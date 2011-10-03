Дмитрий Медведев: "Это не может быть скачками, вот все ушли в отставку… и я вместе с Владимиром Путиным сказали: "До свидания, мы ушли"…

Самые интересные высказывания Медведева в интервью телеканалам



30 сентября Президент РФ Дмитрий Медведев впервые после съезда "Единой России", на котором он возглавил список единороссов на выборах в Госдуму, предложил Путину баллотироваться в президенты и сообщил о готовности перейти в правительство после мартовских выборов, объяснил журналистам мотивы принятых решений.



Спустя почти неделю глава государства ответил на вопросы руководителей трех федеральных каналов - "Первого", "России" и НТВ, пишет РИА Новости.

Про рейтинг и договоренности

"Да, мне, конечно, приятно сознавать, что к действующему президенту сохраняется достаточно высокая степень доверия, он обладает приличным для нынешней ситуации избирательным рейтингом. Но, с другой стороны, я обращаю внимание на то, что премьер-министр Путин, безусловно, в настоящий момент самый авторитетный политик в нашей стране и его рейтинг несколько выше".

"В этой жизни все может измениться. Да, у нас действительно довольно давно были представления о том, а как сконфигурировать власть, если люди будут нам доверять, в 2011 и в 2012 годах. Но с другой стороны, жизнь могла внести совершенно особые, парадоксальные коррективы. А если бы изменились избирательные предпочтения у людей по каким-то причинам? Я должен это учитывать.... Когда я говорил о том, что я этого не исключаю, я, конечно, никого не обманывал, жизнь могла развернуться самым неожиданным образом, тем не менее договоренности у нас уже были".

Про амбиции - свои и Путина

"Главная амбиция для меня все-таки заключается в том, чтобы приносить пользу своей стране и своему народу. Это звучит, может быть, несколько пафосно, но это правда. И если у тебя нет такой амбиции, лучше и политикой не заниматься, да и вообще сконцентрироваться на каких-то других видах деятельности, чем политическая деятельность или государственное управление".

"И для меня, и для Владимира Путина главным является приносить пользу нашему Отечеству, нашему государству. Мы с ним относимся к одной и той же политической силе... Мы хотим достигнуть политического результата, победить на выборах, и в декабре месяце - на парламентских, и в марте месяце - на президентских, а не удовлетворить свои амбиции. Амбиция любого ответственного человека - служить своей стране, и я на этом настаиваю".

Про конкуренцию и результат

29 сентября 2011 года. Президент РФ Дмитрий Медведев (справа на втором плане) в подмосковной резиденции "Горки"перед началом интервью руководителям трех федеральных каналов: "Первого", "России 1" и НТВ. Слева направо на первом плане - генеральный директор телекомпании НТВ Владимир Кулистиков; слева на втором плане - руководитель "Первого канала" Константин Эрнст.

"Ну вот можем себе представить такую ситуацию, что, например, Барак Обама начал бы конкурировать с Хилари Клинтон? А я напомню, что они оба были в отборе на должность президента. Ну невозможно себе представить! Они оба из демократической партии, и они принимали решение, исходя из того, кто способен принести лучший результат. Вот и мы такое решение приняли".

"Ведь зачастую от нас ждут именно этого - чтобы мы в какой-то момент разругались и начали активное противоборство на политической сцене. Во всяком случае, такие рецепты я иногда слышу от оппозиции или от некоторых политологов. Так вот, я хочу сказать, этого не будет".

Про демократию и имитацию

"Какая предопределенность? Знаете, если бы мы, например, представим себе на минутку, договорились с Зюгановым Геннадием Андреевичем, Жириновским Владимиром Вольфовичем, Мироновым Сергеем Михайловичем, другими уважаемыми товарищами, что они на выборы не идут, а вот мы, такие великие, остаемся. Тогда бы это была имитация. Но они-то на выборы идут, и в декабре идут, и в марте идут, и сказали, что они будут избираться, естественно, и в Государственную думу, и у них есть президентские амбиции. Пусть люди решают, за кого голосовать, у кого больше авторитет. И только люди, только наши граждане способны расставить окончательные акценты, проголосовав за того или иного человека или ту или иную политическую силу, или отвергнув ее. Вот это и есть демократия".

"Я - действующий глава государства. У меня большое количество различных дел и внутри страны, и на международной арене. Поэтому я, конечно, ни в какие отпуска уходить не буду и никакой отдельной избирательной программой заниматься не буду. Люди должны судить о деятельности президента, как и правительства, по их делам. Если им представляется, что дела идут нормально, люди голосуют. Если они считают, что власть сбилась с курса, они голосуют иначе. Это тоже и есть демократия".

Про Кудрина и иллюзии

"По всем расходам государственного бюджета, включая расходы на военные цели, поддержание обороноспособности, на денежное довольствие военнослужащи... под всеми этими решениями стоит подпись бывшего министра финансов (Алексея Кудрина). Я считаю, что в такой ситуации нужно поступать предельно честно: или ты такие расходы не пропускаешь, считаешь, что они по каким-то причинам вредные, но тогда понятно, как надо поступать, потому что, если ты за эти расходы высказался, здесь нечего комментировать. Поэтому случай с Алексеем Леонидовичем - это случай государственной дисциплины, и не более того".

"У меня такое ощущение, что он несколько просто пересидел в этой должности, ему действительно, может быть, самому стало скучно. Он ко мне ведь приходил в феврале или в марте, и сказал, что он понимает, что в будущем правительстве - кстати, он, конечно, не знал ни о каких раскладах, это понятно, ни о каких предложениях, с которыми мы обратимся к съезду - тем не менее, что он понимает - в будущем правительстве ему нет смысла работать, он уже очень давно работает министром финансов. Так что у него никаких иллюзий не было уже очень давно по этому поводу.... Что же касается его самого, то Алексей Кудрин - человек опытный, хороший специалист, он себе работу найдет, и государству будет полезен".

Про "Правое дело" и ответственность

"На мой взгляд, "Правому делу", к сожалению, хронически не везет на ответственных лидеров. Потому что все-таки, как ни крути, но партию ведут к результатам руководители, лидеры партий. А здесь не везет. И, конечно, то, что произошло в последнее время, безусловно, ослабило партию".

"С моей точки зрения, и эта точка зрения совпадает с партийной точкой зрения, а у нас партия, как я сказал на съезде, великодушная, наш парламент должен отражать избирательные предпочтения всех граждан России: взгляды "левых", центра, "правых", консерваторов, демократов. В общем, всех тех, кто имеет те или иные возможности повлиять на позиции людей, за кого люди голосуют или хотели бы проголосовать. И поэтому легитимность парламента, в котором есть все такие силы, значительно выше".

Про блогеров и президентов

"Блогосфера отражает все-таки разницу в позиции огромного количества наших людей. Другое дело, что в силу естественных причин все-таки в блогосфере, в интернете больше относительно молодых людей, чем людей зрелого возраста. Поэтому там есть определенное распределение предпочтений. Я считаю, то, что интернет, блогосфера, социальные сети на все это реагируют, это хорошо. Это означает, что то, что мы делаем, находит живой отклик. Реагируют по-разному. Но это и есть разные позиции, это и есть элементы, по сути, такой прямой демократии, современной демократии, демократии XXI века".

"Я считаю, что власть в целом не испытывая, конечно, давления, должна откликаться на то, что происходит в этой сфере, быть современной и принимать во внимание те позиции, которые высказываются, в том числе и в интернете. Это общеобязательное требование для любого политика любого уровня в сегодняшней жизни".

Про усталость и преемственность

"Я об этом довольно много думаю, просто потому что отношусь к числу людей, которых в силу служебного положения довольно часто показывают по телевизору и о которых довольно часто говорят в других СМИ... Поэтому усталость и равнодушие, еще раз подчеркиваю, - у меня нет такого ощущения. Иногда говорят, что наша жизнь выродилась в сплошные развлечения и телевидение стало развлекательным. А чего хочется, телевидения образца 93-го года? Я вам по-честному скажу, я бы не хотел такого телевидения".

"Теперь в отношении новых лиц. Здесь я с вами абсолютно согласен. Дело не только в застое, застой всегда опасен и к очень плохим последствиям приводит, а дело в том, что власть должна находить в себе силы все-таки обновляться. Это не может быть скачками, вот все ушли в отставку, до свидания, ручками помахали, и я вместе с Владимиром Путиным сказали: "До свидания, мы ушли". Должна быть преемственность, должна быть все-таки ситуация, когда мы понимаем, кто остается у руля государства, но обновление должно быть, и обновление очень серьезное".

Про груши и министров

"Правительство нельзя трясти, как грушу. Я часто получаю от людей вот такие месседжи: "Немедленно поменяйте этого министра! Как не стыдно? У нас произошла авария, а он до сих пор работает!" Но мы должны понимать, что не все аварии зависят от министров, у нас реально очень непростая ситуация и в промышленности, и в экономике".

"Если произойдет так, что граждане России, наши люди, доверят "Единой России" формирование правительства, то есть проголосуют за "Единую Россию", если наши люди проголосуют за нашего кандидата в президенты, и это правительство реально будет сформировано, и это будет поручено мне, - это будет кардинально обновленное правительство, правительство, состоящее из новых людей. И вот это я считаю принципиально важным".

Про часы и семью

"Все должны работать как часы до момента сложения полномочий правительства и, соответственно, прекращения мандата президента. Тем не менее, действительно, нужно было объявить об этом решении в правильное время, иначе у аппарата, у чиновничества может, извините, снести крышу. Такое тоже происходит. Поэтому я считаю, что мы сделали это не рано и не поздно, но в то же время нужно следить за тем, чтобы все на своих местах работали как следует, старательно, ответственно, не занимались политиканством, а занимались управлением государством".

"Семья у меня ко всему привычна, но они догадываются, что если состоится все то, о чем мы говорим, если выборы пройдут вот таким образом, если мы получим снова мандат на управление государством и правительством, то они вряд ли будут меня видеть чаще, чем видят сейчас. И это их, конечно, не радует, но они мне помогают во всем".