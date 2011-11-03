ЕР накажет тех, кто заставляет голосовать за партию на выборах в ГД

Единороссы обещают наказать тех, кто заставляет избирателей голосовать за партию на предстоящих выборах в Госдуму.

Борис Грызлов уверен, что заставить людей голосовать за какую-то партию невозможно, и обещает наказывать тех, кто пытается это сделать.

Один из участников опроса, проводимого РИА Новости в соцсетях, обратился к руководству "Единой России" с вопросом: "почему студентов заставляют голосовать за вашу партию?".

Вы действительно считаете, что студентов можно заставить делать что-то, чего они не хотят? Сильно сомневаюсь, - прокомментировал спикер Госдумы, глава Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов РИА Новости этот вопрос.

Но если такие попытки есть, то совершают их неумные люди, полагает он.

"Советую, если вы говорите о конкретных известных вам фактах, сообщить о них в избирательную комиссию. А если посчитаете нужным - то и руководству "Единой России". Разберемся и накажем так, что мало не покажется", - пообещал спикер.