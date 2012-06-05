«Единая Россия» хочет брать налог в 13% за уклонение от армии

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня, ZRPRESS. Депутаты от «Единой России» внесут в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание для уклонистов от военной службы. По их предложению, молодых людей, которые не хотят исполнять свой воинский долг, будут облагать дополнительным ежемесячным налогом в размере 13% от зарплаты. При этом платить налог их обяжут до достижения 60-летнего возраста.

Собранные средства пойдут на поддержку армии, в частности, на оказание материальной помощи тем молодом людям, которые пострадали в ходе боевых действий или прохождения службы в армии. Об этом рассказал «Известиям» автор законопроекта зампред комитета по обороне Франц Клинцевич.

«Если у молодого человека есть уважительные причины – по состоянию здоровья или в случае прохождения военной службы в других ведомствах, тогда налог взиматься не будет», – отметил единоросс.

«Но у нас сегодня очень много обеспеченных детей чиновников, которые не служили в армии, пусть пополняют казну. С тех, кто будет отказываться, будет взиматься налог через суд», – добавил депутат.

Клинцевич уверен, что Минобороны не откажется поддержать эту инициативу.

Сейчас законопроект прорабатывается в комитете по обороне, в ближайшее время по нему планируются парламентские слушания.

Первый зампред парламентского комитета по обороне, депутат от ЛДПР Сергей Жигарев поддержал предложение. При этом он полагает, что налог в 13% – это слишком много. «Нормальный уровень – 3-4%. Полученные деньги можно было бы направить на формирование контрактной армии. У нас каждые полгода по 100 тысяч человек уклонистов, умножить эту цифру на 3-4% от их зарплаты – получится очень приличная сумма», – говорит депутат.

«Возможно, в 18 лет молодой человек не сможет осознать, что за отказ от службы в армии ему придется платить до самой пенсии. Но у него будет возможность изменить решение, когда в 25 он начнет много зарабатывать и поймет, что отслужить год может быть проще, чем платить до 60 лет по 13% с постоянно повышающейся зарплаты», – добавил парламентарий.

В свою очередь, единоросс Андрей Красов считает, что этот законопроект послужит реальным стимулом для службы в армии: лучше отслужить год, чем потом почти всю жизнь платить отчисления государству. «Кроме этого, надо расширять линейку льгот для тех, кто отслужил. Например, право поступить в вуз вне конкурса или устройство на госслужбу», – предлагает он. Уклонистам же он предлагает «закрыть дорогу на госслужбу, например, он не сможет стать депутатом, а том числе даже на муниципальном уровне».

Мнения читателей по поводу предложенного «ЕР» законопроекта разделились. Часть из них резко раскритиковала идею:

«Это будет последний гвоздь

в крышку гроба российской армии

и обороноспособности государства...



Или может кто-то думает, что в случае войны кто-то из откупившихся пойдет Родину защищать, которая его на деньги выставила?»;

«Шикарно. Клинцевич подводит законодательную базу и под существующую коррупцию, и под возможность «деткам» бесплатно косить от армии в «других» ведомствах. Например, клерком на госслужбе...».

Другие комментаторы поддержали законопроект:

«Только не 13, а 25, как алименты – нормально, и конечно же никакой госгосслужбы и депутатства, это же недогражданин, и еще какие-нибудь ограничения придумать»;

«Идея стоящая. Только внимательно процент налога продумать и чётко уважительные причины прописать – болезни, служба в полиции (хотя туда без службы в армии брать вообще не следует), пожарным и т.д.».

Как сообщал «Новый Регион», в 2010 году депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект поправок к закону о воинской обязанности и военной службе, предполагающий официальную возможность откупиться от службы в армии. Документ предлагал ввести право граждан на освобождение от военной службы по призыву в случае, если они внесут на специальный счет Минобороны РФ 1 млн рублей. Минобороны РФ отвергло поправки, посчитав их антиконституционными.



