырьем для промышленной переработки (производство энергетического газа, автомобильного бензина и дизельного топлива, битумов, углеводородных сорбентов, высококачественного брикетного топлива). Ресурсный потенциал месторождений: детально разведанные запасы карьерных полей - 124 млн т, прогнозные ресурсы - 2765 млн т, запасы под открытую добычу - 1661 млн т. Стоимость проекта оценивается в 25,7 млрд руб.
В числе проектов, инициатором которых выступает администрация Магаданской области, - проект «Освоение Ороекской металлогенической зоны», предполагающий геологоразведочные работы по оценке запасов месторождения Ороекское и строительство медеплавильного завода. Проект капиталоемкий - оценивается в 32,8 млрд рублей с учетом создания транспортной и энергетической инфраструктуры.
Инициатором ряда инвестиционных проектов в Магаданской области выступает Северо-Восточный комплексный НИИ ДВО РАН. В частности, это проект «Промышленное освоение крупных месторождений торфа и создание предприятия по производству торфяной продукции». Разнообразие свойств криогенного торфа предопределяет возможность его использования в качестве топлива, сопоставимого по теплотворной способности с бурым углем, для производства синтетических нефтепродуктов, органоминеральных и органических удобрений, лекарственных препаратов и т. д.
Перспективные запасы торфа в целом по Магаданской области составляют около 6 млрд т. Для освоения месторождений, по расчетам, необходимо 12,3 млн рублей.
Ученые ищут инвестора для реализации проекта «Комплексная переработка отвального комплекса россыпной добычи Центральной Колымы с применением современных технологических модулей». Гидроударная установка ГДУ - 1 позволяет увеличить возможности гравитационного обогащения и повышает эффективность переработки технологических образований рудодобычи на 15-20%. Потребность в инвестициях - 104,0 млн руб.
ФГУП «МагаданНИРО» выступает инициатором проекта «Формирование и эксплуатация новых популяций тихоокеанских лососей на малых водоемах Магаданской области», который оценивается в 416 млн рублей и предполагает строительство центрального инкубационно-питомного рыбоводного комплекса проектной мощностью до 40 млн шт. молоди лососей в год, включающего возведение на 11 малых реках «дочерних» стационарных рыбоводных баз подращивания молоди лососей. Новые популяции лососей будут формироваться путем зарыбления молодью малых водоемов. При дальнейшей эксплуатации комплекса возможно получение рыбопродукции.
И в заключение: в ближайшем будущем в Магаданской области начнется реализация проекта по освоению нефтегазовых месторождений на шельфе Охотского моря «Магадан-1» и «Магадан-2». Это будет один из самых масштабных проектов, потребность в инвестициях для которого оценивается в 416,5 млрд рублей. И эта уже следующая страница экономического развития Колымы.
Администрация Магаданской области,
Комитет экономики
тел. (4132) 623171,
факс (4132) 626208
Е-mail: kom_ec@regadm.magadan.ru
«Дальневосточный капитал».
Новости тематики
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
- Дальневосточники устроят в Питере прорыв
- На Сахалине обсудили программу безвизовых обменов между Россией и Японией
- Юрий Трутнев призвал повышать качество жизни на Дальнем Востоке
- На Днях Дальнего Востока можно выбрать профессию, найти работу и получить "дальневосточный гектар"
- Путин прошелся по инвестпроектам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов