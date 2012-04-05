www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.88 р. 100 JPY: 60.41 р.
EUR: 76.18 р. 10 CNY: 97.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Кадровый вопрос
Распечатать

Министр обороны не хочет работать в правительстве Медведева

05 Апреля 2012, 15:19 | Дальний Восток

5 апреля, ZRPRESS. Как сообщила РБК daily, глава Минобороны Анатолий Сердюков и начальник Генштаба Николай Макаров попросили не переназначать их после инаугурации избранного президента Владимира Путина.

Наиболее вероятными кандидатами на главный военный пост являются вице-премьер по оборонке Дмитрий Рогозин и главнокомандующий Сухопутными войсками Александр Постников. Сердюков вовсю готовится к отставке и уже распустил свою команду, добавляют эксперты.

Чем ближе следующая за инаугурацией нового президента отставка кабинета министров, тем больше разговоров о том, кого снимут, а кого оставят. Во вторник свое желание работать главой МВД и дальше, «если предложат», озвучил Рашид Нургалиев, кресло под которым из-за «казанского инцидента» сильно зашаталось. Как выяснила РБК daily, другой силовик — министр обороны Анатолий Сердюков, имея все шансы быть переназначенным, напротив, не хочет далее командовать армией. «Он сильно устал от всей этой военной «вакханалии», бесконечной реформы, неуважения личного состава и попросил перевода на более спокойное местечко, — рассказал РБК daily высокопоставленный источник в Минобороны. — Сейчас ему активно подыскивают новую должность».

«Золотой Рог».

Автор: RBC daily
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru