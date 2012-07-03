У Министерства развития Дальнего Востока появится свой дом

Министерство по развитию Дальнего Востока расположится в бывшей гостинице «Дальний Восток» в Хабаровске. Уже достигнута предварительная договоренность о выкупе здания по улице Муравьева-Амурского. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ.

«Здание в центре города мы приобретаем под нужды министерства. Цена определена, могу сказать, что она ниже, чем стоимость 1 кв.м. жилья без отделки в центре Хабаровска. Но здание сделано капитально», - подчеркнул Ишаев.

По его словам, окончательно здание еще не выкуплено, но работа ведется. В настоящее время в помещении базируется бизнес-центр «Дальний Восток». В перспективе здесь разместятся порядка 200 сотрудников нового министерства. Остальные 50 будут работать в Москве.

«Золотой Рог».