Чукотскому автономному округу нужно снять инфраструктурные ограничения

Самый северный регион ДФО - Чукотский автономный округ, несмотря на свою удаленность и суровые климатические условия, имеет хороший инвестиционный потенциал. Он связан, в первую очередь, с разработкой полезных ископаемых и реализацией инфраструктурных проектов.

Чукотка располагает собственной богатейшей природоресурсной базой, мощными источниками энергии, позволяющими наращивать здесь добывающие и перерабатывающие производства. Регион богат запасами драгоценных металлов, разработка которых ведется российскими и иностранными компаниями, такими как Kinross Gold, «Полиметалл», «Полюс Золото». Учитывая ресурсный потенциал Чукотки, правительство округа нацелено на дополнительное привлечение сюда российских и иностранных инвестиций, в том числе непосредственно в промышленное освоение перспективных золоторудных узлов.

Дороги - основа развития

Между тем потенциал этот пока остается нереализованным из-за отсутствия транспортного выхода к месторождениям. Именно поэтому на первый план в стратегии экономического развития ЧАО выходят крупные инфраструктурные проекты, включая строительство и реконструкцию автомобильных дорог с выходом к месторождениям драгоценных металлов, объектов энергетики.

Помимо этого округу необходимы инвестиции в геологоразведку, теплоэнергетику, транспорт, добычу угля. Чукотка располагает большими запасами угля хорошего качества, позволяющего рассчитывать на высокий спрос на него со стороны стран АТР.

В агропромышленном комплексе территории планируется осуществить переход от сельского хозяйства, ориентированного на нужды коренного населения, к глубокой переработке мяса и морских ресурсов с выходом на соседние рынки.

По оценке экспертов, для реализации только инфраструктурных проектов Чукотке потребуется 134 млрд рублей государственных инвестиций, при этом около 80% из них - непосредственно на строительство автодорог. При этом частные инвестиции до 2020 года могут достигнуть 150 млрд рублей. Такой прогноз основан на существующем интересе потенциальных инвесторов к геологоразведочным и добывающим проектам в округе.

Некоторые инфраструктурные объекты уже получают финансирование в рамках действующих программ, в первую очередь это ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья». Общий утвержденный объем финансирования до 2013 года составляет около 20 млрд руб. Таким образом, потребность в дополнительных государственных инвестициях составляет около 114 млрд рублей.

Перспективы сельхозпереработки

Устойчивый рост спроса на деликатесные и экологически чистые продукты питания в большинстве развитых стран мира делает высокоперспективным экспорт оленины из Чукотского автономного округа. Производство продукции оленеводства при надлежащей организации труда является практически безотходным.

Но помимо мяса, субпродуктов, жира, кожи и меха оленина является сырьем для фармацевтической промышленности (панты, окостенелые рога, биологически активные добавки, сыворотка крови). По экспертным прогнозам, организация промышленного забоя оленей и развитие перерабатывающей производственной инфраструктуры в портовой зоне позволят региону к 2020 году увеличить выручку от оленеводства до $4,7 млн.

Что касается рыбной промышленности, то за последние пять лет в регионе существенно повысился уровень рыбопереработки. Эта отрасль превратилась в лидера среди базовых отраслей чукотской экономики по объемам выручки и продолжает демонстрировать уверенный рост и высокую рентабельность.

Сырьевые ресурсы

Сопоставление основных экономических показателей промышленного освоения месторождений золота Чукотского АО и ряда отечественных объектов в других регионах с близкими географо-экономическими и инфраструктурными условиями, а также с подобными по масштабам и качеству зарубежными месторождениями золота показывает, что такие экономические параметры, как удельные капитальные вложения, производственные издержки и эффективность капитальных вложений, близки. Об этом косвенно свидетельствуют высокие темпы подготовки к освоению в последние годы базовых месторождений округа - Купол и Майское.

Суммарные затраты на освоение месторождений Майское, Купол и Валунистое экспертно оцениваются в пределах $285-310 млн при рентабельности в границах 11,1 - 34,4%. Для месторождений золота в климатических условиях Чукотского АО - это весьма привлекательно, учитывая, что норма рентабельности освоения месторождений золота в России традиционно составляет 10-15% и ниже. Рентабельность свыше 10% имеют десять месторождений Чукотки, их суммарный годовой объем добычи может достигать 50 т золота.

Стоит учитывать, что предприятия, разрабатывающие такие месторождения, имеют высокий запас прочности к колебаниям цен на золото. Промышленное освоение подготовленной части этих запасов при положительных результатах геологоразведочных работ позволит возместить выбывающие после 2015 года запасы на эксплуатируемых и строящихся горнодобывающих предприятиях округа.

Энергетика шагает за сырьем

Основной задачей в развитии энергетики округа является формирование энергетической инфраструктуры - строительство новых и реконструкция существующих линий электропередачи, подстанций в наиболее перспективных зонах освоения минерально-сырьевых ресурсов Чукотского автономного округа.

С целью удовлетворения спроса на электроэнергию в изолированной энергосистеме ЧАО планируется реконструкция Эгвекинотской ГРЭС, построена атомная теплоэлектростанция на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С в г. Певеке для замещения выработавшей свой ресурс ТЭЦ. Строительство новых ЛЭП-110 кВ Комсомольское - Майское, Билибино - Купол, Купол - Песчанка, Анадырь - Беринговский в полном объеме обеспечит электрической энергией промышленных потребителей, осваивающих золоторудные месторождения Майское, Двойное и Купол, крупнейшее месторождение меди Песчанка, Беринговский угольный бассейн.

Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ Билибино - Комсомольский - Певек, модернизация электрических сетей Певека и укладка резервной кабельной линии 35 кВ по проекту «Подводный кабельный переход напряжением 35 кВ через р. Анадырь» повысит надежность электроснабжения потребителей Чаун-Билибинского и Анадырского энергоузлов. Строительство ВЛ-110 кВ Валунистое - Комсомольское и Угольные Копи - Канчалан - Валунистое обеспечит объединение трех энергоузлов, создаст возможность перетока электрической энергии между ними.

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Досье «ДК»

На территории ЧАО сосредоточено около 10% разведанных в России запасов золота. По состоянию на 1 января 2011 года балансовые запасы золота в округе оцениваются в объеме около 469,7 т.

Разведанность нефтяных ресурсов территории округа составляет менее 3%. Однако в пределах Чукотского автономного округа и шельфов омывающих морей выявлены перспективные нефтегазоносные бассейны. Прогнозируемые ресурсы нефтегазоносных шельфовых месторождений составляют 10 млрд т условного топлива.

Досье «ДК»

К предприятиям большой энергетики относятся: Билибинская АЭС - филиал ФГУП концерн «Росэнергоатом» и энергетические предприятия ОАО «Чукот-энерго», представленные Анадырской ТЭЦ, Эгвекинотской ГРЭС, Чаунской ТЭЦ, Северными электрическими сетями, а также эксплуатируемой ОАО «Чукотэнерго» на условиях аренды Анадырской газомоторной ТЭЦ. Суммарная установленная мощность генерирующих источников «большой» энергетики составляет: электрическая - 195,2 МВт, тепловая - 444,3 Гкал/час. Все электростанции работают независимо друг от друга, за исключением Чаунской ТЭЦ и Билибинской АЭС, соединенных ВЛ-110 кВ и образующих Чаун-Билибинский энергоузел.

«Дальневосточный капитал».