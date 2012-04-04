Игорь Шувалов может стать начальником Дальнего Востока

Первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ может возглавить придуманную Сергеем ШОЙГУ корпорацию по развитию Сибири и Дальнего Востока.

Шувалов, скорее всего, уйдет из кабинета министров, даже несмотря на то, что у него очень хорошие отношения с будущим премьером Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, считает человек, близкий к Кремлю. У Шувалова «очень развито чувство бизнеса», характеризует его чиновник одного из ведомств экономического блока: он будет органично выглядеть во главе какой-нибудь госкорпорации. Идеальным местом могла бы быть корпорация развития Сибири и Дальнего Востока, замечают они. Штаб-квартира её будет базироваться во Владивостоке.

Шувалов хорошо знаком с обстановкой на Дальнем Востоке, он курировал стройки к саммиту АТЭС. Инициатором создания госкорпорации выступил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Он согласовал концепцию с Путиным, собирался лично возглавлять госкорпорацию, но эти планы поменялись. Теперь Шойгу считается главным кандидатом в губернаторы Подмосковья.

«Золотой Рог».