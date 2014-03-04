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Планы по переезду на Дальний Восток чиновников и госкомпаний восприняли как шутку
Как уже сообщал «Золотой Рог», в начале февраля премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил правительству до конца месяца разработать план по переносу на Дальний Восток штаб-квартир некоторых госкомпаний. Эта идея вызвала живейший интерес в СМИ, по большей части – ироничный.
Предложение премьера сравнивалось с его же планами по переводу различных государственных ведомств на территорию Новой Москвы. Столица в итоге «располнела», однако ни один чиновник за пределы МКАД так и не перебрался. Динамика работы над свежим поручением главы правительства пока льет воду на мельницу скептиков: февраль уже прошел, а какой-либо конкретики относительно предполагаемого переезда до сих пор не появилось.
Эксперты, в целом, согласны с тем, что присутствие крупных госкомпаний оживит деловую среду региональных центров и повысит интерес инвесторов. Но для начала придется заинтересовать сами компании, которые не выказывают восторга от такой перспективы. Конечно, можно переселить и насильно. Но тогда это будут очередные потемкинские деревни – официальные формальные штаб-квартиры в регионах с реальным управлением из «дополнительных» офисов в Москве. В этом случае никаких положительных эффектов ожидать не придется.
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