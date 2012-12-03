Третья сила Михаила Прохорова

«Гражданская Платформа» намерена объединить неравнодушных людей в регионах и по-новому взглянуть на региональное устройство страны

Съезд политической партии «Гражданская платформа» состоялся в Москве 27 октября. В отличие от первого съезда недавно зарегистрированной партии предпринимателя и миллиардера Михаила ПРОХОРОВА, прошедшего в закрытом режиме, этот был максимально открытым. В его работе приняли участие не только 110 делегатов из 51 региона страны, но и 96 региональных журналистов, а также многочисленные сторонники партии и соратники Михаила Прохорова со статусом участников съезда.

Теперь стала понятна конфигурация новой партии. Ее работой будет руководить федеральный политический комитет и региональные политические комитеты, сформированные отделениями партии в регионах. Партия не гонится за количеством членов, но и не дистанцируется от возможных приверженцев по всей стране. Более того, новым и необычным для современного партийного строительства является институт сторонников партии, который состоит из представителей гражданского общества, разделяющих ценности «Гражданской Платформы». На съезде также избран Гражданский комитет, в него вошли «беспартийные лидеры перемен» и даже представители других партий.

Таким образом, цель, не раз сформулированная ранее, - дать гражданским лидерам, в том числе и активным беспартийным гражданам в регионах, возможность избираться в различные органы власти от имени «Гражданской Платформы», - получила свое логическое оформление. Правда, в ходе пресс-конференции Михаил Прохоров подчеркнул, что принимать участие в выборах партия будет не ради «мелькания» и получения своего определенного процента, а ради победы. Люди устали от выборов ради выборов, что продемонстрировала низкая явка на избирательные участки 14 октября. Задача - привести во власть неравнодушных профессионалов, способных изменить к лучшему жизнь вокруг себя.

Программные цели новой партии были представлены участникам съезда в небольшой брошюре, где в числе новых целей фигурируют отмена «вертикали власти» и построение эффективного гражданского общества, восстановление доверия в отношениях между гражданами и государством, переориентация бюджетов всех уровней на решение проблем здравоохранения, образования, безопасности и приведение административно-территориального деления страны в соответствие с вызовами XXI века.

Проблеме регионального обустройства страны серьезное внимание Михаил Прохоров уделил и в своем выступлении, заметив, что в России отсутствует внятная национальная, религиозная, миграционная политика.

- Сегодня региональное деление душит нашу страну точно так же, как феодальная раздробленность. Посудите сами, из 83 регионов 70 получают трансферты из федерального центра, то есть с точки зрения экономики являются абсолютно несостоятельными. Там проживает 74% нашего населения, это занимает 87% нашей территории, - заметил Михаил Прохоров.

Он также поставил вопрос об эффективности существующего разделения России на национальные округа и национальные республики с внутренними границами, заметив, что подобная проблема стоит сегодня и перед другими государствами Европы.

- Это не только наша проблема, посмотрите на Англию и Шотландию, Каталонию и Испанию. Это вызов XXI века. Не лучше ли нам честно и открыто обсудить вопрос и перейти к изменению территорий с точки зрения экономической целесообразности, - подчеркнул он. А чуть позже, на пресс-конференции пояснил, что с его точки зрения эффективным может быть разделение на 10-15 крупных регионов. И «Гражданская Платформа» в ближайшее время вынесет на обсуждение общественности несколько моделей такого регионального разделения, чтобы понять, какая модель лучше. - Но у них у всех один плюс - это экономическая и культурная самодостаточность, чтобы каждый конкретный большой регион мог свободно развиваться, деньги возвращались в муниципальные образования, а зависимость от федерального центра не сдерживала развития.

Вызвало вопрос журналистов и предложение ликвидировать систему федеральных целевых программ, по которой регионы сегодня получают средства на развитие. На что Михаил Прохоров заметил, что ФЦП с учетом нашей действительности являются главным фактором коррупции:

- Все федеральные целевые программы должны быть в бюджете, а не выделяться отдельно, так что потом из нее не все доходит до региона, - пояснил инициатор создания «Гражданской Платформы».

Позиции, по которым наша жизнь остро нуждается в улучшении, обозначили участники съезда, выступившие, как обозначили его организаторы, с приветственными словами. Но и эти «приветствия» были отходом от традиций - говорили о наболевшем, о том, что нуждается в скорейших переменах.

Так, выступившая на съезде певица Алла ПУГАЧЕВА призвала россиян не допускать манипуляции по отношению к себе и помнить о своем гражданском достоинстве. А полпред правительства РФ в Конституционном и Высшем арбитражном судах Михаил БАРЩЕВСКИЙ затронул одну из самых больших проблем современного российского общества - недоверие к судебной системе.

- По мнению бизнесменов, как зарубежных, так и отечественных, ненадежность судебной системы и недоверие к ней является самым большим барьером на пути инвестиций в Россию. В результате этого недоверия политики не идут на выборы, потому что оспаривать их результаты считают невозможным, а отечественные предприниматели считают, что проще дать взятку, потому что идти в суд и оспаривать действие чиновника бессмысленно, - посетовал он и заметил, что если не навести порядок в судебной системе, не убрать административное и криминальное давление на суд, то никакие реформы не пройдут.

О развитии местного самоуправления и проблемах межбюджетных отношений говорил в своем выступлении мэр Ярославля Евгений УРЛАШОВ. Город собирает на своей территории 56 млрд рублей, а остается в его распоряжении всего 5 млрд 300 млн, в то время как обязательства муниципальной власти постоянно увеличиваются. Эта ситуация хорошо известна всем муниципалам. Решить проблему, по мнению ярославского руководителя, возможно - внесением поправок в Бюджетный кодекс РФ. Его поддержал и мэр города Дзержинска Нижегородской области Виктор СОПИН, который считает необходимым обсуждать вопросы децентрализации финансов (из 4,2 млрд рублей, перечисляемых в бюджет этим малым городом, назад в виде субсидий возвращается всего 700 млн рублей). Он также вновь обозначил проблему несовершенства Федерального закона №94 о госзакупках, когда основным критерием победы в конкурсе на поставку продукции и услуг является цена. Это приводит к победе в конкурсе недобросовестных подрядчиков со всеми вытекающими последствиями.

Проблемы современного здравоохранения жестко обозначил выступивший на съезде доктор Александр МЯСНИКОВ. Он заметил, что на приобретенной в ходе модернизации отрасли за большие деньги медицинской технике в регионах некому работать, а уровень профессиональной грамотности врачей драматически низок. Во всем мире современная медицина - не искусство, а система алгоритмов действия, которой должен владеть врач, и в этом направлении нужно работать. По мнению других участников съезда, необходимо искоренить вакханалию на фармацевтическом рынке страны и ситуацию, когда главным врачом для человека является провизор в аптеке.

Участники съезда затронули и другие актуальные проблемы современной жизни, требующие внимания гражданского общества, - реформирования вооруженных сил и ЖКХ, развития культуры и образования, процессы клирикализации общества, которые нельзя не замечать.

А представители региональных СМИ закономерно попросили Михаила Прохорова определить место «Гражданской Платформы» в современной политической системе страны.

- Не хочу никого делить на красных и белых. По тем вопросам, по которым у нас будет общая позиция с партией власти, с коммунистами и даже с ЖИРИНОВСКИМ, мы готовы работать вместе. Это нормальная практика, пример умной договоренности с другими политическими силами, которые выходят к позитивному консенсусу во имя интересов наших граждан. Я хочу, чтобы наша партия воспринималась как третья сила, сила, умеющая слушать других и договариваться. Это очень важно, и это самая главная проблема нашего общества.

После того как были избраны руководящие органы и утверждены поправки в программу партии «Гражданская Платформа», слово взял Михаил Прохоров. Заметив, сколько много всего было сказано в этот день, он был немногословен:

- Работать очень хочется…

Значит, есть надежда, что вслед за словами, спорными и бесспорными, мы вскоре сможем увидеть и дела.

Ирина БАРАННИК, «Дальневосточный капитал».