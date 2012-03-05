Путин: Считаю возможным предложить пост председателя правительства Медведеву

5 марта, ZRPRESS. Накануне выборов на встрече с представителями иностранных СМИ премьер-министр Владимир Путин объяснил, почему он выдвинул свою кандидатуру на пост президента.

По словам премьера, все дело в общественном рейтинге, который у Путина выше, чем у Медведева.

Комментируя предположительное назначение главой правительства Дмитрия Медведева в случае победы на выборах Путина, премьер отметил, что здесь нет ничего необычного.

«Мы об этом прямо и честно сказали, что если граждане проголосуют за меня в качестве кандидата в президенты, то я считаю возможным предложить пост председателя правительства Д.Медведеву. Чего здесь необычного? Мы выходим на выборы и честно и ясно говорим стране, заранее говорим, никого не обманываем. Мы вышли к избирателям с этим предложением и даем гражданам возможность оценить, согласны ли они с этим предложением или нет», - заявил он.

Журналистов также заинтересовал вопрос, будет ли Путин баллотироваться на пост президента на следующих выборах, передает РБК. Премьер-министр ответил, что пока не думал об этом. «Я не знаю, хочу ли я двадцать с лишним лет сидеть, я для себя пока этого не решил. Мы сейчас говорим о выборах президента РФ на предстоящие 6 лет. Я даже не думаю о новом сроке», - отметил он.

«Золотой Рог».