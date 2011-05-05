Госпакеты «Совкомфлота» и Сбербанка будут проданы в 2011 г.

Минэкономразвития внесло в правительство график приватизации крупнейших госкомпаний. Сценарий не окончательный, уверены эксперты: документ будет корректироваться, а после президентских выборов может быть переписан. Источники утверждают, что из приватизационного списка будут исключены «Российские железные дороги».

В среду директор департамента имущественных отношений Минэкономразвития Алексей Уваров сообщил, что в правительство внесен план-график приватизации крупных госактивов на 2011-2013 годы. В соответствующем поручении президента Дмитрия Медведева указана дата утверждения документа – до 15 мая, сообщает mail.ru со ссылкой на "Газету.ru".

Продажу госактивов президент назвал одной из мер по улучшению инвестиционного климата в России.

В 2011 году будут проданы госпакеты «Совкомфлота» и Сбербанка, говорит Уваров. Инвестконсультанта для приватизации «Совкомфлота» выберут из трех банков-претендентов: Morgan Stanley, Deutsche Bank и J.P. Morgan.

Приватизация «Совкомфлота» планировалась на 2010 год, но продажа не состоялась. Компания входит в пятерку крупнейших танкерных операторов мира с 132 судами.

В вопросе приватизации Сбербанка, говорит Уваров, решение остается за Центробанком. ЦБ выберет и консультантов для продажи госпакета в Сбербанке.

В 2012 году будут готовы к приватизации пакеты в «Русгидро», ФСК и ВТБ, а в 2013 году будут приватизированы оставшиеся крупные активы - еще один пакет акций ВТБ, а также акции «Роснефти», Россельхозбанка, «Росагролизинга» и РЖД, рассчитывают в Минэкономразвития.

Министерство разработало механизм отбора инвестконсультантов приватизационных сделок. В пул вошли 23 претендента. Определяющим параметром при выборе инвестбанка будет размер вознаграждения за услуги.

«2% от суммы сделки - это верхняя граница, это много. Отберем в итоге тех, кто предложит меньше», - пояснил Уваров.

По его словам, все 23 банка, которые ранее были выбраны в качестве потенциальных инвестконсультантов, направили свои предложения по объектам, причем, не только по «голубым фишкам», но и по менее крупным госактивам. Лидером интереса инвестбанков является ФСК, услуги по продаже которой предлагают 20 банков. На втором месте «Совкомфлот», которым заинтересовались 19 банков, на третьем месте - «Русгидро», 18 банков.

17 инвестбанков готовы консультировать государство при приватизации пакета «Роснефти», 16 - при приватизации Сбербанка. Минэкономразвития планирует до конца мая определиться с инвестконсультантами по всем приватизируемым активам на период до 2013 года.

Правительство может корректировать подготовленный министерством план-график с учетом рекомендаций инвестконсультантов, признает Уваров. Ранее помощник президента Аркадий Дворкович, разъяснял, что график приватизации может быть гибким и власти не будут приватизировать компании в случае неблагоприятной рыночной ситуации.

За счет плана приватизации на 2011-2013 гг. правительство рассчитывает пополнить бюджет на 1 трлн рублей. Эти средства, скорее всего, будут направлены на покрытие дефицита бюджета (3,6% ВВП в этом году) и Пенсионного фонда.

В предварительном приватизационном списке Минэкономразвития - доли в десяти крупнейших госкомпаниях. Власти намерены продать 25,5% минус одну акцию РЖД (сейчас госдоля составляет 100%), «Роснефти» - 25% минус 1 акция (госдоля 75,1%), 50% минус одну акцию «Совкомфлота» (100% в госсобственности), 100% акций «Объединенной зерновой компании», 7,97% минус одну акцию «Русгидро» (госдоля 57,97%), 4,11% ФСК ЕЭС (госдоля 79,11%), 25% Россельхозбанка (100%), 50% плюс одну акцию «Росагролизинга» (госдоля 99,9%), 7,58% акций Сбербанка (госдоля 57,58%) 35,5% минус одну акцию ВТБ (85,5%).

Изначально приватизация должна была стартовать в прошлом году с продажи 10% акций ВТБ, но кризис скорректировал планы. Продажа пакета состоялась в феврале текущего года, государство получило $3,3 млрд. Позже чиновники говорили, что в 2011 году может быть продан и второй выставляемый на рынок пакет ВТБ (10%), но в итоге решили перенести продажу на 2012 год.

Сейчас под вопросом приватизация пакета акций Сбербанка. Ранее планировалось продать в 2011 году около 7,6% банка из 57,6%, принадлежащих Центробанку. О том, что размещение госпакета пройдет в 2011 году, в середине февраля сообщал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, продажа должна была состояться во второй половине 2011 года. Тогда Греф уточнил, что нет окончательного решения по объему продажи: либо все 7,6% акций в 2011 году, либо часть в этом, а часть в следующем году.

По мнению министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной, приватизация 7,6% акций Сбербанка из госпакета, запланированная на 2011 год, может быть перенесена. «Вопрос пока недообсужден – надо смотреть и на развитие рынка, и на нашу готовность», – говорила Набиуллина в прошлом месяце.

Не исключена возможность очередного пересмотра списка госпакетов на приватизацию за счет исключения РЖД из претендентов на IPO, говорит высокопоставленный источник в правительстве.

«Реформа предполагает сохранение за РЖД только функций оператора железнодорожной инфраструктуры. Компания не будет работать на конкурентных рынках. Кому из инвесторов это интересно в условиях регулирования тарифов?» - замечает источник.

Источник, близкий к совету директоров монополии, подтверждает, что вариант отказа от приватизации РЖД рассматривается.

Аналитик «ВТБ Капитал» Елена Сахнова рассказала, что «с самого начала планировалось, что РЖД будет приватизирована только после приватизации дочерних компаний, которая в настоящий момент продолжается и после либерализации рынка, которая, скорее всего, наступит в 2015 году».

На правительственный план приватизации оказывает жесткое влияние интенсивность лоббизма и политический цикл, уверена главный экономист по России и СНГ группы Nomura Татьяна Орлова.

«Об интенсивности лоббизма можно судить по тому, что «Роснефть», например, уже несколько раз упоминалась в официальных планах приватизации и потом таинственным образом из них исчезала», - говорит Орлова. По ее словам, опыт других развивающихся экономик показывает, что предвыборный год – не лучшее время для начала процесса приватизации. «Паралич, который, как правило, охватывает властные органы накануне смены политической команды, не способствует быстрому завершению приватизационных сделок. В сегодняшней российской ситуации, неопределенность по поводу того, кто – Путин или Медведев – будет баллотироваться на выборах, скорее всего, уже является тормозящим фактором», - считает эксперт.

Планирование приватизации «Роснефти» или РЖД на 2013 попросту ничего не значит – все может измениться с приходом новой команды в 2012 году, скептична она. При утверждении графика приватизации правительство будет вынуждено учитывать фискальные мотивы. «Затыкание дыр в бюджете за счет приватизации доминирует, это будет определять дальнейшие действия властей. Но списки на приватизацию и сроки ее проведения могут пересмотреть, поскольку ситуация с бюджетом улучшилась благодаря высоким ценам на нефть», - говорит Елена Матросова, директор центра макроэкономических исследований BDO в России.