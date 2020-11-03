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Портовики ВМТП обратились к Путину за поддержкой
На территории автомобильного терминала во Владивостокском морском торговом порту более 2 тысяч докеров провели очередное собрание в поддержку Заирбека Юсупова, которого не так давно снял с должности совет директоров FESCO и наблюдательный совет ВМТП. Об этом сообщает «Золотой Рог».
В ходе митинга докеры высказывали свое отношение к произошедшей ситуации, а один из них, докер 163 бригады контейнерного терминала Алексей Притуляк заявил, что можно попробовать обратиться к президенту России Владимиру Путину и попросить его вмешаться в происходящее и пролоббировать возвращение Заирбека Юсупова на пост генерального директора ВМТП.
Чтобы мнение докеров дошло до президента страны, Притуляк инициировал запись видеобращения, в котором подвел итоги совместной работы портовиков и Заирбека Юсупова за последние четыре года.
Он рассказал, что за все время, пока у «руля» ВМТП был Заирбек Камильевич Юсупов, порт вышел на новый уровень, стал бить рекорды по перевалке грузов, и вышел на первое место в России по перевалке контейнеров.
«Мы рабочие люди, мы Ваш народ. Мы знаем, как Вы отстаиваете интересы нашей страны, огромной страны с Великой историей и нашего общего дома. Но порт – это наш второй дом, а люди вокруг – наша вторая семья.
Мы все, нас больше десяти тысяч человек, наши семьи, наши близкие. Мы обращаемся к Вам и просим обратить внимание, как группа лиц путем разных махинаций пришла к управлению FESCO. И первое, что они делают без акционерного собрания – принимают решение уволить нашего генерального директора. И, не успев сесть в кресло, они выводят 300 млн в Лондон на борьбу с нами – с трудовым коллективом, сплоченным коллективом. Хотелось бы подчеркнуть и, так сказать, особо отметить, что эти Маммедзаде, Коростелевы, Рабиновичи, они все – лица иностранных государств: Нидерландов, Великобритании и Эстонии.
Мы успешно развиваемся, наш порт – благополучное предприятие. У нас есть вера в завтрашний день, стабильность и благополучие. Мы поверили нашему генеральному директору, и он поверил нам и вместе мы пришли к успеху. Сегодня мы просим Вас поверить нам и вернуть нам нашего руководителя и оградить от иностранных захватчиков», - сказал Притуляк.
Напомним, что уже на протяжении месяца портовики в ВМТП живут не спокойно из-за кадровых перестановок, навязанных головным офисом FESCO.
Еще в октябре, работники предприятия обратились к первым лицам края с просьбой защитить владивостокский порт от московских посягательств. Письмо адресовано прокурору Приморского края, и.о Приморского транспортного прокурора, начальнику УФСБ Приморья и губернатору края.
В своём обращении (есть в распоряжении редакции) докеры Владивостока пишут, что при руководстве Заирбека Юсупова порт выбирался в региональные передовики, а работники, которые до этого постоянно «находились в простое», теперь обеспечены работой и могут содержать свои семьи.
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