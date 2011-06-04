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Сергей Дарькин презентовал Владивосток-2012 в Сочи

04 Июня 2011, 00:11 | Дальний Восток

Сергея ДАРЬКИНА не было на торжественной церемонии его любимого детища - кинофестиваля, так что приз губернатора пришлось вручать, нет, не жене и Музе "Пасифик Меридиан", а "любимой женщине", по его же собственному выражению, Людмиле ГУРЧЕНКО.

Не в традициях хозяина - позвал гостей, а сам отбыл. А до того другая традиция была порушена - в футбол чиновники "белого дома" и киноактеры играли тоже без губернатора, который в это время заседал с полпредом на совете глав Дальнего Востока. Дела превыше всего, тем более дела, касающиеся его другой идеи-фикс - мегаполиса на юге Приморья.

Именно поэтому 21 сентября губернатор улетел в Сочи, возглавив официальную делегацию Приморского края на VI Международном инвестиционном форуме Юга России. Делегация примет участие в пленарном заседании "Россия на пороге масштабных инвестиций в инфраструктуру".

Как сообщила пресс-служба администрации края, члены приморской делегации также будут участвовать в работе конференций, посвященных развитию транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, инвестиционной стратегии развития регионов. Одним словом, учиться, как проводить такие мероприятия. Отдельным вопросом на форуме будет обсуждаться предстоящий саммит АТЭС 2012 г. - его вклад в развитие России и привлечение инвестиций в Дальневосточный регион.

В рамках Сочинского инвестиционного форума состоится выставка инвестиционных проектов регионов России. Приморский край представит проект развития острова Русский, где планируется разместить объекты саммита АТЭС-2012.

Строительство части объектов начнется уже в этом году. Проблемой остается назначение объектов. Не на неделю же их строить?! В настоящее время разработчики проектов рассматривает варианты их использования после проведения саммита.

Автор: Юрий Рогов
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