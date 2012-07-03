«Рыбные» полномочия отдадут Минсельхозу

Председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ одобрил проект постановления, согласно которому Министерству сельского хозяйства передается ряд полномочий Росрыболовства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Речь идет о функциях по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства, производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота, охраны, рационального использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных биоресурсов и среды их обитания, а также контроля и надзора за ВБР и средой их обитания во внутренних водах РФ. Соответствующие полномочия исключены из Положения о Росрыболовстве.

Кроме того, руководитель Федерального агентства по рыболовству теперь будет занимать должность заместителя министра сельского хозяйства России. Руководитель агентства назначается и освобождается от должности Правительством РФ по представлению министра сельского хозяйства. Заместители руководителя назначаются и освобождаются от должности министром сельского хозяйства РФ по представлению руководителя агентства.

"Золотой Рог".