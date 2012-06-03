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Предложения по пенсионной реформе будут готовы в течение 2 недель

03 Июня 2012, 14:34 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая, ZRPRESS. Правительство РФ в ближайшие две недели окончательно сформулирует предложения по реформированию пенсионной системы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов 30 мая на пленарном заседании Совета Федерации.

"Вопросы сбалансированности пенсионной системы и предложения правительства РФ в ближайшие, я думаю, две недели, будут сформированы. И мы должны обязательно обсудить их с членами Совета Федерации", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в начале мая поручил правительству до октября разработать проект стратегии развития пенсионной системы в России. Согласно поручению, в стратегии должен быть предусмотрен механизм увеличения пенсии гражданам, выразившим намерение продолжать работать по достижении пенсионного возраста и принявшим решение отсрочить назначение пенсии.

Силуанов подчеркнул, что этот вопрос является очень чувствительным для страны и требует тщательного обсуждения на всех уровнях.

Ранее 30 мая в интервью телеканалу "Россия 24" Силуанов сказал, что Минфин считает возможным уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин, а также удвоить минимальный рабочий стаж для выхода на пенсию в рамках решения задачи по сбалансированности пенсионной системы.

"Задача в том, чтоб та нагрузка, которую несет федеральный бюджет по отношению к финансированию дефицита пенсионной системы, а это 10% всех расходов бюджета, чтоб эту долю постепенно сокращать", - сказал он. По словам министра, для этого есть целый ряд инструментов.

При этом речь идет не столько о пенсионном возрасте, сколько о необходимости стимулирования граждан к позднему выходу на пенсию. Министр привет в пример механизм, действовавший в советский период, когда люди, вышедшие на пенсию позднее, получали больше.

"Здесь можно и не говорить об увеличении пенсионного возраста, хотя, на наш взгляд, пенсионный возраст мужчин и женщин можно было бы уравнять", - сказал Силуанов, отметив, что многие страны пошли на уравнивание возраста.

Сейчас пенсионный возраст в РФ для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

"Но это не самое главное, есть ряд других мер, более справедливых, а именно - мы говорим о пенсионном стаже... Минимальный стаж должен быть повышен минимум вдвое, а если стаж 40-45 лет, то россияне, выходя на пенсию, могут получать более высокую пенсию", - сказал министр.

Силуанов напомнил, что Минфин рассчитывает в перспективе 15 лет выйти на сбалансированность пенсионной системы.

РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
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