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Определена структура нового правительства России
5 мая, ZRPRESS. «Ведомости» опросили сотрудников президентской администрации и аппарата правительства, а также людей, близких к обоим ведомствам по поводу ситуации с распределением постов в новом правительстве, которое, как ожидается, возглавит Дмитрий Медведев.
По словам одного из них, указ о структуре кабмина появится в течение 2-3 дней после назначения Медведева премьером, назначения же будут проходить поэтапно в течение двух недель. Хотя больше половины министров будут назначены в первые три дня после утверждения структуры кабинета министров, считает источник.
Подтверждается информация о первом вице-премьере Игоре Шувалове – остается. Его сфера деятельности окончательно не определена, но он нужен как связующее звено между новой и старой командой. Сохранят министерские портфели нынешний и.о. министра финансов Антон Силуанов и и. о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров. Однако, по информации источников, министерство промышленности может быть разделено на два ведомства - министерство гражданской промышленности и министерство военной промышленности. По последним данным, останутся вице-премьерами Владислав Сурков, Александр Хлопонин, Дмитрий Рогозин и Дмитрий Козак. Кроме того, Сурков и Хлопонин - кандидаты на пост руководителя аппарата правительства. Два других нынешних вице-премьера Виктор Зубков и Игорь Сечин, по информации издания, уйдут в отставку. «Зубкову 70 лет, еще осенью планировалось, что он перейдет в руководство Госдумы», - пояснил федеральный чиновник. Сечин, по сведениям издания, может стать секретарем Совбеза, руководителем силового ведомства или новой антикоррупционной структуры.
Эльвира Набиуллина, скорее всего, покинет министерство экономического развития ради должности вице-премьера по социальным вопросам, сообщили несколько федеральных чиновников. Один из кандидатов на ее место - директор департамента экономики и финансов аппарата правительства Андрей Белоусов, который работал в министерстве при Германе Грефе. Покинет правительство и Татьяна Голикова, в этом уверено большинство собеседников «Ведомостей». С большой долей вероятности, по данным газеты, лишится должности и министр внутренних дел Рашид Нургалиев. На его место источники прочат директора ФСКН Виктора Иванова и практически всех заместителей нынешнего главы МВД. По сведениям «Ведомостей», не будет в новом правительстве главы Минэнерго Сергея Шматко, руководителя Минприроды Юрия Трутнева, главы Минспорттуризма Виталия Мутко, министра транспорта Игоря Левитина и руководителя Минсельхоза Елены Скрынник. В министры энергетики собеседники «Ведомостей» прочат губернатора ХМАО Наталью Комарову, однако не исключают и другие назначения из регионов.
Минрегионразвития, как уже сообщал его бывший глава Виктор БАСАРГИН, ушедший добровольно в губернаторы Пермского края, могут разделить на министерство строительства и ЖКХ (Минстрой) и министерство по делам национальностей. Минстрой тогда, вероятно, возглавит директор департамента инфраструктуры и промышленности аппарата правительства Максим Соколов. А вот «любимый» министр дальневосточников Анатолий Сердюков, похоже, останется министром обороны. Чтобы завершить военную реформу.
«Золотой Рог».
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