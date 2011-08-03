Полпред велел продолжать проверки плавсредств

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев поручил продолжить выборочные проверки состояния пассажирских судов на реках Дальнего Востока.

Об этом он заявил на совещании с сотрудниками своего аппарата. По его словам, полпредство с привлечением специалистов различных ведомств на этой неделе выборочно проверит, как обеспечивается безопасность на теплоходах Амурского и Ленского речных бассейнов.

Проверяющие обратят внимание на наличие спасательных плавсредств, условия их хранения, на техническое состояние судов. Также, по поручению полпреда, будет изучена работа самих контрольных и надзорных органов власти. «На Амуре и Лене ходят теплоходы класса «река-море». Судовладельцы за последние годы не приобрели ни одного нового судна. Основные фонды устарели. При этом, к контролирующим органам тоже есть ряд вопросов – как они проверяли раньше суда, как давали разрешения. Есть вопросы и к транспортной прокуратуре», - заявил В.Ишаев.

Сегодня же на совещании в полпредстве обсуждена социально-экономическая ситуация в регионах Дальневосточного федерального округа.

В частности, полпред обратил внимание на информацию о повышении более, чем на 20% стоимости 7 видов жизненно-необходимых лекарственных препаратов в сравнении с началом 2011 года. В.Ишаев рекомендовал губернаторам и поручил главным федеральным инспекторам усилить контроль за ценообразованием на основные лекарства.

Обеспокоенность полпреда вызвал ход подготовки регионов к предстоящему отопительному сезону. «Сейчас необходимо посмотреть, как ведется подготовка к зиме коммунального хозяйства, идет замена изношенных и аварийных сетей, спланирована работа по текущей замене сетевого хозяйства», - отметил он.

В.Ишаев сообщил, что вопросы подготовки к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства он рассмотрит отдельно на специальном совещании с высшими должностными лицами субъектов федерации. Совещание в режиме видео-конференцсвязи состоится 4 августа.