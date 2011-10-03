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Какого "Лексуса"?!

03 Октября 2011, 15:40 | Дальний Восток

Кризис не заставил российских чиновников отказаться от дорогих иномарок. Депутат Госдумы Геннадий Гудков выяснил, что бюджетные траты на люксовые авто с 2007 по 2009 год превысили 4,5 миллиарда рублей.

Депутатское исследование показало, что недавние призывы Владимира Путина экономить и поддерживать отечественный автопром были поняты чиновниками и сотрудниками государственных компаний по-своему. Эти два года государственные учреждения поддерживали зарубежного производителя – причем в сегменте наиболее дорогих моделей. Поддерживали, разумеется, из бюджетных средств, покупая автомобили Toyota, Lexus, Audi, Mercedes и BMW.

Причем на автомобилях премиум-класса предпочитают передвигаться не только министры и топ-менеджеры государственных компаний, но и чиновники среднего звена. Так, из материалов, собранных депутатом, следует, что кому-то из Свердловской областной больницы понадобился внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью почти два с половиной миллиона рублей, а управление Россельхознадзора по Самарской области не смогло обойтись без автомобиля Lexus за два миллиона. И это, кстати, еще очень скромно. Администрация подмосковных Мытищ, к примеру, приобрела Lexus почти за пять миллионов.

Если закупку статусных автомобилей для нужд правительства еще можно как-то объяснить необходимостью принимать иностранные делегации на высшем уровне, то вот покупка машины премиум-класса для руководства областной больницы вызывает недоумение.

Тема закупок дорогих иномарок для нужд государственных учреждений уже давно будоражит общественное мнение. Россияне, в основном, высказываются в том духе, что не пристало слугам народа так шиковать на деньги налогоплательщиков. Высшее руководство страны призывает чиновников экономить, требует объяснений от ведомств, разместивших заказы на дорогие авто, и лично демонстрирует прелести отечественного автопрома.

Так, премьер Владимир Путин несколько лет назад приобрел "Ниву", а в прошлом году торжественно проехал по трассе Чита-Хабаровск на гордости АвтоВАЗа – "Ладе Калине". Справедливости ради надо отметить, что на официальные мероприятия председатель российского правительства ездит не на Ниве, предпочитая автомобили Mercedes.

Вот и руководители госучреждений не спешат пересаживаться на автомобили отечественного производства, объясняя это соображениями комфорта, безопасности и - чем бы вы думали? – экономией! Так, чиновники утверждают, что иномарки безопаснее отечественных машин и ломаются реже, что позволяет экономить на ремонте. И если с первым утверждением поспорить сложно (разумеется, Land Cruiser безопаснее УАЗика), то второе выглядит как минимум странно, если подумать, за сколько лет окупится эта экономия при существующих расценках.

Есть и второй немаловажный момент – это вопрос престижа. Его отлично иллюстрирует объяснение о покупке дорогих авто, которое дал несколько лет назад по требованию Счетной палаты бывший тогда заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Раузил Хазиев. "Люди ездят по серьезным учреждениям. Не на "КАМАЗе" же им туда приезжать", - резюмировал министр. И в самом деле: не станут с тобой серьезные люди разговаривать, если ты не на BMW приехал, не принято это в России.

Чтобы хоть как-то умерить аппетиты чиновников, Геннадий Гудков внес в Госдуму законопроект, запрещающий любым государственным учреждениям покупать автомобили дороже двух миллионов рублей. Согласно документу, чтобы приобрести более дорогое авто, нужно будет обосновать необходимость покупки и получить разрешение правительства.

Правда, учитывая национальную привычку обходить законодательные запреты во имя защиты собственных интересов, я очень сомневаюсь, что этот закон будет работать, пишет РИА Новости в авторской программе Ольги Барыковой.

Автор: РИА "Новости"
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