Есть ли жизнь в "Советской Гавани"?

Если в оставшееся до конца 2012 года время в портовой особой экономической зоне (ПОЭЗ) «Советская Гавань» не появится ни одного резидента, у федеральных властей появится возможность поставить вопрос о ее закрытии.

Постановление премьер-министра РФ о создании ПОЭЗ в Советской Гавани было принято 31 декабря 2009 года. Согласно нормам законодательства, если в течение 3-х лет со дня основания в зоне не начинается никакой деятельности, проект можно закрывать как бесперспективный. Как сообщил министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Виктор КАЛАШНИКОВ, основным параметром оценки эффективности работы зоны является грузооборот. За весь срок своего существования - 49 лет - зона должна выйти на оборот грузов не менее 25 млн тонн в год, с привлечением инвестиций не менее 28 млрд рублей и созданием не менее 4,5 тыс. рабочих мест.

В 2011 году грузооборот порта Советская Гавань составил 250 тыс. тонн, но министр не сомневается в достижении минимально необходимых значений эффективности в случае продолжения работы ПОЭЗ. Согласно представленным им результатам финансового моделирования, общий объем инвестиций уже к 2030 году может по самому скромному «инерционному» сценарию достичь 35 млрд рублей, а по «перспективному» - превысить 116 млрд рублей. Грузооборот в 25 млн тонн может быть достигнут уже в ходе реализации 1 очереди большого проекта. Есть и компании, желающие стать резидентами. ООО «Советско-гаваньский морской торговый порт» (СМТП), входящее в группу «Петропавловск», имеет проект строительства железорудного терминала, мощностью 7,1 млн тонн, ОАО «Росагроснаб» предлагает создание зернового терминала, грузооборотом 2,5 млн тонн, и контейнерного терминала, с перевалкой до 400 тыс. TEU в год.

Эти предприятия дважды подавали заявки в Минэкономразвития РФ и дважды получали отказ регистрации в качестве резидентов ПОЭЗ. Теперь СМТП в третий раз направил пакет документов, готовится сделать аналогичный шаг и «Росагроснаб». Официальные причины предыдущих отказов лежали в плоскости формальных претензий к оформлению бумаг, но Виктор Калашников говорит и об истинных мотивах строгого отношения к соблюдению формальностей: у потенциальных инвесторов ПОЭЗ нет подтвержденных перевозных ресурсов, что и заставляет Минэкономики РФ «брать определенную паузу».

Федеральные власти, в лице Минэкономразвития РФ, не понимают, каким образом будут исполнены гарантии по обеспечению провоза грузов по железной дороге, из-за чего проекты выглядят нереализуемыми. Сейчас в сторону побережья Хабаровского края проходят примерно 16,5 млн тонн в год. Весь объем, за небольшим вычетом, забирают терминалы Ванино, входящие и не входящие в состав Ванинского порта. РЖД ведет реконструкцию участка дороги Комсомольск - Совгавань. В 2013 году пропускная способность вырастет до 24 млн тонн, в 2015 году - до 35,5 млн тонн. Это все. До 100 млн тонн поток можно увеличить лишь построив БАМ-2 - проект дорогой и долгий, вокруг которого пока ведутся только разговоры. При этом только проекты, уже заявленные к реализации в портах Ванинского района, к 2020 году потребуют объемов перевозки до 80 млн тонн. Уже в нынешнем году планирует выйти на проектную мощность в 12 млн тонн терминал ЗАО «Дальтрансуголь». На 34-36 млн тонн в год рассчитан транспортно-перегрузочный комплекс ООО «Саха (Якутская) транспортная компания», первый пусковой комплекс которого должен заработать в 2014 году…

Власти Хабаровского края предлагают делить провозные мощности железной дороги, вводя лимиты для ведущих предприятий, уйдя от нынешних правил, сформированных по принципу: кто первый пришел с заявкой, тот все и забрал. Таким образом, по мнению Виктора Калашникова, можно обеспечить и развитие заявленных проектов СМТП и «Росагроснаба», отложив дальнейшее расширение до лучших времен.

Лимитирование также выглядит не бесспорным вариантом. Получится, чтобы начать строительство ПОЭЗ, в обустройство которой государство пообещало вложить более 3 млрд рублей, необходимо притормозить планы инвесторов Ванинского района, реализуемые, кстати, без дополнительных льгот со стороны государства, дающих возможность участникам ОЭЗ экономить до 30% затрат. Да и вопрос существования особой зоны в месте, развитие которого почти полностью зависит не от льготных режимов работы, а от состояния железнодорожной инфраструктуры, может не рассматриваться как жизненно необходимый. Тот же Калашников признает, что без зоны, но с БАМом-2 порты побережья продолжат свое развитие. При этом надеется, что в третий раз потенциальным резидентам зоны отказано в регистрации не будет.

Объективности ради стоит отметить, что порт Советская Гавань по защищенности бухты, по глубинам лучше порта и бухт Ванино. Портовые мощности Ванино практически все выходят в открытый пролив, что несет дополнительные риски, идущие от штормов и ветров, увеличение нагрузки на содержание причальной инфраструктуры. В Совгавани условия гораздо благоприятнее.

Вместе с тем, ОАО «ОЭЗ», являющееся оператором проекта ПОЭЗ в Совгавани, приостановило разработку проекта планировки зоны, наличие которого является условием начала реального строительства. Озвученная причина остановки - отсутствие официально зарегистрированных резидентов, проекты которых являются основанием для детальной планировки. А глава компании Олег КОСТИН высказал сомнение в перспективах портовых зон в стране в целом. Правда, подобные эмоции идут вразрез с представлениями министра развития Дальнего Востока - полпреда президента в ДФО Виктора ИШАЕВА, считающего создание особых экономических зон, в том числе и портовых, эффективным инструментом модернизации макрорегиона.

- Это еще вопрос воли: хотим развивать проект или нет. Не захотим - найдем кучу причин, - прокомментировал действия ОАО «ОЭЗ» Виктор Калашников.

К слову, выступить с инициативой о закрытии ПОЭЗ может только сам Хабаровский край или правительство РФ в лице Минэкономразвития. ОАО «ОЭЗ» такими полномочиями не обладает. Правительство края считает своим основным партнером в работе по созданию ПОЭЗ Министерство экономического развития РФ, а оно, по данным регионального министра экономического развития и внешних связей, не планирует выступать с ходатайством о закрытии зоны.

Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал».