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Новая партия предлагает переименовать Курильские острова
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 5 августа, ZRPRESS. Председатель недавно созданной партии «За справедливость» Владимир Пономаренко заявил, что подготовит законопроект о переименовании Курильских островов.
Пономаренко предлагает дать русские названия островам Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, поскольку считает, что эта инициатива будет «явным сигналом твердости России в Курильском вопросе», а переименование территорий является «обычной международной практикой». Свои варианты у лидера новой партии уже есть, например, Казачий остров, Лососевый, Красивый, Фигурный, Черный остров и так далее, пишет «Коммерсантъ».
Проблема Курильских островов стоит достаточно остро в отношениях России и Японии. Так, 4 июля премьер-министр Дмитрий Медведев посетил остров Кунашир, что вызвало негативную реакцию правительства Японии.
«Золотой Рог».
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