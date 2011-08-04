Виктор Ишаев: Мы практически сидим на пороховой бочке

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев сегодня в Биробиджане провел совещание по вопросам подготовки к зиме регионов Дальневосточного федерального округа с участием губернаторов субъектов федерации ДФО.

Виктор Ишаев дал поручение всем руководителям регионов до 25 августа подготовить все школы Дальнего Востока к безупречному прохождению отопительного сезона.

По данным аппарата полпреда, на подготовку к осенне-зимнему периоду субъектами РФ в ДФО запланировано более 39 млрд рублей, что на 5 млрд рублей больше, чем в 2010 году. При этом затраты снижены в Амурской области на 300 млн рублей (с 3 до 2,7 млрд рублей), в Сахалинской области на 10 млн. рублей (с 2,011 до 1, 978 млрд рублей), в Чукотском автономном округе на 27 млн рублей (с 3,023 до 2950,7 млрд рублей).

Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ составляет 6,118 млрд рублей (в 2010 году 5,146 млрд рублей, в том числе долг поставщикам топлива - 4,018 млрд рублей, поставщикам электрической и тепловой энергии 2,099 млрд рублей.

Всего в ДФО запланировано создать запасы топлива на предприятиях ЖКХ более 5,7 млн. тонн угля (5,2 млн. тонн в 2010 году) и 950 тыс. тонн жидкого топлива (1089 млн. тонн в 2010 году). Во всех субъектах имеется отставание от календарных планов. Наибольшие показатели достигнуты в Приморском крае (48%), наименьшие в Еврейской автономной области (1%).

В соответствии с поручением полномочного представителя Президента Российской Федерации под особым контролем полпредства находится состояние «ветхих» сетей. «В соответствии с нормативной базой, ветхость сетей, определяется амортизацией, и составляет 20 лет – для тепловых сетей, 10-15 лет водопровод, до 15 лет – канализация (в зависимости от материалов), до 50 лет – электрические сети на уровне напряжения до 220кВ). При этом они должны своевременно обслуживаться, должны меняться элементы сетей, выполняться их диагностика. Соответственно даже нормативных5% ремонта и замены ветхих сетей недостаточно. Вместе с тем ни один субъект не увеличил объем замены выше данной планки, ни по одному из видов сетей, а Камчатский край, Магаданская область, ЧАО снизили объемы по сравнению с 2010 годом – по тепловым сетям; Приморский край, Магаданская область по водопроводным сетям», - отметил в своем выступлении на совещании начальник департамента по вопросам природопользования и топливно-энергетического комплекса аппарата полпреда Василий Нагибин.

На совещании обсуждены также вопросы тарифной политики на Дальнем Востоке. По мнению полпреда, установленные тарифы далеки от экономически обоснованных.

«Ветхих и аварийных сетей у нас на Дальнем Востоке почти половина. Во многих регионах нет программ по их замене. Мы практически сидим на пороховой бочке. Все регионы обязаны разработать и принять программы по замене аварийных сетей. Мы часто говорим о подготовке тепловых магистралей, но, к сожалению, часто забываем о подготовке коммунальных сетей, о том, что необходимо подготовить приборы, промыть стояки и батареи. Особое внимание всех органов власти нужно обратить на проблему дебиторской задолженности. Сегодня нас также беспокоят вопросы передачи военного имущества муниципалитетам, подготовки военных городков к зиме. В связи с реформированием в Министерстве обороны эти вопросы решать очень сложно, но не один губернатор не имеет право спокойно смотреть, если будут замерзать семьи военных. В ближайшее время мы должны рассмотреть проблему, с которой столкнулись регионы – это рост цен на мазут. Уже сегодня ясно, что муниципальные власти компенсировать запланированные суммы не смогут», – сказал полпред.

Также Виктор Ишаев обратил внимание на необходимость активизации работ по строительству Уссурийской ТЭЦ, разработки конкретных программ развития электрических сетей и формирования достаточных запасов топлива.

В совещании приняли участие заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин, командующий войсками Восточного военного округа Константин Сиденко, первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Стручков, губернатор Приморского края Сергей Дарькин, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Амурской области Олег Кожемяко, губернатор Магаданской области Николай Дудов, заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Вильямов, губернатор Еврейской автономной области Александр Винников, заместитель губернатора Чукотского автономного округа Леонид Горенштейн, генеральный директор филиала ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» ОДУ Востока Сергей Другов, генеральный директор МЭС Востока-филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Сергей Смирнов.