Южная Корея положила глаз на ресурсы Дальнего Востока

Из-за отсутствия природных ресурсов и большой численности населения Республика Корея вынуждена постоянно конкурировать. Именно поэтому страна рассматривает Российскую Федерацию как важного стратегического партнера и как возможность для развития. Об этом заявил Председатель Комитета по планированию будущего при Президенте Республики Корея, господин Квак Сен ЧЖУН.

Политический и общественный корейский деятель выступил перед приморской аудиторией с лекцией, в которой рассказал о государственной стратегии будущего, о перспективах развития Республики Корея и обозначил возможности сотрудничества с российским Дальним Востоком.

По словам господина Квак Сен Чжуна, будущее развитие Республики Корея будет базироваться на трех составляющих: открытость, инновации и интеграция. Уже были заключены соглашения о свободной торговле с Европой, Соединенными Штатами Америки, Латинской Америкой, со странами АСЕАН, в прошлом году произошли важные изменения в миграционном законодательстве – в Республике Корея признано двойное гражданство. Для привлечения талантливых работников страна стремится к мультикультурному обществу, чтобы в дальнейшем стать центром знаний и способных кадров.

В области инноваций Республика Корея делает большую ставку на разработку контента в электротехнике, программного обеспечения, биотехнологий и производство системных полупроводников. Сейчас доля страны на мировом рынке в сфере системных полупроводников составляет всего 3%.

- Я считаю очень перспективным и важным проектом, обсуждаемым двумя нашими государствами, соединение газопровода, который будет идти из России через Северную Корею до Южной Кореи. Второе важное направление – сельское хозяйство, биоэнергетика, также большие перспективы в судостроении, - считает господин Квак Сен Чжун.

Кристина САМУТИНА, "Золотой Рог".