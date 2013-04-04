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Россия вынуждена отказаться от амбициозного проекта по стремительному развитию Дальнего Востока

04 Апреля 2013, 18:55 | Дальний Восток

После многочисленных согласований правительственный план "разворота на Восток" превратился в скромную программу развития инфраструктуры Дальневосточного региона России, сообщил источник "Финмаркета" в правительстве. Средства будут выделяться только на развитие транспортной инфраструктуры, в частности, на расширение узких мест Трассиба и БАМа — 260 млрд рублей в ближайшие три года.

Нестабильность в Европе привела к неожиданному результату – Россия вынуждена отказаться от амбициозного проекта по стремительному развитию Дальнего Востока. Чрезмерные расходы на саммит АТЭС и Олимпиаду в Сочи не оставили достаточного резерва в государственной казне.

Спор о том, как развивать Дальний Восток, идут еще с середины 1990-х годов, и в России уже действует соответствующая программа. Правда, она должна была закончиться в 2013 году, но благодаря ей, например, в Хабаровском крае удалось построить 2000 км новых автомобильных дорог – в 2 раза больше, чем за времена социализма.

В начале 2012 года нынешний министр обороны, а тогда еще глава МЧС Сергей Шойгу предложил создать специальную госкорпорацию, которая бы занялась развитием проблемного региона. Однако Минфин раскритиковал эту идею, и правительство пошло другим путем — создало министерство, деятельность которого, правда, не понравилась президенту Путину. В результате в конце февраля Минэкономразвития предложило создать госкомпанию в виде некоммерческой организации, а также подготовило амбициозный проект общей стоимостью 10 трлн рублей, из которых 3,8 трлн — бюджетные.

Утверждение программы должно было состояться на заседании госкомиссии по вопросам социально-экономического развития дальневосточных регионов России, однако в конце марта на совещании у первого вице-премьера Шувалова было принято решение продлить до 2018 года действие старой программы "Социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года", которая предполагает выделение гораздо более скромной суммы — около 100 млрд рублей в год. Причем 95% этих средств пойдет на транспортную инфраструктуру.

"Конечно, мы и не надеялись, что останется такая сумма (10 трлн рублей – ред.), ее немного секвестируют, но все равно деньги будут большие", — рассказал "Росбалту" депутат Госдумы, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Борис Резник. По его мнению, у страны просто нет другого выбора, как развивать Дальний Восток. В Европе сейчас затяжной экономический кризис, а развитие российского Дальнего Востока даст возможность интегрироваться в Азиатско-Тихоокеанский Регион, который является колоссальным рынком сбыта и дает огромные возможности для экономического сотрудничества.

Впрочем, в развитии региона активно участвуют и частные инвесторы. По оценке Резника, на каждый вложенный государством рубль сейчас приходится примерно 5 рублей из других источников. "В лучшие годы в прошлом порт Ванино имел мощности по перевалки грузов в 7 млн тонн. Но уже сегодня построены мощности на 26 млн тонн угольными компаниями. И они продолжают развивать такие проекты. В будущем через один порт Ванино и только угля будет отгружаться до 70 млн тонн. Создается также и терминал по перевалке леса и других грузов", — сообщил депутат. А вот инфраструктурных мощностей как раз и не хватает. Заявленная пропускная способность БАМа на восточном направлении составляет 35 млн тонн грузов в год, тогда как только от угольщиков уже есть запрос на 108 млн тонн, отметил депутат.

Сейчас РЖД получили рекомендацию приступить к разработке проектной документации по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры БАМа и Трассиба, указывают источники в правительстве. В последние годы России уже удалось предпринять ряд шагов в этом направлении. На несколько суток удалось сократить сроки доставки контейнеров из стран АТР в Европу, увеличена пропускная способность Трассиба. "Если раньше поезда выше 6 тыс тонн не могли проходить Кузнецовский перевал, то сегодня быстро пробили туннель, он уже готов, и можно довести пропускную способность одного состава до 7,5-8 тыс. тонн", — сообщил депутат.

"С точки зрения финансов решение оправдано, так как, по всей видимости, резервный фонд распечатывать все-таки не собираются. Взять деньги действительно можно только путем увеличения государственной задолженности, а сейчас это не самый лучший вариант, в том числе и потому, что стоимость заимствований на долговых рынках растет", — отметила аналитик "Инвесткафе" Дарья Пичугина.

"Думается, что грандиозная программа развития Дальнего Востока в первую очередь согласовывалась и подстраивалась к проведению саммита АТЭС", — вспоминает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. По его мнению, расчет был на то, чтобы создать эффект "снежного кома", когда вслед за обещанной большой программой государства в инвестиционные проекты приходят еще большие частные деньги, в результате совместной работы поднимаются грандиозные проекты и создают окупаемость.

Однако, по его оценке, интерес иностранных инвесторов из АТЭС оказался скромным. Им требуются более проработанные и перспективные проекты, а ввязываться в мероприятия, которые завязаны на еще не существующие дороги, трубопроводы, порты, линии связи или иные коммуникации, инвесторы полагают слишком рискованным. Тем более, что инвестиции в коммуникации на Дальнем Востоке должны быть более чем солидные, считает аналитик.

В таких условиях, по его мнению, решение государства сосредоточить инвестиционную активность только на достаточно проработанных транспортных проектах представляется разумным. Тем более, что цены на нефть не растут, а бюджет уже сегодня теряет свою сбалансированность и вот-вот станет дефицитным. Аналитика также настораживает резкое замедление роста экономики, которое может обернуться нарастанием сложности бюджета. "Притормаживание амбициозных инвестиционных программ происходит не только с учетом трудностей государства, но также с учетом сложной международной конъюнктуры.  Процесс развития Дальнего Востока будет проходить более скромными темпами, чем хотелось бы. Но процесс явно будет идти, подталкиваемый потребностями быстрорастущего АТР и, в том числе, запланированными растущими поставками нефти и газа", — отметил эксперт.

Впрочем, как сообщил источник "Росбалта" в правительстве, окончательно от глобальной программы отказываться не планируется, и способы для ее финансирования будут изыскиваться. Поэтому шанс, что бюджет все-таки выделит 3,5 трлн рублей на развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири, еще не потерян.

Владислав Кузьмичев, ИА "Росбалт".


 

Автор: ИА "Росбалт"
Теги: АТЭС  инвестиции  АТР 



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Комментарии

  • Псевдоним22:58, 04.04.2013#

    Почему то неудивительно. Кипр и ЮАР важнее.

  • Сергей23:05, 04.04.2013#

    НУ ВОТ И СДУЛИСЬ

  • Дмитрий23:10, 04.04.2013#

    Даже и не сомневался ! Нужно только ЖД, чтобы распродать остатки страны и набить свои карманы. Революция просто необходима !

  • Псевдоним23:13, 04.04.2013#

    Ждите! и может быть дождетесь

  • Псевдоним20:12, 06.04.2013#

    Зато есть 600 миллионов долларов на машинки для Вовы и Мити. Правительство выбрало компанию, которая займется реализацией проекта создания автомобилей для первых лиц страны в рамках проекта «Кортеж». Из двух основных претендентов — группы ГАЗ и «Маруся Моторс» — власти остановились на проекте компании Николая Фоменко. Расходы по нему оцениваются в 18, 4 млрд рублей, из которых 12 млрд будут выделены из федерального бюджета. Если цена "Майбаха" (навряд ли "Маруся" создаст что-то более совершенное) около 700 тысяч долларов, то на выделенные деньги этих "Майбахов" можно было бы закупить тысячу или больше (с учетом оптовой скидки). Картина маслом. .

  • Псевдоним21:13, 06.04.2013#

    Картина маслом. . . и нечего добавить, разве, что - масло скипидарноеЙ!

  • Псевдо20:14, 06.04.2013#

    ну если тут нечего развивать, то пусть вывозят чурок

  • Псевдоним20:52, 06.04.2013#

    не хотел но придется паковать чемоданы

  • Псевдоним21:06, 06.04.2013#

    Ха-ха-ха-ах-ха-ха !!!! Бу-га-га-га-га !!! Пр-р-р-рр-р-рр!!! ФУ-у-у-у!! Млять . . . а-ха-ха . . . . .

  • сатана23:09, 07.04.2013#

    потмоучто всё спиздили

  • приморский23:35, 07.04.2013#

    Олимпиада в сочи сосёт денюжки с космической скоростью, Сдётся что конфуз с ней будет мировой. На ЧМ по футболу уже в долг у американцев просить будем

  • Псевдоним23:36, 07.04.2013#

    это называется: срали - срали, и упали. . . стабильность одним словом.

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