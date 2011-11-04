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В России отменили штрафы за недобор электроэнергии
"Владимиру Путину был доложен согласованный всеми заинтересованными ведомствами проект постановления правительства, регулирующий отношения потребителей электроэнергии и электросбытовых компаний. В постановлении, в частности, предусматривается отмена взимания штрафов за недобор электроэнергии", - цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря главы правительства Дмитрия Пескова.
Премьер накануне заявил, что энергосбытовые компании получают "необоснованные доходы". По его словам, они в три-четыре раза завышают установленную органами регулирования сбытовую надбавку.
Напомним, правительство обещает разобраться с ценами на электроэнергию с начала этого года. Еще в феврале Путин заявил, что его "очень беспокоит то, что сейчас происходит на этом рынке". По словам премьера, в регионах установленный правительством предел повышения тарифов (15%) был значительно превышен.
В марте месяце президент Дмитрий Медведев назвал цены на электроэнергию "вызывающими" и заявил, что их рост угрожает развитию экономики. "Если названная тенденция сохранится, к 2014 году цена на электроэнергию в России будет выше, чем в США, Финляндии и ряде других стран. Больше того, эта цена достигнет такого уровня, при котором строительство собственной генерации становится выгоднее, чем покупка энергоресурса из сети", - отметил глава государства.
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