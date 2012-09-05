Якутия решает геополитические задачи

Республика Саха (Якутия) располагает богатейшим природно-ресурсным потенциалом, который в значительной мере пока не вовлечен в экономический оборот. Это главное конкурентное преимущество должно быть реализовано в полном объеме, именно так ставит задачу правительство республики, формируя все условия для ее решения.

В основе ускоренного и качественного изменения структуры экономики лежат прежде всего инфраструктурные проекты. В последние годы на них сделан основной акцент.

Энергетический прорыв

За пять лет в строительство объектов электроэнергетики в Якутии было вложено свыше 42 млрд руб. Это средства федерального и республиканского бюджетов, частные инвестиции. Масштабные энергетические проекты были направлены на обеспечение надежной эксплуатации нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО). Новые линии электропередачи призваны обеспечить качество и надежность энергоснабжения отдаленных территорий республики, и главным образом тех, которые обозначены в инвестиционной карте как точки роста. Будут сняты электросетевые ограничения в направлении Ленского промышленного узла, объектов Восточной газовой программы, ВСТО.

Значимым событием 2011 г. стало начало строительства крупных объектов: ВЛ-220 кВ Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй для электроснабжения Ленского промышленного узла и системы ВСТО, ВЛ-220 кВ Нижний Куранах - НПС №16 и ВЛ-220 кВ Призейская - Эльга с ПС-220 кВ Эльга.

В соответствии со Стратегией развития единой энергосистемы РС(Я) до 2030 года в республике за счет средств федерального бюджета будет завершен первый этап строительства линии электропередачи Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с подстанцией НПС-17 для электроснабжения объектов Алданского промузла и ВСТО, а также введена ЛЭП Сунтар - Олекминск - НПС 14 с подстанциями в г. Олекминске и НПС-14 ВСТО.

За счет средств Инвестиционного фонда РФ в 2012 году будет завершена разработка проектно-сметной документации Канкунской ГЭС и схемы выдачи мощности, включающих в себя строительство высоковольтных линий электропередачи протяженностью 1330 км напряжением от 110 до 500 кВ с семью подстанциями в рамках проекта «Комплексное развитие Южной Якутии».

Значительные средства в развитие энергетической инфраструктуры вкладывают российские компании. Так, РАО «ЭС Востока» приступило к реализации проекта строительства ЯГРЭС-2 в Якутске. Начало строительства первой очереди - в 2013 году, завершение - в 2015 г. Правительство РС(Я) участвует в проекте и софинансирует его в объеме 1 млрд руб. ОАО «ФСК ЕЭС» ведет строительство ВЛ-220 кВ Призейская - Эльгауголь для электроснабжения Эльгинского угольного месторождения. ОАО АК «Якутскэнерго» продолжает реконструкцию ВЛ-220 кВ ВГЭС-Айхал - Удачный (3-й и 4-й этапы), ПС-110 кВ Нижний Бестях и ВЛ-110 кВ Майя - Нижний Бестях.

Транспортная свобода

За последние 5 лет объем финансировании в транспортный комплекс республики увеличился почти в четыре раза и составил 95,9 млрд рублей. Одним из наиболее капиталоемких объектов в этой отрасли стало строительство железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск. А главное событие на этой стройке произошло в 2011 году, когда было уложено «золотое» звено на станции Нижний Бестях. Завершено сооружение 439 км железнодорожного пути. Но на станции Нижний Бестях лишь временная остановка железнодорожного проекта - в республике ведется целенаправленная работа совместно с федеральными органами власти по началу строительства второго пускового комплекса железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск от станции Правая Лена до станции Якутский речной порт с совмещенным автомобильно-железнодорожным мостовым переходом через реку Лена у Якутска в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)».

С 2008 года возобновлены работы по сооружению подъездного железнодорожного пути Улак - Эльга к Эльгинскому каменноугольному месторождению. Завершен I этап строительства, уложено 294 км железнодорожного полотна, возведено 76 мостов. В рамках реализации Инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии» закончена разработка проектно-сметной документации по четырем железнодорожным и двум автомобильным подъездным путям к местам добычи полезных ископаемых.

И конечно же, особое внимание в регионе уделяется созданию опорной сети автомобильных дорог республики. Ведутся строительство и реконструкция федеральных автодорог «Лена», «Колыма» и «Вилюй», региональных - «Амга», «Кобяй», «Анабар», «Умнас», «Яна». В прошлом году обеспечено сквозное движение транспорта по федеральной автомобильной дороге «Колыма» от Якутска до Магадана.

Идет последовательное развитие авиационного комплекса, для такой обширной территории, как Республика Саха (Якутия), эта тема имеет принципиальное значение. Новые «крылья» ежегодно приобретают региональные авиакомпании, и прежде всего АК «Якутия» (более 20 судов), которая совершает полеты в 8 из 9 регионов ДФО. В 2012 году завершено строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Якутск с пропускной способностью 700 пассажиров в час. Первых посетителей он принял в июне этого года, накануне проходивших в республике V Международных спортивных игр «Дети Азии». Идет реконструкция взлетно-посадочных полос в региональных аэропортах.

Нефтегазовый потенциал

Как известно, на территории Дальневосточного федерального округа сформирована значительная сырьевая база нефти и газа. В частности, разведанные и предварительно оцененные запасы газа месторождений Якутии по категориям С1 + С2 составляют 2,5 трлн м3, запасы нефти по категориям С1 + С2 - 436 млн тонн.

Добыча нефти ведется только в западной части территории республики на четырёх основных месторождениях: Талаканском, Иреляхском, Среднеботуобинском газоконденсатных, Алинском газонефтяном и Северо-Талаканском нефтяном. Ввод в эксплуатацию участка «Тайшет - Сковородино» трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан», проходящей по территории республики, позволил многократно увеличить объемы добычи нефти - с 300 тыс. тонн в 2007 году до 5,4 млн тонн в 2011 году. По плану объем добычи нефти на территории Республики Саха (Якутия) в 2012 году достигнет 6,9 млн тонн.

В рамках Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года и инвестиционных программ предприятий газовой отрасли правительством республики поддерживаются проекты, направленные на увеличение потребления природного газа. Это и планомерная газификация населенных пунктов территории, и начало эксплуатации крупнейших газовых месторождений, и организация транспортировки газа за пределы республики, и формирование газоперерабатывающих и газохимических производств.

Для создания Якутского центра газодобычи Восточной газовой программы предусматривается строительство перерабатывающих мощностей для извлечения и хранения гелия и других ценных компонентов природного газа. Реализация проектов предполагается после формирования газотранспортной системы «Чаянда - Хабаровск».

В нефтяной отрасли реализуется несколько масштабных проектов, связанных с увеличением объемов перекачиваемой нефти по ВСТО на территории Якутии (ОАО «АК «Транснефть», ООО «Востокнефтепровод»). Идет обустройство Талаканского, Алинского, Северо-Талаканского и Восточно-Алинского месторождений (ОАО «Сургутнефтегаз»), Центрального блока Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) (ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»). Запланировано строительство нефтепровода внешнего транспорта от Среднеботуобинского НГКМ до точки врезки в ВСТО в районе Ленска (ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»). Проектно-сметная стоимость - 20 млрд рублей. Протяженность нефтепровода - 169 км.

Нефтяной блок включает в себя обустройство нефтяной оторочки Чаяндинского НГКМ, заказчиком которого является ООО «Газпром инвест Восток».

Согласно Декларации о намерениях инвестирования в строительство объектов обустройства Чаяндинского НГКМ расчетные капитальные вложения в обустройство нефтяной оторочки Ботуобинской залежи месторождения составляют более 213 млрд руб. Строительство объекта запланировано в период сентябрь 2012 г. - сентябрь 2014 г.; ввод - октябрь - ноябрь 2014 г.

Масштабные проекты уже начаты и планируются к реализации в газовой отрасли. Но самым крупным является проект создания Якутского центра газодобычи на базе Чаяндинского НГКМ в рамках Восточной газовой программы (ОАО «Газпром»). Расчетный объем капитальных вложений в обустройство Чаяндинского НГКМ, объектов переработки и хранения гелия составляет более 444 млрд руб. Строительство планируется в ноябре 2013 г. - октябре 2016 г.

В этот же период будет идти строительство газотранспортной системы «Якутский центр газодобычи - Хабаровск» протяженностью 2800 км. Объем финансирования - более 280 млрд руб. Ввод объекта планируется в III квартале 2015 года.

Инвестиционная программа ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК, входит в Группу «Сумма»), направленная на увеличение объемов добычи и переработки газового конденсата, производство и реализацию моторного топлива, оценивается в 29,2 млрд рублей. В 2012 году начнутся работы по подготовке к строительству комплекса по переработке газового конденсата мощностью до 100 тысяч тонн в год по технологии «Петрофак».

Программа ОАО «Сахатранснефтегаз» реализует несколько инвестпроектов общей стоимостью 4,1 млрд рублей, направленных на обеспечение газом региональных потребителей. Она предусматривает обустройство месторождений газа, модернизацию и расширение Якутского газоперерабатывающего завода (ЯГПЗ). В перспективе на его базе планируется создание малотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ). Этот проект является пилотным в РФ с точки зрения новшества внедрения продукции в сферу газификации населенных пунктов и использования газа как вида моторного топлива.

ОАО «Сахатранснефтегаз» планирует разработку технико-экономического обоснования крупного производства СПГ на территории республики для газификации и экспортных поставок.

В рамках уже упомянутого проекта развития Южной Якутии планируется строительство газохимического комплекса в Ленске и газоперерабатывающего завода в Алдане. По этим объектам «Газпром» ведет предпроектные работы.

Уже несколько лет в республике реализуется государственная программа газификации населенных пунктов.

Угольные перспективы

Развитие угольной отрасли также идет в рамках двух основных документов - Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Якутии до 2020 года и инвестпроекта «Комплексное развитие Южной Якутии».

Согласно Схеме на Дальнем Востоке России планируется создание многоотраслевого промышленного района, основанного на природно-ресурсном потенциале Южной Якутии, а также на развитии транспортной и электросетевой инфраструктур этого региона. Воплощение этих планов в жизнь реально лишь при участии как государства, так и крупных инвесторов.

Запасы южноякутских месторождений углей оцениваются в сотни миллионов тонн, проекты их освоения рассчитаны на десятки лет. Основными угледобывающими предприятиями республики являются ОАО ХК «Якутуголь» и Группа компаний «Колмар». «Якутуголь» владеет лицензиями на отработку разреза Нерюнгринский, Эльгинского месторождения, Кангаласского и Джебарики-Хаинского месторождений угля.

Наиболее значимый проект - разработка Эльгинского угольного месторождения - одного из самых крупных в мире неразработанных месторождений коксующихся углей, запасы которых составляют около 2 млрд т, а в прилегающих областях может лежать еще до 40 млрд тонн. Реализация проекта позволит на первом этапе увеличить добычу угля в Якутии до 27 млн т в год, после 2020 г. полностью восполнить планомерно выбывающие мощности крупнейшего на Дальнем Востоке Нерюнгринского угольного разреза.

ООО «Колмар» несколько лет успешно работает над реализацией ряда крупных проектов в угольной отрасли, в том числе по освоению Южно-Якутского угольного месторождения. Владеет контрольными пакетами предприятий, осуществляющих деятельность по добыче, обогащению и продаже угля для экспорта и внутреннего рынка (ОАО УК «Нерюнгриуголь», ООО «Долгучан», ЗАО «Якутские угли - Новые Технологии»).

В активной фазе развития находится проект по строительству угольного комплекса «Инаглинский» (ЗАО «Якутские угли - Новые Технологии»), который обеспечит ежегодное производство до 1900 тыс. тонн коксового концентрата. Строительство планируется завершить в 2013 году с выходом на проектную мощность в 2015 году.

Вся таблица Менделеева

Якутия занимает ведущее место в России по добыче алмазов, золота, олова и сурьмы. Удельный вес запасов полезных ископаемых республики в минерально-сырьевой базе страны составляет: по алмазам - 82%, золоту - 17%, урану - 61%, сурьме - 82%, олову - 28%, железным рудам - 6,2%. Имеются значительные запасы редкоземельных элементов, серебра, свинца, цинка и т. д.

Этот дальневосточный регион - наиболее перспективный в России по запасам природного урана, которые составляют 341 тыс. тонн и являются одними из крупнейших в мире. Ниобий-редкоземельное месторождение уникально по запасам и потенциальным ресурсам руды (17,75% от мировых запасов) с содержанием полезных компонентов до 14%. На территории Якутии расположены крупнейшие железорудные месторождения и месторождение апатитов.

Для сохранения объемов добычи АК «АЛРОСА» ввела в строй подземный алмазный рудник Интернациональный, а также пусковой комплекс подземного рудника на трубке Мир, 2-й этап II пускового комплекса подземного рудника Айхал. Продолжается финансирование строительства подземных рудников на трубках Удачный и Интернациональный. Инвестиции в этих проектах осуществляет сама компания.

В золотодобывающей отрасли в первую очередь необходимо отметить инвестпроекты освоения Нежданинского золоторудного месторождения и группы месторождений Куранахского рудного поля. Эти объекты являются активами компании ОАО «Полюс Золото», ведущего производителя этого драгметалла России. Планируемый объем инвестиций компании в развитие месторождений за период 2011-2020 годы составит около $700 млн.

В рамках комплексного развития Южной Якутии ведется проектирование и строительство Эльконского горно-металлургического комбината на базе Эльконской группы ураново-золоторудных месторождений. Здесь планируется строительство 5 рудников с мощностью до 3 тыс. т химического концентрата природного урана и с выходом на проектную мощность в 5 тыс. т к 2020 году, Таежного и Тарыннахского горно-обогатительных комбинатов на базе железорудных месторождений Таежное, Дессовское, Горкитское и Тарыннахское. Запланировано строительство Селигдарского горно-химического комплекса на основе Селигдарского апатитового месторождения.

«Дальневосточный капитал».