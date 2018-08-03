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Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов

03 Августа 2018, 15:13 | Дальний Восток

Руководитель избирательного штаба кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Тарасенко и бывший министр МЧС России Владимир Пучков побывал сегодня в Дальневосточном федеральном университете. С ректором ДВФУ Никитой Анисимовым он обсудил проблемы целевого набора и участие научного потенциала вуза в формировании программы развития края.

В ходе встречи обсуждалось совершенствование системы целевого обучения, которое будет способствовать развитию кадрового потенциала в Приморского крае. Важно стимулировать приток кадров в такие сферы как образование, промышленность.

По словам ректора Никиты Анисимова потенциал целевой подготовки Приморье остается практически неиспользованным. Потребность в кадрах есть, но реализовать ее трудно по многим причинам.  Заказчиками целевого обучения в идеале должны выступать региональные и муниципальные власти, но в Приморском крае эта система работает не достаточно эффективно.

Необходимо вести постоянное обсуждение темы целевого набора студентов, найти оптимальные решения, которые позволят модернизировать в Приморском крае институт целевого обучения, сделать его современным и отвечающим требованиям динамичного развития Приморья.  Важно наладить совместную работу региональной власти, муниципалитетов и вузов в постоянном освещении данной темы, информировании потенциальных студентов об условиях и выгодах целевого приёма.

- Сегодня важно задействовать все подразделения и весь научный потенциал кампуса в подготовке предложений развития территорий Приморья. В крае необходимо оперативно наладить работу по созданию рабочих мест с учетом профилей подготовки вуза,  а также необходимо сформировать на перспективу те возможные направления подготовки, которые будут востребованы в условиях динамичного развития региона. Немаловажным аспектом становится оценка эффективности функционирования территорий опережающего развития профессорско-преподавательским составом и сотрудниками ДВФУ, в том смысле, что должны появиться предложения по качественному улучшению жизни людей, проживающих в местах создания ТОР, - отметил Владимир Пучков.

Стоит отметить, что особенности целевого приема состоят в следующем:

-         за обучение cстудента платит предприятие, которое отправляет его получать образование;

-         после окончания обучения специалист обязан отработать в оплатившей обучение организации как минимум три года (обычно точный срок указывается в договоре);  

-         для целевого набора действует отдельный конкурс ЕГЭ (проходные баллы значительно ниже по сравнению с баллами для обычных абитуриентов).

 

 

Юлия АЛЕКСАНДРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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Теги: выборы  приморский край  тарасенко  губернатор 



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