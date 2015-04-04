Владимир Путин потребовал подготовить закон о свободном порте Владивосток как можно скорее

Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Дальнего Востока. Обсуждались основные проекты развития Дальневосточного федерального округа, а также предпринимаемые меры по стимулированию экономического роста в регионе, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт президента.

В ходе совещания особое внимание, в частности, было уделено реализации вступившего в силу закона о территориях опережающего развития на Дальнем Востоке. Президент также поручил главе Минвостокразвития ускорить работу над законопроектом по созданию свободного порта в Приморье.

Кроме того, глава государства поручил Заместителю Председателя Правительства – полномочному представителю Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу взять под личный контроль вопросы оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в результате крушения траулера «Дальний Восток».

Судно потерпело крушение 2 апреля в Охотском море, на его борту находились 132 человека. По последним данным, в результате крушения погибли 56 человек, 63 были спасены, 13 остаются пропавшими без вести.

В.ПУТИН: Уважаемые коллеги!

Мы с вами в разных форматах занимаемся вопросами социального, экономического развития и знаем, что проблем сегодня достаточно, собственно говоря, их никогда меньше и не становилось, тем не менее сейчас все-таки особый период. Правительство многое делает, и не без успеха, с точки зрения реализации плана мер в связи с преодолением кризисных явлений в экономике, стабилизацией социальной сферы.

Вместе с тем у нас есть вопросы абсолютно стратегического характера, которые не должны быть забыты в условиях сегодняшнего дня, турбулентных процессов в экономике нашей страны, да и в мировой экономике. Одним из этих приоритетов, безусловно, является развитие Дальнего Востока. Мы об этом тоже много говорили и соответствующие планы строили.

Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности сегодняшнего момента, Дальневосточный регион демонстрирует хорошие результаты по прошлому году. Если в целом по стране промышленное производство выросло у нас в прошлом году на 1,7 процента, то промышленное производство в Дальневосточном регионе выросло на 5,3 процента. Сельское хозяйство в целом в стране выросло на 3,7 процента, а в Дальневосточном регионе – на 18,7 процента. Это говорит о том, что у региона есть хороший потенциал развития, который нужно должным образом использовать.

В связи с этим, я думаю, что не в последнюю очередь и с этими тенденциями, другой показатель, уже социального плана, тем не менее очень важный, говорящий о том, как люди реагируют на то, что происходит в регионе, демонстрирует тоже очень хороший результат – имею в виду постепенный рост рождаемости. Впервые за многие годы естественная убыль стала меньше, чем естественный прирост населения, с коэффициентом 1,5.

Количество ушедших из жизни людей, проживавших на Дальнем Востоке, меньше, чем количество рожденных. И, несмотря на сохраняющийся отток населения, все-таки темпы оттока тоже сократились, и это еще один положительный момент.

На этой неделе, как вы знаете, вступил в силу закон о территориях опережающего развития [ТОР] – нужно, чтобы этот закон в полной мере заработал на территории Дальневосточного федерального округа. Напомню, что этот закон предусматривает целый ряд льгот, включая пониженные и даже нулевые ставки по ряду налогов, ускоренные и упрощенные административные процедуры, предоставление готовой инженерной инфраструктуры и так далее. Нужно сделать все для того, чтобы этот закон, как я уже сказал, заработал в полном объеме в Дальневосточном федеральном округе.

Хотелось бы сегодня услышать от вас, как реализуются ваши же собственные предложения, связанные с земельными отношениями, в том числе и по выделению одного гектара земли. Вы знаете, что мы это поддержали, такие решения приняты, важно только, чтобы земля выделялась, во-первых, в привлекательных местах, и чтобы она потом не уходила на продажу, и, конечно, прежде всего, чтобы она не перепродавалась сразу после получения иностранным юридическим и физическим лицам.

И наконец, есть еще один элемент, на который я хотел бы обратить внимание, – это создание свободного порта в Приморье. Это хорошее предложение, нужно его реализовать.

Хотел бы обратить ваше внимание на то, что все изменения в законодательство, регулирующие деятельность свободного порта Владивосток, должны быть приняты Государственной Думой уже в весеннюю сессию. Нужно с коллегами из парламента активно работать и согласовать все параметры этого законопроекта.

Напомню также, что в конце прошлого года принят закон, который позволяет регионам устанавливать двухлетние налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Надеюсь на то, что вы проработаете эти вопросы с руководителями регионов Дальневосточного федерального округа, с тем чтобы все проблемы, которые могут быть отрегулированы с помощью этих инструментов, тоже эффективно были бы решены и эти инструменты использованы.

Руководители регионов Дальнего Востока (вы поддержали это предложение) выступали с идеей проведения во Владивостоке Восточного экономического форума. Впервые он будет проведен 12–15 августа. Очень рассчитываю, что это тоже станет хорошей площадкой для того, чтобы показать перспективы развития Дальневосточного федерального округа, чтобы показать его преимущества и найти дополнительных партнеров для решения тех задач, перед которыми мы стоим на этой важнейшей, стратегически важной для России территории.

Сейчас хотел бы послушать Министра, а потом мы в свободном режиме поговорим о том, что нужно дополнительно сделать для того, чтобы планы, которые были намечены ранее, были реализованы. Пожалуйста.

А.ГАЛУШКА: Уважаемый Владимир Владимирович!

Постараюсь ответить на те вопросы, которые Вы поставили сейчас в части развития Дальнего Востока.

Фото пресс-службы президента РФ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.