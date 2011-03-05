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Такафуми Сонэ: Сегодня нам нужно думать о совместном сотрудничестве после саммита
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Российской Федерации Масахару Коно в рамках своего визита Во Владивосток посетил приморский парламент и встретился со спикером Виктором Горчаковым, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края.
"Во Владивосток мы приехали не совсем с обычной миссией, - отметил г-н Коно. – В составе большой делегации кроме представителей правительства находятся и члены «Японского бизнес-клуба». Поэтому мы хотим обсудить перспективы сотрудничества, а также осмотреть объекты инфраструктуры, строящиеся в городе к саммиту АТЭС".
Г-н Масахару Коно отметил, что на Дальнем Востоке двусторонние отношения развиваются активнее, чем в Москве, и имеют более конкретные очертания. По его мнению, это позитивный момент, так как региональные связи очень сильно влияют на оптимизацию (улучшение) наших межгосударственных отношений. И здесь роль Приморского края очень важна.
Председатель краевого парламента Виктор Горчаков согласился с мнением посла. "Мы заинтересованы в спокойном, взвешенном диалоге между нашими странами, но это уровень правительств. Но в наших силах формирование общей среды добрососедства и взаимопонимания, и мы это будем делать и впредь, - сказал он – Мы стараемся в рамках наших возможностей устанавливать двусторонние связи, крепить контакты, развивать народную дипломатию".
Во многом благодаря поддержке депутатов в мае в г. Сакаиминато пройдет встреча молодых предпринимателей Дальнего Востока и Японии. Еще одна постоянно действующая площадка взаимодействия – это встречи заинтересованных сторон в Ниигате, которые организовывает Институт экономических исследований в Северо-Восточной Азии ERINA. Виктор Горчаков рассказал японским гостям о своем недавнем визите в этот институт, где японские бизнесмены - потенциальные инвесторы обсуждали причины, сдерживающие их активнее вкладывать деньги в российскую экономику. Прежде всего, это гарантии инвестиций, возможные льготы, упрощение таможенных процедур и карантинного контроля, стабильность территории и законодательства.
О заинтересованности японского бизнеса прийти на территорию Приморского края говорит и тот факт, что в эти дни в крае работает еще одна делегация из этой страны. В нее входят представители РОТОБО - японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами. Это авторитетная организация, чьи доклады изучаются в правительстве Японии, различных министерствах и ведомствах страны, и чьи рекомендации становятся инструкцией к действию для японских бизнесменов. В этот раз их интересует инфраструктура АТЭС, строительство газопровода и завода по сжижению газа, а также возможности наших портов. Все это, по словам главы делегации Хисако Цудзи, может стать перспективными совместными проектами.
Приморский край сегодня является весьма интересным для японских бизнесменов. Это подтвердил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Российской Федерации Масахару Коно, посетив Владивосток и привезя с собой представителей «Японского бизнес-клуба». Председатель этой деловой организации, образованной в Москве, г-н Такафуми Сонэ отметил, что у нас есть большой потенциал для сотрудничества. "В связи с подготовкой к проведению саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году Дальневосточный регион активно развивается, - сказал он. – Но уже сегодня нам нужно думать о совместном сотрудничестве после саммита".
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