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Смерть на работе хотят сделать обыденностью
ВЛАДИВОСТОК, 3 октября, ZRPRESS. По предложенной Минтрудом новой схеме выхода на пенсию женщине, родившей двоих детей, придется работать до 68 лет.
Президент РФ поручил Кабмину до 15 декабря текущего года внести коррективы в проект долгосрочной пенсионной стратегии. Он подчеркнул важность накопительной части пенсии, которую в документе, представленном накануне главе государству, предлагается существенно урезать, сообщает Firstnews.Ru.
Пенсионная реформа стала одной из наиболее актуальных тем проходящего в столице экономического форума "Россия зовет!". Не остался в стороне от дискуссий и президент РФ Владимир Путин, которому накануне правительство РФ в заявленный срок представило Стратегию развития пенсионной системы до 2030 года.
Обуздать длинные деньги
По существу, глава государства воздержался от прямых оценок документа. В тоже время он подчеркнул роль накопительной части пенсии в макроэкономике РФ, в то время как Кабмин предлагает этот компонент сократить.
По словам Владимира Путина, главный дефицит инвестиционный российской экономики - это наличие длинных денег, и вот в этом контексте роль накопительной части пенсии очень высока.
"Надо сказать, что хотя бы в этом большой плюс того, что мы делали в предыдущие годы, когда создали эту накопительную часть. Деньги там накоплены немалые: в этом году там будет около 2 триллионов рублей. И нам уже и прежний Министр финансов обещал, и действующий, что мы хотя бы часть этих средств будем направлять на развитие инфраструктуры путём выпуска инфраструктурных облигаций под эти накопленные средства. Надеюсь, что до конца этого года будут сделаны конкретные предложения", - отметил он.
Днем ранее на встрече с ветеранами Владимир Путин заявил, что пенсионная реформа - это вопрос и экономически, и социально важный, поэтому он обещал "самым внимательным образом" ознакомиться с положениями разработанной правительством Стратегии.
"Знаю, что Минтруд вывесил это на своём сайте совсем недавно. Времени для знакомства экспертного сообщества, общественных организаций, Общественной палаты было недостаточно. Нужно как следует в это погрузиться. Правительство прошу этим заняться ещё раз и, повторяю, организовать самое широкое обсуждение, но не только с участием руководства Минтруда, но и с участием руководства Правительства, прежде всего, конечно, вице-премьеров, которые отвечают не только за социальные вопросы, но и за экономику", - заявил он.
Пенсионная реформа - версия 3.0
Напомним, что правительство РФ одобрило пенсионную Стратегию от Минтруда, предполагающую сокращение накопительной части до 2%. Новая пенсионная формула поднимет нормативный стаж до 40 лет, что в долгосрочной перспективе аналогично росту пенсионного возраста. То есть, женщина закончившая вуз в 22 года и, представим такое, с первых дней после получения диплома имеющая работу, должна будет трудится до этого самого «нормативного стажа» до 62 лет. Но если она родит, допустим, двоих детей, чего от нее так хочет государство, то к этому сроку автоматически добавляется шесть лет (по три года сидения с каждым из детей). Итого 68 лет. Как говорится, почувствуй себя китайским крестьянином.
Согласно проекту, пенсионная реформа будет проходит в три этапа, по завершении которых пенсия будет формироваться из трех частей - государственной, корпоративной и добровольной.
Первый этап займет два года (с 2013 по 2015 гг.), в которые предполагается повышение тарифа для вредных производств, для самозанятого населения, увеличение периода выплаты пенсии с 19 до 21 года.
Кроме того, предполагается сократить накопительный взнос с 6 до 2% в пользу солидарной части (в которую поступят остальные 4%.) и предоставить гражданам право выбора - направить 2% в накопительную часть или все 6% оставить в солидарной.
На втором этапе (2016-2020 гг) предлагается стимулировать работников, выбравших отчисления в накопительную часть, самостоятельно доплачивать в накопления еще 2% зарплаты.
Третий этап продлится до 2030 года. В этот период предполагается расширить охват населения корпоративным пенсионным страхованием.
По расчетам разработчиков Стратегии, по окончании ее реализации пенсия составит 40% от заработка — при условии получения средней зарплаты в течение 40 лет, а дефицит Пенсионного фонда сократится с 2% до 0,8% ВВП.
Все только начинается
Документ вызвал шквал критики, вместе с тем в правительстве подчеркивают, что вариант Минтруда - не окончательный. В частности, как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов (который, кстати, неоднократно высказывался против отмены накопительного компонента), обсуждение новой пенсионной реформы продолжится как минимум до конца текущего года, а возможно и дольше.
"Этот документ не является законченным. По сути, дискуссии только начинаются", — заверил он журналистов.
Ранее ведомство Антона Силуанова предлагало свой вариант реформы: повышение минимального страхового стажа с 5 до 10 лет, изменение порядка индексации пенсий, стимулирование более позднего выхода на пенсию, увеличивая ее на 6% за каждый дополнительно отработанный год.
По данным Минфина, благодаря этому уже к 2020 году дефицит фонда сократится до 0,46% ВВП, то есть практически в три раза. Антон Силуанов не раз подчеркивал, что накопительную часть пенсий нельзя ни сокращать, ни ликвидировать. Напомним, что до 1 октября текущего года министерства и ведомства должны будут представить свои предложения по пенсионной реформе президенту.
Свои предложения по пенсионной системе намерен представить в правительство и экс-глава Минфина Алексей Кудрин. Он также выступает против отмены накопительной части. Также Кудрин считает, что предложенный Минтрудом проект несет массу рисков, в том числе, для досрочных пенсионеров и среднего класса- на нем чиновники предложили сэкономить за счет уменьшения дифференциации пенсий.
Иной взгляд на то, в каком "пенсионном" направлении двигаться дальше, у бизнесмена Михаила Прохорова. Он предлагает перечислять страховые взносы россиян, которые получают до полумиллиона рублей в год, на формирование страховой части пенсии, а не накопительной.
Прохоров убежден, что пользы от такой меры будет гораздо больше, поскольку достойной накопительной пенсии при небольшом заработке не видать.
По его словам, если придерживаться предложенного им варианта, то размер пенсии в России увеличится как минимум на 20%.
Тем же, кто зарабатывает от 500 тысяч рублей в год, Прохоров советует 10% от зарплаты направлять на накопительные счета. Тем самым, пенсия у такого работника будет сопоставима с его заработной платой.
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