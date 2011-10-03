Представители крупных иностранных компаний приглашены к полпреду ДФО на совещание по инвестициям

5 октября состоится очередное заседание Совета по привлечению иностранных инвестиций при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Его проведет в Хабаровске полпред Виктор Ишаев. В повестке дня совета вопросы, связанные с деятельностью региональных органов власти по сокращению административных барьеров и формированию благоприятного инвестиционного климата для привлечения иностранных инвестиций в субъекты РФ Дальневосточного федерального округа.

Ожидается, что в работе Совета примут участие президент Республики Саха (Якутия), губернаторы регионов Дальнего Востока, руководители компаний "Марубени Корпорейшн", «Синопек Зарубежные Нефть и Газ, Лимитед», «Эксон Нефтегаз Лимитед», «Янтай СИМС Раффлс Оффшор Лимитед», ОАО «Римбунан Хиджау МДФ Ко., Лтд.», ООО «Мицуи энд Ко. Москоу», «Иточу Корпорэйшн», ООО «Когаз Восток», «Соджиц Корпорейшн», ООО «Сумитомо Корпорэйшн Центральная Евразия», «Дэу Шипбилдинг энд Мэрин Инжиниринг Ко., Лтд.», представители ряда крупных иностранных компаний на Дальнем Востоке, генеральные консулы КНР, Японии и США, руководители территориальных органов федеральных ведомств.