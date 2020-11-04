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Штат "одинокой звезды" и Канзас перешли на сторону Трампа
Техас и Канзас отдали свои голоса за представителя республиканцев Дональда Трампа. После того как в этих ключевых штатах были подсчитаны голоса в лидеры выбился Дональд Трамп. Такой же выбор сделали Мичиган, Флорида, Огайо, Джорджия. Все они являются значительными по общему количеству голосов. Об этом сообщает «Золотой Рог».
Дональд Трамп начинает отбирать голоса у Джо Байдена. Пока расклад выглядит следующим образом: 131:98. Хотя около 30 минут назад у Трампа было всего 92 голоса, а для победы нужно набрать 270 голосов.
Все больше и больше склоняются к Трампу Техас и Канзас, которые до недавнего времени были синие. В Техасе с результатом 50,7 процентов лидирует Трамп – это стало известно после обработки 69 процентов голосов. При этом разрыв с Байденом пока не так велик - за кандидата от демократов проголосовали 48%.
А в Канзасе о своей поддержке президенту заявили 52,1 процент голосующих. Эти данные были озвучены после обработки 70 процентов голосов.
Интересно, что в Америке работает система под названием «победитель забирает все». Это значит, что перевес в одном штате отдает победителю все голоса выборщиков, не зависимо от того, за кого голосовал тот или иной представитель.
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