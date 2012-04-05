Министр обороны не хочет работать в правительстве Медведева

5 апреля, ZRPRESS. Как сообщила РБК daily, глава Минобороны Анатолий Сердюков и начальник Генштаба Николай Макаров попросили не переназначать их после инаугурации избранного президента Владимира Путина.

Наиболее вероятными кандидатами на главный военный пост являются вице-премьер по оборонке Дмитрий Рогозин и главнокомандующий Сухопутными войсками Александр Постников. Сердюков вовсю готовится к отставке и уже распустил свою команду, добавляют эксперты.

Чем ближе следующая за инаугурацией нового президента отставка кабинета министров, тем больше разговоров о том, кого снимут, а кого оставят. Во вторник свое желание работать главой МВД и дальше, «если предложат», озвучил Рашид Нургалиев, кресло под которым из-за «казанского инцидента» сильно зашаталось. Как выяснила РБК daily, другой силовик — министр обороны Анатолий Сердюков, имея все шансы быть переназначенным, напротив, не хочет далее командовать армией. «Он сильно устал от всей этой военной «вакханалии», бесконечной реформы, неуважения личного состава и попросил перевода на более спокойное местечко, — рассказал РБК daily высокопоставленный источник в Минобороны. — Сейчас ему активно подыскивают новую должность».

«Золотой Рог».