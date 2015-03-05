Басманный суд отказался выпустить Хорошавина под залог в пять млн рублей

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство защиты губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина об освобождении под залог из-за ничтожно малой суммы залога в сравнении с масштабами хищений. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на НТВ.

По мнению судей, залог в 5 млн рублей несоразмерен предполагаемой сумме взятки в $5,6 млн, которую, по версии следствия, получил Хорошавин. В качестве примера расходов подсудимого следствие привело командировку Хорошавина в Красноярск, на которую он потратил 15 млн рублей.

Судьи также сочли, что обвиняемый может скрыться от следствия, оказывать давление на других участников процесса или уничтожить доказательства, если в качестве меры пресечение будет избрано освобождение под залог или домашний арест.

Стоит отметить, что по версии следователей, взятку губернатор получил за контракты на строительство энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ. Представитель прокуратуры уточнил, что полученные деньги были переправлены им на счета в Китае. Хорошавин заявил в суде, что про эти счета он впервые слышит, и что контракт на строительство энергоблока «не разыгрывал и не подписывал».

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», губернатор Хорошавин был задержан после проверки УФСБ и следственных органов в отношении ряда министерств и ведомства Сахалинской области. В среду губернатора и его помощника Икрамова доставили в Москву для проведения следственных мероприятий.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что в отношении губернатора Хорошавина и его соучастников возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Главе региона грозит до 15 лет тюрьмы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.