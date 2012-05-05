Инаугурацию Путина в прямом эфире покажут шесть телеканалов

5 мая, ZRPRESS. Церемонию инаугурации Владимира Путина в прямом эфире покажут сразу шесть телеканалов. Ее будут транслировать "Первый канал", "Россия 1", "ТВ Центр", НТВ, "Пятый канал" и "Россия 24". Раньше церемонии вступления президента в должность показывали максимум три канала.

На этот раз телеканалы не ограничатся показом одной только церемонии, которая будет транслироваться с 11:30 до 12:30 по московскому времени. "Первый канал" планирует в 9:15 запустить специальный информационный выпуск, предполагающий освещение подготовки к инаугурации, а также беседы политологов и экспертов. НТВ покажет немецкий фильм "Я, Путин. Портрет", который представляет собой очерк журналиста Хуберта Зайпеля, который несколько недель провел вместе с российским политиком.

«Золотой Рог».