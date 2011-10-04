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Виктор Ишаев доложил Президенту РФ о критической ситуации в ЖКХ

04 Октября 2011, 19:53 | Дальний Восток

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев назвал критической ситуацию с заменой и ремонтом ветхих сетей на Дальнем Востоке.

Комментируя итоги совещания по ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, которое провел Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев со своими полпредами в федеральных округах, Виктор Ишаев заявил, что около 50% тепловых, водопроводных и канализационных сетей округа являются ветхими.

«Ежегодно в среднем по округу меняется около 4% ветхого сетевого хозяйства. Действующие методики определения ветхого состояния сетей не показывают их фактическое состояние. Установленный норматив замены (не менее 5% в год) не обеспечивает поддержание сетевого хозяйства в стабильном состоянии. Он может применяться только к вновь построенным сетям, но не к ветхим, которых у нас более половины. Так мы больше двадцати лет будем их менять, а должны полностью заменить ветхие сети в ближайшие 2-3 года, иначе ситуация будет очень сложная и придётся вкладывать колоссальные средства. Учитывая значительный фактический износ сетей в регионе, необходимо принять безотлагательные меры по улучшению ситуации», - сказал он.

Полпред привел данные, что в текущем году увеличены объемы капитальных ремонтов и замены ветхих сетей в Амурской области. Здесь заменено 7% электрических, 13% тепловых и водопроводных, а также 16% канализационных сетей. Увеличены объемы ремонта в Сахалинской области, где отремонтировано 10,5% электрических и 9% тепловых сетей, в Республике Саха (Якутия) - 8,6% тепловых сетей и Камчатском крае - 12% электрических сетей. В остальных субъектах не выполнен даже норматив.

На совещании у президента он отметил, что одной из причин недостаточной работы по замене сетевого хозяйства является нынешняя тарифная политика. В частности, реальные тарифы на коммунальные услуги в некоторых муниципальных образованиях дальневосточных регионов значительно меньше экономически обоснованных.

Также Виктор Ишаев поднял вопрос об отставаниях от сроков отгрузки угля для основных энергопотребителей со стороны компании ООО «Торговый Дом Мечел-Майнинг».

Он добавил, что на Дальнем Востоке два региона – Приморский край и Сахалинская область являются энергодефицитными. По его словам, в Приморье крайне необходимо ввести в эксплуатацию Уссурийскую ТЭЦ и завершить сооружение ВЛ-500 для увеличения максимально допустимого перетока мощности. На Сахалине, считает он, необходимо строительство 4 и 5 энергоблоков на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

На совещании Президент Российской Федерации поручил полпреду Виктору Ишаеву обратить внимание на низкие показатели по готовности жилищного фонда в Амурской области, по готовности котельных в Еврейской автономной области, на недостаточные темпы завоза угля в Сахалинской и в Еврейской автономной областях.

Виктор Ишаев сообщил, что в настоящее время отопительный период начат во всех муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа, а также в северных районах Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей.

Он добавил, что всего на подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду запланировано направить 39,2 млрд рублей, что на 18% больше чем в прошлом году.

Виктор Ишаев обратил внимание, что в тарифах предприятий энергетики и коммунального комплекса затраты на завоз топлива приняты с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития России 101,5%, однако фактический рост цен на уголь, топочный мазут и дизельное топливо существенно превысил данный порог.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе сообщил, что отдельно на совещании обсуждались вопросы нарушения законодательства в сфере управления многоквартирными домами, а также вопросы энергосбережения и энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Ситуация с подготовкой к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства и предприятий энергетики находится на постоянном контроле полпредства. Прохождение отопительного сезона также будет находиться под нашим контролем, как и в прошлом году. Этим вопросам посвящена практическая каждая наша встреча с моими коллегами-губернаторами. Сотрудники полпредства во время командировок бывают в котельных, заходят в школы и больницы, чтобы убедиться в правдивости докладов, поступающих с мест. Президент справедливо упрекнул нас по ряду направлений деятельности. Мы должны уяснить главное – в суровых условиях Дальнего Востока отопительный сезон должен пройти без срывов», - заключил Виктор Ишаев.

Автор: Инна КУДЗИЕВА
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