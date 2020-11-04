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Во Флориде сравнялось количество голосов у обоих кандидатов на пост президента США
04 Ноября 2020, 11:22 | Дальний Восток
На выборах в Америке идет напряженная борьба
В штате Флорида Трамп получил 49,6%, а Байден – 49,5% голосов. Выборы президента США в ключевом штате проходят очень напряженно. Об этом сообщает «Золотой Рог».
После того как было подсчитано 80 процентов голосов, стало ясно, что кандидат от демократов и его соперник-республиканец получили по равному количеству голосов избирателей.
Однако их это никак не расстраивает, так как они уверены в своей победе. Что Трамп, что Байден ранее заявляли, что не сомневаются в своей победе.
Фото: flickr.com
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