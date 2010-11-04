Принят в первом чтении бюджет края на 2011 год

По словам первого вице-губернатора края Александра КОСТЕНКО, оценка прогноза развития края на следующий год делалась на основе двух сценариев: умеренно-консервативного и умеренно-оптимистичного. За основу формирования бюджета - 2011 взят первый вариант, и депутаты с таким подходом в принципе согласились, приняв бюджет в первом чтении.

Предполагается, что следующий год в социально-экономической жизни Приморья будет характеризоваться ростом конкурентоспособности и относительно хорошим инвестиционным климатом. Рост инвестиций увеличится к уровню текущего года на 9,2-10%. Рост валового регионального продукта (ВРП) составит 104,7% к текущему году, в абсолютном выражении это 439 млрд руб. Предполагается увеличение объемов строительства на 10%, рост товарных отраслей - более чем на 6%, нетоварных - 4%. Рост производительности труда, как предполагается, составит 104,6%, темпы роста зарплаты - 104,2%. Разработчики проекта бюджета прогнозируют рост денежных доходов населения почти на десять процентов за счет роста заработной платы, средний размер которой в 2011 г. составит 23 330 руб.

На развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников доходов будет направлено 273 млрд рублей, из которых 30% - средства бюджета, остальное - собственные или заемные средства предприятий.

В 2011 году на территории Приморского края будут работать 23 федеральные программы, на которые планируется израсходовать 289 млрд руб., а также 16 целевых краевых с бюджетом 19,4 млрд руб. На оказание мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса планируется выделить 66,7 млн руб., что на 29% больше, чем в 2010 г. Из краевого бюджета на эти цели направляется 66,7 млн рублей, а в целом с учетом федерального софинансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства запланировано более 250 млн рублей.

Депутаты Законодательного собрания приняли бюджет, согласившись в принципе с прогнозной оценкой инфляции будущего года в 5,7-6,7%, что есть минимальный прогнозируемый показатель за последние 15 лет, и на это особо обратил внимание Александр Костенко.

В социальной сфере в 2011 г. проект бюджета предусматривает финансовое внимание к модернизации здравоохранения и образования, реформированию бюджетных краевых учреждений, защите социально уязвимых категорий населения. Один из важных моментов - в проекте краевого бюджета на 2011 г. предусмотрено увеличение зарплаты бюджетникам с 1 июня на 6,5%.

Основные параметры бюджета 2011 г. выглядят так: доходы 65 млрд 491млн руб., расходы - 72 млрд. Таким образом, дефицит составит 6,5 млрд руб., что не превышает допускаемых федеральным законодательством нормативов. При этом доходная часть бюджета 2011 г. меньше, чем нынешнего. По словам первого вице-губернатора, это объясняется снижением финансирования на будущий год федеральных программ подготовки к саммиту АТЭС. Оно произойдет потому, что именно таков и был заранее известный график выделения средств на подготовку к важной международной встрече.

В целом 2011-й - переходный год на новую систему хозяйствования, которая, в частности, выражается в реформировании бюджетных учреждений, которые должны перейти в статус казенных предприятий или автономных учреждений.

Депутаты профильных комитетов детально изучили предложенный законопроект, внесли рекомендации по ряду принципиальных моментов. Речь идет о расходах на льготников, краевые целевые программы. Так депутаты считают, что в бюджете-2011 необходимо предусмотреть дополнительно 1 млрд 600 млн руб. Как объяснил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН, средства планируется направить на выполнение наказов избирателей (398 млн 480 тыс. руб.); обеспечение бесплатного проезда сирот, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (75 млн 144 тыс. руб.); предоставление компенсационных выплат в размере 50% от стоимости проезда на пригородном железнодорожном и автомобильном (водном) транспорте общего пользования междугородних маршрутов Приморья отдельным категориям граждан (23 млн 300 тыс руб.); на мероприятия по физкультуре и спорту (592 млн 499 тыс руб.); на долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села на 2010-2013 годы дополнительно (350 млн руб.); на краевую целевую программу «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае» на 2008-2012 гг. (200 млн руб.).

Основные баталии по бюджету будущего года развернуться среди депутатов на декабрьской сессии, на которой, уже известно, будет два заседания.

На октябрьской сессии депутаты Законодательного Собрания занимались и вопросами корректировки бюджета 2010 г. Как сказал председатель краевого парламента Виктор ГОРЧАКОВ, «это приятная работа, потому что стало ясно: появились дополнительные налоговые поступления в размере 1,6 млрд руб., пришли и федеральные деньги. Поэтому почти два дополнительных миллиарда позволяют нам снять напряжение по некоторым статьям бюджета, в первую очередь по социальным».