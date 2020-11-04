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Кандидаты в президенты США дышат друг-другу в спины

04 Ноября 2020, 12:00 | Дальний Восток

На выборах президента США оба кандидата, буквально, дышат друг другу в спину. На данный момент у Дональда Трампа 50,2 процента голосов, а у Джо Байдена 48,6. Отрыв составляет всего 1,7%. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Примечательно, что некоторые штаты до сих пор не опубликовали данные подсчета голосов. Среди таких Невада, Орегон, Нью-Йорк, Аризона, Калифорния, Аляска и Гавайи.

Отметим, что в США сейчас идут президентские выборы. Основная борьба идет между нынешним президентом США Дональдом Трампом, выдвинутый при поддержке Республиканской партии и кандидатов от демократов Джо Байденом.

Чтобы выиграть в выборах, кандидату нужно получить 270 голосов членов коллегии выборщиков из 538.

Также из-за бушующей пандемии коронавируса более 100 миллионов американцев сделали свой выбор досрочно.

Фото: publicdomainpictures.net

 

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Теги: президент  америка  трамп  США 



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