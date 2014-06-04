Каким путем может быть достигнуто опережающее развитие Дальнего Востока?

Свой день рождения журнал «Дальневосточный капитал» (входит в ИК «Золотой Рог») встретил в хорошей компании, пригласив за круглый стол своих коллег из ДФО и компетентных экономистов, чтобы обсудить непраздную тему: «Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона - новый сценарий». Какие механизмы и инструменты могут быть задействованы для выполнения задачи, поставленной президентом РФ, - обеспечить региону опережающее развитие?

Один из участников круглого стола - профессор и блогер из Иркутска - так и спросил нашего гостя, замминистра по развитию Дальнего Востока Олега СКУФИНСКОГО: «Я завтра студентам лекцию буду читать, так что мне им сказать: потерпите, Дальний Восток скоро будет лучшим местом в России - или: уезжайте отсюда, здесь вашим амбициям не место?»

Наш «экономический» разговор не раз уходил в патриотизм. Из уст замминистра даже прозвучала фраза о ментальности временщиков, которая присуща многим нашим землякам. Отсутствие веры в будущее региона, действительно, серьезный фактор, способный осложнить выполнение любых грандиозных планов. Как и сам нарастающий дефицит рабочей силы, особенно квалифицированной.

Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ привел такой пример: сегодня хорошие темпы развития показывает самолетостроительная отрасль - по 10-15% прироста в год на фоне 0,5-1% в общем по экономике страны, казалось бы, надувай эти паруса, и вперед, однако на том же Комсомольском авиазаводе, входящем в холдинг Сухого, нет трудовых ресурсов, чтобы обеспечить возрастающий объем производства. Кадровый набор с хорошими условиями был объявлен по всей стране, однако новых дальневосточников не нашлось.

На этом фоне слухи о том, что Сухой рассматривает (рассматривал) возможность размещения ряда производств в соседнем Китае, как бы компания сегодня их ни опровергала, выглядят вполне правдоподобно, учитывая перспективный контракт по поставкам в Поднебесную российских болевых самолетов.

Эта же история может ждать любой планируемый к реализации на Дальнем Востоке проект, если в дальнейшем развитии региона не будет сделана ставка на комплексный подход, считает директор ДВ НИИ рынка Вадим ЗАУСАЕВ. Именно так формировалась Комсомольская городская агломерация в Хабаровском крае. Нельзя делать ставку и на отдельные отрасли, Сахалин, к примеру, чуть было не потерял рыбо- и лесопереработку, а это сферы занятости населения районов, не имеющих отношения к нефти и газу. Отдельно взятые территории опережающего развития, на которые сегодня нацелена новая команда Минвостокразвития, могут стать локальными точками роста, и идея их создания, по мнению Вадима Константиновича, весьма продуктивна. Однако нужно сразу же понимать и риски, которые возникают для населения, живущего рядом с ТОРами. Хорошие зарплаты в новых проектах могут разгонять цены на потребительском рынке, рынке недвижимости и пр.

Александр Левинталь идею ТОРов тоже поддерживает. Однако, по его мнению, пока нет ясного представления, какая продукция, произведенная созданными на них предприятиями, может действительно быстро выйти на рынки АТР, с чем нас там ждут.

То, чем располагаем мы, есть и в других странах, и нужна очень четкая и последовательная политика, чтобы, зайдя на рынки соседних стран, там удержаться и наращивать свою долю. Собственно, такую задачу ставит для региональной экономики и Минвостокразвития, подсчитывая, каким ростом ВРП может обернуться увеличение нашего присутствия на рынках АТР.

«Последовательность» - это слово должно стать ключевым в региональной политике. По словам Олега Скуфинского, Минвостокразвития подхватило эстафетную палочку предыдущей команды, которая систематизировала все региональные проекты, инфраструктурные задачи и обеспечила принятие Государственной программы, пусть и не обеспеченной финансированием. И за полгода провело немалую работу.

- Нельзя развивать Дальний Восток без полномочий. Принято постановление - теперь без нашего согласования не будет приниматься ни одна федеральная или отраслевая программа, а также программы развития госкорпораций. Мы открыли вопиющие факты, когда подушное финансирование по ряду программ в среднем до 140 раз меньше, чем в России, где-то оно нулевое. Так быть не должно, - обозначает позицию Минвостока Олег Скуфинский. - Следующие полномочия связаны с созданием территорий опережающего развития, где будут созданы лучшие не только в России, но и в мире условия для ведения бизнеса.

Свой вклад в развитие региона, по мнению замминистра, должен внести и малый и средний бизнес (МСБ). Способствовать этому будет развитие конкуренции. Он приводит пример: только в госсекторе сегодня объем закупок порядка 130 млрд рублей. 44-ФЗ обеспечивает 18 %-ную квоту для МСБ, это 35 млрд рублей - серьезные инвестиции для развития.

И самое весомое на сегодняшний день. Переформатирование Госпрограммы и формирование двух ФЦП, проект внесен в правительство. «Фокус изменился, - поясняет Олег Скуфинский. - В качестве приоритета выбраны крупные проекты, которые дают максимальный эффект в экономике ДФО по объему добавленной стоимости, налоговых поступлений, привлечению частных инвестиций, созданию высокопроизводительных рабочих мест. Из более 400 проектов в короткий список ФЦП вошли 23».

По словам Олега Александровича, в ФЦП «погружается» и создание инфраструктуры для порядка 30 площадок, которые в перспективе получат статус ТОР.

Денег мало. Из федеральной казны на программы развития региона до 2025 года пока запланировано немногим более 500 млрд рублей.

«Это вопрос приоритетов, - констатирует Александр Левинталь. - Сейчас ведется речь о формировании ФЦП по Крыму, где ориентировочная сумма под триллион до 2020 года. Дальний Восток и Байкальский регион - это 40% территории страны, порядка 600 млрд, а на 20-25 годы вообще пока ноль бюджетных инвестиций - какая-то неопределенность. Получается около 50 млрд в год, хотя два года назад было принято решение, что нужно не менее 100 млрд рублей, чтобы не останавливалось развитие, хорошие темпы которого были набранны в ходе подготовки к АТЭС. По моей экспертной оценке, сумма меньше 100 млрд руб. не дает опережающего развития и не позволяет привлечь другие ресурсы, нужно хотя бы 200-300 млрд рублей».

И это тот случай, когда в деньгах, а вернее в их количестве, счастье. Большая часть «скромных» для потребностей региона денег уйдет на признанный самым актуальным проект - реконструкцию Транссиба и БАМа. Остальные будут, как уже говорилось, сконцентрированы. Чьи ноги будут выглядывать из-под перетянутого одеяла?

Лариса ЛАРИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.