В Приморье появилась «Другая Россия»

Во Владивостоке состоялась учредительная конференция Приморского регионального отделения партии «Другая Россия», несмотря на то, что в отношении ее лидеров возбуждены уголовные дела. Более того, лидеры намерены активно продолжать свою политическую деятельность и принять участие в избирательных кампаниях.

Любопытно - краевая региональная конференция «Другой России» состоялась в помещении Владивостокского горкома КПРФ. В ней приняли участие шесть делегатов. Председателем исполкома регионального отделения избран Игорь ПОПОВ.

Напомним, у него и еще одного лидера приморской организации Александра КУРОВА 8 октября, накануне проведения конференции, провели обыски, во время которых изъяли цифровую технику и литературу. Например, у Курова отобрали свободно продающуюся книгу Эдуарда ЛИМОНОВА и классику «Так говорил Заратустра» Фридриха НИЦШЕ. У Попова забрали переписанный от руки текст Владимира МАЯКОВСКОГО о февральской революции. Затем их задержали и допросили в Центре по противодействию экстремизму. Предъявили обвинение в деятельности запрещенной Национал-большевистской партии (НБП), то есть по ст. 282 УК РФ. Кроме того, Курова обвиняют «в возбуждении ненависти к социальной группе представителей власти».

Сами обвиняемые свою вину отрицают, считая уголовные дела политическим преследованием за их оппозиционную деятельность в рамках «Другой России». В доказательство своей версии представители «Другой России» сообщили, что правоохранительные органы вмешались в деятельность партии и в других регионах. Так, например, в Комсомольске-на-Амуре учредительная конференция Хабаровского регионального отделения партии «Другая Россия» завершилась тем, что всех ее участников задержали при поддержке полностью экипированной штурмовой группы СОБР сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Задержанные были доставлены в Центр «Э», где со всех сняли отпечатки пальцев и сфотографировали.

Ко времени сдачи этого номера в печать Попов и Куров были допрошены трижды.

- Спрашивают одно и то же - о нашем участии в деятельности Национал-большевистской партии (НБП). Уговаривают написать добровольное признание, а взамен обещают минимальное наказание. Но мы не собираемся признаваться в том, чего не совершали. Я с ноября 2009 г., а Куров с января 2010 г. состоим в «Другой России» и никакого отношения к НБП не имеем, - заявил «ЗР» Игорь Попов.

Лидеры приморского отделения «Другой России» намерены продолжить свою политическую деятельность.

- Как и в предыдущие месяцы, в 18 час 31 октября на центральной площади Владивостока мы проведем собрание в защиту 31-й статьи Конституции России. Будем принимать участие в выборах. Если партию не зарегистрируем, то найдем другие способы. Например, войдем в коалицию с другими партиями или будем поддерживать самовыдвиженцев, - раскрыл планы своей организации Игорь Попов.

По словам лидеров региональной организации, в Приморское отделение «Другой России» уже вступили около 50 человек - от студентов до пенсионеров и ветеранов локальных войн.