Сенаторы могут получить независимость

Сенаторы поддержали инициативу Президента Медведева по возвращению выборности членов Совета Федерации.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, член комитета по делам региональной политике Амир Галлямов заявил, что сейчас сенаторы самые зависимые от региональной власти люди и любой губернатор одним росчерком пера может поменять члена СФ, выдвинутого от исполнительной власти региона.

“Многие главы субъектов РФ – выходцы из других регионов, поэтому зачастую они ведут себя некорректно во взаимоотношениях с региональными элитами, приводят своих людей, что не лучшим образом сказывается на развитии самих регионов. Будет очень здорово, если члены Совета Федерации станут выбираться – это позволит им обрести независимость и работать на благо своих территорий, а не в интересах действующих губернаторов. При этом я считаю, что никто из сенаторов, реально работающих в интересах своих регионов, хорошо знающих их проблемы и задачи, не боится прямых выборов”, - отметил сенатор.