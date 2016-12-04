Власти Японии выступают за скорейшее упрощение визового режима с Россией

С целью повысить туристический поток



Власти Японии выразили надежду на скорейшее упрощение визового режима с Россией. По словам заместителя пресс-секретаря японского МИДа Масато Отаки, министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Фумио Кисида на встрече 3 декабря обсудили этот вопрос, сообщает ТАСС. «Это позволит повысить туристический поток. Мы надеемся, что в ближайшее время нам это удастся», — пояснил Отака.



По итогам встречи глав МИД Японии и России Фумио Кисиды и Сергея Лаврова, последний заявил, что двусторонние отношения выйдут на «новый уровень» после реализации совместных проектов. По его словам, речь идет о работе над реализацией плана премьера Японии Синдзо Абэ из восьми пунктов и российского списка приоритетных проектов, пишет "Росбалт".



Глава российского МИД также назвал точки совпадения между Токио и Москвой в вопросе урегулирования территориального спора. «Есть», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли какие-то области диалога по мирному договору, в которых позиции России и Японии совпадают. Самое главное совпадение, по словам Лаврова, заключается в четко выраженном политическом стремлении наших руководителей к нахождению взаимоприемлемой развязки, которая обеспечивала бы интересы России и Японии и была бы принята общественностью обеих стран. Россия заинтересована в решении этой проблемы, подчеркнул Лавров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



