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Мэрия Владивостока тормозит реконструкцию объектов гостевого маршрута
Мэрия Владивостока тормозит реконструкцию объектов гостевого маршрута и морского фасада города к саммиту стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2012 года. Если чиновники не оживятся, город будет встречать гостей потрескавшимися фасадами домов и полуразвалившимися причалами. Серьезное отставание от графика строительных работ наметилось и на других объектах, находящихся в городе.
К лету 2012 года мэр краевого центра Игорь Пушкарев обязан сделать лицо города миловидным – отремонтировать фасады старых зданий, расположенных на гостевом маршруте, разбить и реконструировать скверы, обустроить места отдыха горожан, пешеходные зоны, построить парковки и т.д. По последним данным, стоимость работ потянет на 8,5 млрд. руб.
«На всей протяженности маршрута сносятся временные постройки и киоски, обследованы здания, подготовлены эскизы их обновления, подобраны материалы для отделки», – перечислял вице-мэр Владивостока Алексей Сухов на совещании при дальневосточном полпреде Викторе Ишаеве. По словам чиновника, в 2010 году было заключено два контракта на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 1,1 млрд. руб. В нынешнем планируется освоить более 2,5 млрд. руб. «В бюджет через Фонд содействия реформированию ЖКХ поступит более 2 миллиардов рублей, с учетом софинансирования можно будет отремонтировать кровли и фасады 400 многоквартирных домов, находящихся на гостевом маршруте, – перечислял чиновник. – Начата работа с собственниками зданий и сооружений, стоящих вдоль акватории Амурского залива и бухты Золотой Рог. Разъяснено, что они должны отремонтировать за свой счет фасады, составляющие морское лицо города».
Алексей Сухов пытался поразить слушателей виртуальными картинками будущих скверов и обновленных зданий, но они не впечатлили заместителя дальневосточного полпреда Александра Полещука, узнавшего, что из 913 фасадов отремонтировано лишь пять и только по 26 «принято решение». Освоение средств по программе реконструкции морского фасада Владивостока составляет 0,3%. Администрация Приморья решила помочь в ремонте краевых объектов, но также не спешит: из 40 подконтрольных ей зданий ни одно не готово. Правда, как заверил вице-губернатор Приморья Александр Костенко, «все решения будут приняты до 1 марта», а необходимые 700 млн. руб. заложены в бюджет накануне совещания.
Назвав мэрию Владивостока «явным аутсайдером», Полещук потребовал объяснений. Вице-мэр Сухов пояснил: благоустройство гостевого маршрута идет медленно из-за проблем с собственниками – 794 здания находятся в частной или общедолевой собственности, а ТСЖ якобы не намерены вкладывать собственные деньги в ремонт фасадов.
«На восстановление фасадов времени осталось полтора сезона, учитывая, что во Владивостоке такие работы можно выполнять только в теплое время года, – подвел черту Александр Полещук. – Мы должны понять, что в июне 2012 года уже надо дороги помыть шампунем, чтобы смыть следы краски, и окна. Из такого грандиозного строительства даже выйти будет сложно».
По данным полпредства, на строящиеся к саммиту АТЭС 48 объектов (три объекта на стадии проектирования) в прошлом году было выделено 272 млрд. руб., основные госзаказчики освоили 49,7% от стоимости программы (план на 2010 год составлял 60%), а объем выполненных работ составил 44,3% (план – 45%). «Эти цифры говорят, что в конце прошлого года госзаказчики приняли у подрядчиков целиком все выполненные работы, задела на начало этого года нет, значит, январь и февраль будут провальными месяцами», – прокомментировал ситуацию Александр Полещук.
Самые проблемные участки – так и не сданный грузовой терминал на острове Русский (подрядчик – СК «Мост»), будущий аэровокзальный комплекс, мост через бухту Золотой Рог. Строители аэровокзального комплекса выбились из графика на 240 дней, потрачено 60% запланированных средств, но до сих пор не готова даже коробка здания. Отставание на еще одном подконтрольном мэрии Владивостока объекте – общегородской автомагистрали, ведущей к мосту через бухту Золотой Рог, составляет 80 дней. Не сдана подстанция «Аэропорт», которая будет питать аэровокзальный комплекс. Минэнерго РФ не освоило в прошлом году 3 млрд. руб., выделенных из федеральной казны на строительство электроэнергетических комплексов для объектов саммита.
На пять месяцев задерживается строительство моста через бухту Золотой Рог: тормозит работы субподрядчик Тихоокеанской мостостроительной компании – хабаровский «Дальмостстрой», ведущий работы со стороны мыса Чуркин. В 2010 году компания не выполнила запланированный объем работ, а зимой из-за морозов и ветров мостостроители стали работать еще медленнее. В итоге сдача одного из строящихся к саммиту мостов переносится с ноября 2011 года на май 2012-го. «Этот вопрос жестко стоит с прошлого года, но движений нет. Пусть органы прокуратуры проверят подрядчиков на расходование средств. Нужно поставить строителям поденные, понедельные сроки и следить за выполнением. Саммит надвигается на нас, как стена, перенести его мы не можем», – заявил Александр Полещук.
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