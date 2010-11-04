Регионы заставят делиться

Правительство нашло управу на регионы, которые срывают свои программы приватизации. Как стало известно РБК daily, Минфин решил урезать денежную помощь субъектам федерации, которые просят денег на инфраструктурные проекты, не попробовав выручить их от продажи принадлежащих им предприятий. В Белом доме надеются, что за счет этого на рынок попадут активы на сумму, сопоставимую с оценкой приватизируемого федерального имущества.

О необходимости проведения региональной приватизации речь шла на совещании у вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА в сентябре. Там в том числе было заявлено, что скоро произойдут изменения во взаимоотношениях федерального центра и регионов, рассказал РБК daily участник совещания. Теперь регионам будет сложнее получить дотации федерального центра при наличии в собственности непрофильных активов.

В секретариате Шувалова подтвердили факт этого совещания и то, что на нем шла речь о региональной приватизации. Там также добавили, что «в вопросе региональной приватизации важны принципы, а именно структурные изменения в экономике субъектов федерации и развитие конкуренции». Как ранее заявил Игорь Шувалов, от региональной приватизации планируется выручить не меньше, чем от федеральной (более 1,8 трлн руб.).

Как рассказал РБК daily источник, близкий к экономическому блоку правительства, решение провести масштабную приватизацию связано с нежеланием государства продолжать финансирование инфраструктурных проектов в регионах. Он отметил, что ситуация, когда государство фактически занимается коммерческой деятельностью, неприемлема.

«Сейчас регионы просят деньги на различные инфраструктурные проекты: дороги, аэропорты и т.д. На самом деле они не ищут финансирование сами, а сразу идут к федералам. В правительстве хотят, чтобы доходы от приватизации шли на инфраструктуру», - пояснил правительственный чиновник. Он добавил, что пока регионы оставляют за собой так много собственности, что «структурные изменения невозможны». Речь идет прежде всего о тех предприятиях, которые неэффективно управляются региональными властями и на которые те требуют деньги у федерального центра.

Пока в Москве есть понимание, что региональная приватизация будет происходить с трудом. Регионы и раньше утверждали планы приватизации, но они чаще всего не выполнялись. Чиновники на местах оправдывались тем, что им не удавалось найти покупателей. Пока неясно, какие санкции будут применяться против тех регионов, которые уклоняются от приватизации. Прежде всего такие субъекты не будут получать дотации федерального центра, но не исключено, что в будущем будут придуманы другие рычаги экономического давления.

Источник в Минфине подтвердил планы министерства провести масштабную приватизацию регионального имущества. По его словам, она коснется прежде всего непрофильных активов, которые не нужны для исполнения полномочий субъектов. «Есть имущество, которое находится в конкурентных сферах экономики, там, где участие государства в принципе не требуется. Таких активов, например по Москве, довольно много», - сказал источник.

«Это и доли банков, и иные активы, которые находятся в конкурентных секторах экономики. Они не нужны для исполнения публичных обязательств - их достаточно много», - поясняет чиновник Минфина. По его словам, деньги от приватизации будут поступать в региональные бюджеты в качестве источников финансирования дефицита и дадут субъектам возможность «более динамично развиваться и решать те расходные публичные обязательства, которые перед ними есть».

Самая массовая распродажа региональной собственности ожидается в Москве. Ранее глава Минфина Алексей КУДРИН заявлял, что будущему столичному мэру стоит пойти на приватизацию части имущества. «Москва имела очень много вложений в капиталы коммерческих структур даже в период кризиса. Жаловалась на то, что недостаточно средств на дороги, но в то же время вкладывала большие средства, превышающие все возможные объемы федеральной помощи, в коммерческие структуры», - указывал министр. По его словам, речь идет о миллиардах долларов в год, которые будут перераспределены на другие направления, прежде всего строительство дорог.

Эксперты предрекали, что новый глава столицы правильно поймет послание Минфина и постепенно приватизирует большую часть имущества, однако пока о планах Москвы ничего не известно. «Сейчас никто из старой команды даже не рискнет заикнуться о приватизации, - сказал РБК daily источник в мэрии. - Одним из первых кадровых решений нового мэра Сергея СОБЯНИНА стало назначение своего человека в департамент имущества. Поэтому все планы по вероятной распродаже имущества города если и созревают в чьей-то еще голове, кроме Кудрина, так это у Собянина и его ставленницы Натальи СЕРГУНИНОЙ».

«Рациональное зерно в этом есть. Во многих регионах аэропорты, порты и другие инфраструктурные объекты находятся в ужасающем состоянии. Передать их инвесторам - это, конечно, замечательно», - считает директор ЦМЭИ BDO в России Елена МАТРОСОВА. Однако непонятно, откликнутся ли инвесторы на это предложение. «По данным Минэкономразвития, у нас сейчас слабые восстановительные процессы в экономике. Можно захотеть и сказать «приватизируйте», но непонятно, насколько активным будет отклик у инвесторов», - сомневается она.